Пожарные ликвидировали открытое горение в больнице в Новосибирске

МЧС: Открытое горение ликвидировано в новосибирской больнице, где загорелась кровля

Открытое горение ликвидировано в Центральной клинической больнице в Советском районе Новосибирска, где горела кровля на площади 1,8 тыс. кв. метров, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По сообщению ведомства, пожарные ликвидировали открытое горение на площади 1800 кв. м в 17.11 (13:11 мск), создано пять боевых участков, в тушении пожара задействованы 100 человек и 33 единицы техники, продолжается проливка сгоревших конструкций во избежание повторного загорания, передает ТАСС.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что по факту пожара в больнице начата проверка.

Ранее в МЧС сообщили, что площадь пожара в Центральной клинической больницы в Советском районе Новосибирска составляет около 1,8 тыс. кв. метров.