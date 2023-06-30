Курс евро на Мосбирже превысил 97 рублей впервые с марта прошлого года

МИД заявил о необратимости выхода России из ДОВСЕ

Рябков подчеркнул невозможность пересмотра решения России о выходе из ДОВСЕ

Решение России выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе уже принято и воплощено в законе, оно не будет пересмотрено, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков

На Конференции государств-участников Договора об обычных вооруженных силах в Европе Рябков заявил, что Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября, «даже если Дунай повернет свои воды вспять». Такой шаг вызван «исключительными обстоятельствами, поставившими под угрозу высшие интересы» России – расширением НАТО без учета норм и обязательств по ДОВСЕ, а также «действиями ряда государств-участников ДОВСЕ, идущими вразрез с целями договора, в частности, действиями, касающимеся передач обычных вооружений», сообщается на сайте МИДа.

Как подчеркнул Рябков, недавно к НАТО присоединилась Финляндия, «не являющаяся государством-участником ДОВСЕ», но граничащая с входящей в район применения Договора частью России, в НАТО может вступить Швеция, «также не являющаяся государством-участником ДОВСЕ». Это нарушает баланс и «стало «последней каплей», сделавшей неизбежным выход» России из договора.

Рябков пояснил, что после выхода России из ДОВСЕ «с практической стороны мало что изменится», так как договор был приостановлен, а с юридической «Россия будет свободна от всех связанных с ДОВСЕ обязательств не на временной, а на постоянной основе, то есть навсегда».

«Говорить о новом издании контроля над обычными вооружениями станет возможным лишь по завершении нынешнего штормового периода европейской истории и в случае отказа Запада от враждебной антироссийской политики», – сказал он.

Страны НАТО и ЕС ведут «политику коллективной дезинформации», примером которой стали и «написанные как под копирку заявления, штампы и лозунги», озвученные ими на конференции, заявил Рябков.

Рябков отверг обвинения о том, что Москва якобы «не выполняет свои обязательства». «И выступление российской делегации в начале нашего совещания, в отличие от перенасыщенных пустой риторикой текстов, которые мы прослушали в исполнении ряда представителей, – это не что иное, как изложение фактической стороны дела. Именно так это происходило. Это factual statement и не более того», – заявил он.

Комментируя «слабость контраргументов» противников России, Рябков указал, что они пытаются добавить к обсуждению «вопросы, вообще не относящиеся к повестке дня мероприятия», например, продовольственную безопасность.

По его словам, это «лишь подтверждают правильность решения» России, которое «не будет пересмотрено». Как заявил Рябков, если бы противники России хотели сохранить ее участие в ДОВСЕ, «им уже давно следовало бы действовать по-иному».

«Теперь мы лишь пожелаем тем, кто остается в Договоре, успехов в его выполнении, наверное, актуальных для них положений (главное – не забывайте про Прибалтийский военный округ)», – сказал Рябков.

Он заявил, что Россия намерена «действовать в строжайшем соответствии с национальными интересами» и интересами своих союзников. По его словам, если ДОВСЕ прекратит работу, виноваты в этом США.

В мае Госдума приняла решение о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации договора.

