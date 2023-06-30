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Эксперт Клинцевич в программе «Дайте сказать!» назвал версии мятежа Пригожина
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Военный аналитик Андрей Клинцевич в эфире программы «Дайте сказать!» ответил на вопрос о причинах военного мятежа Евгения Пригожина, а также проанализировал тактику, примененную ЧВК «Вагнер» при перемещении между городами.
Программа вышла в эфир телеканала LIFE.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытку мятежа Евгения Пригожина «передрягой», отметив, что из подобных ситуаций Россия всегда выходила более крепкой и более сильной.
Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с ситуацией вокруг заместителя командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, министерству обороны.
На просьбу прояснить ситуацию вокруг Суровикина и его возможной отставки Песков рекомендовал обращаться в министерство обороны.
На вопрос о том, продолжает ли Путин доверять Суровикину, представитель Кремля ответил, что Верховный главнокомандующий в первую очередь работает с руководителями министерства обороны и генерального штаба, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа
Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа
Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС.
По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа
Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.
«Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков
Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он.
В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий.
Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
Минченко назвал причины усиления Росгвардии
Политолог Минченко: Усиление Росгвардии связано с рисками, которые стоят перед нашей страной
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Росгвардия усиливается не случайно. Именно это ведомство является основным в вопросах внутренней безопасности страны и должно быть готово предотвращать любые противоправные действия с учетом новых рисков. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно, что танки и тяжелое вооружение может появиться в оснащении Росгвардии.
«Совершенно очевидно, что усиление Росгвардии напрямую связано с рисками, которые сегодня возникают перед нашей страной. Можно говорить о том, что такое решение – это часть выводов руководства страны после попытки вооруженного мятежа, которая, к счастью, не удалась», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Что касается каких-либо еще управленческих решений, то я думаю, они не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим и какие-то кадровые перестановки. Кстати, я напомню, что не так давно дополнительные полномочия получила Федеральная служба охраны. Вместе с тем основной акцент сегодня сделан именно на Росгвардии, поскольку она является основным силовым ведомством в вопросах внутренней безопасности страны. И в случае чего, она будет вынуждена предотвращать аналогичные мятежи», – добавил он.
Рассуждая о необходимости анализа причин попытки вооруженного мятежа, Минченко отметил, что «проблемы в коммуникации между Минобороны и ЧВК «Вагнер» очевидно были». «Пригожин набрал высочайшую популярность за счет того, что в откровенной манере давал оценку тому, что происходит сегодня на фронте. Не понятно только, кто мешал то же самое делать нашим официальным структурам», – рассуждает собеседник.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что усиление Росгвардии планировалось давно. «Это решение не является ситуативным и было принято президентом по инициативе директора Росгвардии Виктора Золотова еще до событий 23-24 июня», – считает депутат, напоминая, что до начала 2000-х годов у внутренних войск было тяжелое вооружение.
Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в оснащении Росгвардии могут появиться танки и тяжелое вооружение. По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро, так как в организации нет подобного вооружения для ввода в войска. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Будем вводить в войска в зависимости от финансирования», – подчеркнул Золотов.
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
В Южной Корее увидели угрозу для страны из-за мятежа ЧВК «Вагнер»
Ренхап: Власти Южной Кореи считают, что мятеж ЧВК «Вагнер» повлиял на национальные интересы страны
Администрация президента Республики Корея считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России и его последствия оказывают влияние на интересы Сеула, сообщило в среду агентство Ренхап.
Сотрудник администрации выразил мнение, что мятеж «вагнеровцев» – не маленький инцидент, и добавил, что его последствия власти Южной Кореи продолжают оценивать. Власти страны считают, что события в России оказывают влияние на национальные интересы Южной Кореи, передает ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Лавров дал оценку попытке мятежа Пригожина
Лавров о попытке мятежа Пригожина: Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой и сильной
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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытку мятежа Евгения Пригожина «передрягой», отметив, что из подобных ситуаций Россия всегда выходила более крепкой и более сильной.
Лавров на брифинге подчеркнул, что случившееся нельзя назвать «громче, чем передрягой», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос журналиста западного информационного агентства Reuters о стабильности ситуации в России, Лавров заявил, что наша страна никому ничего не обязана объяснять и давать какие-то заверения. «За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», – отметил он.
Россия, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, действует транспарентно. «Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», – сказал министр.
При этом Россия, по словам Лаврова, испытывает серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей. Он напомнил, что публично и официально эти политики говорят, что осознают страдания своих избирателей, однако считают себя обязанными продолжать вооружать Украину ради «украинской победы над Россией». Лавров задался вопросом о том, адекватно ли это, передает ТАСС.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что, по оценке американской разведки, президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране.
Ростовский губернатор: Ни один чиновник не покинул Ростов-на-Дону во время мятежа
Ростовский губернатор Голубев рассказал, что ни один чиновник не покинул Ростов-на-Дону во время заезда туда «Вагнера»
В ходе попытки военного мятежа, когда в Ростов-на-Дону зашли члены группы «Вагнер», город не покинул ни один чиновник, заявил глава Ростовской области Василий Голубев.
Голубев также заявил, что 24 июня находился на связи с президентом Владимиром Путиным и руководством Минобороны, передает ТАСС. Он доложил главе государства, что службы жизнеобеспечения работают, и все в порядке.
В этот момент ситуация складывалась сложная, продолжил губернатор. Глава региона признался, что не знает ни одного ростовского чиновника, который покинул бы город в тот момент.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.
Политолог: Президент дал высочайшую оценку действиям силовых органов по пресечению мятежа
Политолог Григорьев объяснил важность личного обращения Путина к силовикам, которые пресекли мятеж
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Благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя обращение президента России Владимира Путина к силовикам, предотвратившим попытку вооруженного мятежа в России.
«Безусловно, важна как высочайшая оценка, которую президент дал действиям правоохранителей во время мятежа, так и сам факт личного обращения Верховного главнокомандующего к силовикам. Путин отметил всех: и тех, кто столкнулся лицом к лицу с угрозой, кто погиб в бою, и кто был готов принять на себя основной удар в случае развития мятежа», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
«Также глава государства указал на сплоченность правоохранителей и общества, которое проявилось во время мятежа. Собственно, эта консолидация стала, наверное, важнейшим фактором, приведшим к остановке мятежа. Хотя Пригожин, вероятно, надеялся, что в ходе «марша» к нему будут присоединяться как военные, так и гражданские. Но ни того, ни другого, как мы знаем, не случилось. Более того – от происходящего отнекивались многие бойцы «Вагнера», – напомнил аналитик.
«В итоге, благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО. Нам не пришлось оголять фронт, хотя мятеж все равно был бы подавлен. И об этих важных и грамотных с военной точки зрения решениях Путин тоже упомянул в сегодняшнем выступлении», – подчеркнул собеседник.
Во вторник президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, сообщает РИА «Новости».
«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – указал он. Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.
«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», – сказал президент. Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.
Путин заявил об уверенности в поддержке всей России во время мятежа
Президент Путин заявил об уверенности в поддержке жителями Дагестана и всей России во время мятежа 24 июня
Президент России Владимир Путин заявил, что был уверен в поддержке жителями Дагестана и всей страны действий властей РФ во время мятежа 24 июня.
Глава Дагестана Сергей Меликов во время встречи с главой государства подчеркнул, что «в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал решения руководства Российской Федерации, которые были приняты 24 июня этого года». «Не сомневался в том, какая будет реакция в Дагестане, да и во всей стране», – приводит ответ президента ТАСС.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что в момент вооруженного мятежа народ и армия России сплотились вокруг президента.
Лавров: Вашингтон приказал Киеву не использовать ситуацию с «Вагнером»
Лавров выразил доверие к версии об указе Вашингтона Киеву не использовать ситуацию с «Вагнером»
Данные об указании Вашингтона Киеву о том, чтобы не использовать ситуацию с группой «Вагнер» для диверсий и провокации, вызывают доверие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Есть основания верить сведениям о том, что Госдеп США до начала военного мятежа в России или сразу после указал своим загранпредставительствам не комментировать ситуацию так, чтобы ее могли привязать к действиям Вашингтона, сказал Лавров, передает ТАСС.
Такие же указания пошли в Киев, украинской стороне было приказано не использовать ситуацию для организации диверсий и провокаций на российской территории, добавил министр. По его словам, это очень надежные сведения, они «похожи на правду».
Ранее политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что в случае, если ситуация с мятежом сложилась бы иным образом, США попробовали бы ей воспользоваться.
В Кремле оценили рассказ Лукашенко о мятеже в России
Песков заявил, что Кремль нормально относится к рассказу Лукашенко о мятеже
Российская сторона нормально относится к открытости формулировок президента Белоруссии Александра Лукашенко, рассказавшего о событиях в ходе военного мятежа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нормально абсолютно», – ответил Песков на вопрос о том, как Кремль относится к открытости Лукашенко в рассказе о событиях 24 июня, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что не знает о планах наградить белорусского лидера за помощь в остановке мятежа.
Ранее Лукашенко рассказывал, что в ходе беседы с основателем группы «Вагнер» Евгением Пригожиным первые полчаса они разговаривали «на матерном языке».
Песков анонсировал продолжение военного сотрудничества с ЦАР
Песков: Россия продолжит военное сотрудничество с ЦАР
Российские военные советники останутся в Центрально-Африканской Республике в необходимом количестве, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что по государственной линии сотрудничество России с ЦАР подкреплено необходимыми соглашениями, в необходимом и востребованном количестве российские военные советники продолжат свою деятельность, передает ТАСС.
Вместе с тем, он отметил, что работа «вагнеровцев» в Африке – это частный бизнес, к российскому государству он не имел отношения. Также Песков заявил, что Кремль пока не решил вопрос о законодательном регулировании ЧВК, идет соответствующее обсуждение.
Ранее военный эксперт Борис Рожин рассказал газете ВЗГЛЯД, какие изменения будут в российских ЧВК.