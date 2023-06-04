Аэропорт Кемерова закрыли из-за дефектов взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Кемерова закрыт до утра 5 июня из-за дефектов взлетно-посадочной полосы

Аэропорт Кемерова закрылся по техническим причинам до утра понедельника, по этой причине ряд авиарейсов задерживаются или отменены, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщил источник РИА «Новости», аэродром закрыт до утра по техническим причинам.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что задержки рейсов связаны с дефектами взлетно-посадочной полосы, которые возникли из-за погодных условий. Там добавили, что самолет авиакомпании «Северный ветер», выполнявший рейс по маршруту Сочи-Кемерово, сел в Новосибирске. По этой же причине до 5 июня объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании «Сибирь» по маршруту Новосибирск-Кемерово.

В пресс-службе аэропорта также добавили, что отменены или задерживаются рейсы из Кемерова в Красноярск, Новосибирск, Сочи и Казань, а также в Кемерово из Новосибирска и Красноярска.

Ранее самолет компании Nordwind выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Новокузнецке Кемеровской области.