При пожаре в Приамурье погибли женщина с новорожденным ребенком

При пожаре в амурском поселке Юктали погибли женщина с новорожденным ребенком

Из-за пожара в двухквартирном жилом доме в поселке Юктали в Тындинском округе погибли женщина с новорожденным ребенком, прокуратура проводит проверку, сообщило региональное надзорное ведомство.

По данным управления МЧС России по Амурской области, загорелся двухквартирный жилой дом на частном подворье загорелся. Отмечается, что пожарные на момент прибытия обнаружили, что дом горит изнутри по всей площади открытым пламенем. По предварительной информации, пожар поздно обнаружили и сообщили о происшествии, передает РИА «Новости».

В доме были обнаружены погибшие – женщина 1988 года рождения и новорожденный ребенок. Причину смерти установят специалисты судебно-медицинской экспертизы. По факту пожара проводится доследственная проверка.

Прокуратура Приамурья сообщила о проверке по факту пожара, в котором погибли женщина и ее несовершеннолетний ребенок. Как уточнили в следственном управлении СК по Амурской области, по предварительным данным, причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Москве при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека.