Лавров дал оценку попытке мятежа Пригожина

Эксперт: Мудрость Путина и единство народа спасли страну от мятежа

Депутат Матвейчев: Мы не вправе биться друг с другом, пока зло продолжает существовать на наших рубежах

Президент осознает, что российский народ сыграл ключевую роль в пресечении мятежа. Совместные усилия власти и общества предотвратили глобальную катастрофу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Олег Матвейчев, комментируя обращение президента России к гражданам.

«Владимир Путин в своем обращении не мог не поблагодарить всех граждан России. Жители страны внесли решающий вклад в пресечение военного мятежа. Единым усилием воли жителям разных уголков РФ удалось показать противникам конституционного строя государства: мы все стоим рядом с президентом, и у вашей авантюры нет шансов на успех», – сказал политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«При этом глава нашей страны показал себя в качестве мудрого и человеколюбивого лидера. Он не хотел проливать кровь, прекрасно понимая, что означает сталкивать между собой солдат, которые еще вчера плечом к плечу стояли в окопах на полях СВО. Между тем братоубийство – это именно то, чего хотят враги России», – отмечает собеседник.

«Мы не вправе биться друг с другом, пока зло, с которым мы боремся на наших рубежах, продолжает существовать. Многие ожидали силового подавления мятежа, но Путин проявил небывалую мудрость – благодаря этому удалось избежать худшего», – подчеркивает депутат.

«И здесь очень важно отличать рядовых членов данной ЧВК «Вагнер» от ее руководства. Солдаты группы были поставлены в очень сложное положение: им дал приказ непосредственный руководитель. Однако многие служащие в ЧВК отказались подчиниться преступным намерениям. Они сохранили преданность к Отчизне», – считает собеседник.

«Поэтому особенно приятен тот факт, что Владимир Путин с самого начала развел мосты между героями, которые сражались в Артемовске, и мятежниками, чьей целью было плетение интриг за спиной президента. Сейчас сложный период. Необходимо сохранять трезвый рассудок и не рубить сплеча. Эти умения президента и спасли нашу страну в роковую субботу», – резюмирует Матвейчев.

Ранее Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу». Текст речи приводится на официальном сайте президента РФ.

Глава государства сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили».

Путин отметил «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего». Солдаты ЧВК могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от происходивших событий.

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