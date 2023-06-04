Песков: России нужно знать свое дело и доделать его до конца

Страны Запада поднимают вопрос о правах человека и европейских ценностях, когда им это удобно, России нужно доделать свое дело до конца, альтернативы нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Он отметил, что о европейских ценностях говорят те же люди, которые прежде не замечали бомбежек Донбасса и ряды детских могил на Донбассе, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, Запад говорит о своих ценностях, когда ему удобно. «Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы», – добавил он.

Кроме того, в интервью представитель Кремля отметил, что поставка Киеву ракет дальностью 500 км и выше приведет к очередному витку в спирали нагнетания напряженности, поэтому России нужно быть более собранной и сильной, чтобы продолжать начатое.

Ранее Песков заявил, что Украина стала инструментом «комбинированной войны» Запада против России, поэтому заниматься урегулированием конфликта с этим инструментом бесперспективно.