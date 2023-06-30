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Лавров дал оценку попытке мятежа Пригожина
Лавров о попытке мятежа Пригожина: Россия всегда из любых передряг выходила более крепкой и сильной
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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал попытку мятежа Евгения Пригожина «передрягой», отметив, что из подобных ситуаций Россия всегда выходила более крепкой и более сильной.
Лавров на брифинге подчеркнул, что случившееся нельзя назвать «громче, чем передрягой», передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос журналиста западного информационного агентства Reuters о стабильности ситуации в России, Лавров заявил, что наша страна никому ничего не обязана объяснять и давать какие-то заверения. «За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», – отметил он.
Россия, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства, действует транспарентно. «Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы», – сказал министр.
При этом Россия, по словам Лаврова, испытывает серьезнейшие сомнения в адекватности многих западных руководителей. Он напомнил, что публично и официально эти политики говорят, что осознают страдания своих избирателей, однако считают себя обязанными продолжать вооружать Украину ради «украинской победы над Россией». Лавров задался вопросом о том, адекватно ли это, передает ТАСС.
Ранее американский журналист Сеймур Херш сообщил, что, по оценке американской разведки, президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране.
Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране
Золотов объяснил быстрое продвижение бойцов «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
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Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Глава Росгвардии сообщил, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Золотова, бойцы ЧВК «Вагнер» смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. Он подчеркнул: понимание, что «Вагнер» не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.
Глава Росгвардии добавил, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом и министрами.
Золотов также не исключил, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы. «Они знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. Надо сказать, из стана Пригожина тоже шли информационные вбросы … о том, что готовится мятеж, что произойдет в период с 22-го по 25-е число», – заявил он.
По словам главы Росгвардии, это свидетельствует о том, что все это было вызвано чьим-то подстрекательством. «Не исключаю, что там были работники спецслужб западных. … Видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а может, его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», – сказал он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в попытке мятежа ЧВК «Вагнер» несомненно присутствуют иностранное участие и поддержка.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Песков ответил на вопрос о доверии Путина Суровикину
Песков переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задавать вопросы, связанные с ситуацией вокруг заместителя командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина, министерству обороны.
На просьбу прояснить ситуацию вокруг Суровикина и его возможной отставки Песков рекомендовал обращаться в министерство обороны.
На вопрос о том, продолжает ли Путин доверять Суровикину, представитель Кремля ответил, что Верховный главнокомандующий в первую очередь работает с руководителями министерства обороны и генерального штаба, передает ТАСС.
Ранее Песков заявил, что сообщения в некоторых СМИ о том, что заместитель командующего объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами.
Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа
Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа
Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС.
По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Херш: Разведка США заявила об усилившейся позиции Путина после мятежа
Разведывательное сообщество США полагает, что президент России Владимир Путин оказался в гораздо более сильной позиции после неудавшейся попытки мятежа в стране, написал американский журналист Сеймур Херш на платформе Substack со ссылкой на осведомленный источник.
По его словам, американская разведка осознала неизбежность конфликта между Министерством обороны России и ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в январе. Источник считает, что силы «Вагнера» были готовы рисковать и платить высокую цену, что было очень полезно при наступательных операциях в ходе СВО, но армии приходилось терпеть их высокомерие и публичные нападки, передает РИА «Новости».
Вместе с тем Пригожин отказался принимать стратегию основной российской армии, которая перешла от завоевания к «защите того, что у них уже было». Глава ЧВК продолжил наступление на Артемовск. «Вместо создания общественного кризиса от отдачи под трибунал Пригожина Москва просто удержала ресурсы и позволила Пригожину израсходовать свои резервы живой силы и огневой мощи, обрекая его на отставку», – рассказал источник.
«Путин полностью поддержал армию, которая позволила Пригожину выставить себя дураком, а теперь с позором исчезнуть. И все это без лишних военных усилий и политического столкновения Путина с фундаменталистами, которые были ярыми поклонниками Пригожина. Довольно умно», – отметил источник.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков
Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он.
В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий.
Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
Минченко назвал причины усиления Росгвардии
Политолог Минченко: Усиление Росгвардии связано с рисками, которые стоят перед нашей страной
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Росгвардия усиливается не случайно. Именно это ведомство является основным в вопросах внутренней безопасности страны и должно быть готово предотвращать любые противоправные действия с учетом новых рисков. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Евгений Минченко. Ранее стало известно, что танки и тяжелое вооружение может появиться в оснащении Росгвардии.
«Совершенно очевидно, что усиление Росгвардии напрямую связано с рисками, которые сегодня возникают перед нашей страной. Можно говорить о том, что такое решение – это часть выводов руководства страны после попытки вооруженного мятежа, которая, к счастью, не удалась», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Что касается каких-либо еще управленческих решений, то я думаю, они не заставят себя ждать. Вполне возможно, что в ближайшее время мы увидим и какие-то кадровые перестановки. Кстати, я напомню, что не так давно дополнительные полномочия получила Федеральная служба охраны. Вместе с тем основной акцент сегодня сделан именно на Росгвардии, поскольку она является основным силовым ведомством в вопросах внутренней безопасности страны. И в случае чего, она будет вынуждена предотвращать аналогичные мятежи», – добавил он.
Рассуждая о необходимости анализа причин попытки вооруженного мятежа, Минченко отметил, что «проблемы в коммуникации между Минобороны и ЧВК «Вагнер» очевидно были». «Пригожин набрал высочайшую популярность за счет того, что в откровенной манере давал оценку тому, что происходит сегодня на фронте. Не понятно только, кто мешал то же самое делать нашим официальным структурам», – рассуждает собеседник.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает, что усиление Росгвардии планировалось давно. «Это решение не является ситуативным и было принято президентом по инициативе директора Росгвардии Виктора Золотова еще до событий 23-24 июня», – считает депутат, напоминая, что до начала 2000-х годов у внутренних войск было тяжелое вооружение.
Ранее директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в оснащении Росгвардии могут появиться танки и тяжелое вооружение. По его словам, этот вопрос сейчас стоит очень остро, так как в организации нет подобного вооружения для ввода в войска. «У нас нет танков и дальнобойного тяжелого орудия. Будем вводить в войска в зависимости от финансирования», – подчеркнул Золотов.
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
В Южной Корее увидели угрозу для страны из-за мятежа ЧВК «Вагнер»
Ренхап: Власти Южной Кореи считают, что мятеж ЧВК «Вагнер» повлиял на национальные интересы страны
Администрация президента Республики Корея считает, что мятеж ЧВК «Вагнер» в России и его последствия оказывают влияние на интересы Сеула, сообщило в среду агентство Ренхап.
Сотрудник администрации выразил мнение, что мятеж «вагнеровцев» – не маленький инцидент, и добавил, что его последствия власти Южной Кореи продолжают оценивать. Власти страны считают, что события в России оказывают влияние на национальные интересы Южной Кореи, передает ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Путин: Втянутые в мятеж люди увидели, что армия и народ не с ними
Путин заявил, что армия и народ не были на стороне мятежников
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Люди, которых втянули в военный мятеж, увидели, что армия и народ не с ними, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооруженный мятеж.
«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Среди участников встречи – более 2,5 тыс. сотрудников Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа. Глава государства лично встретился с ними на Соборной площади в Кремле, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – сказал президент, обращаясь к военнослужащим.
Он добавил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Кроме того, уточнил президент, быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.
«Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», – сказал Путин.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Песков: Кремль надеется, что все стороны будут выполнять обещания после попытки мятежа
В Кремле выразили надежду, что все стороны будут выполнять обещания после попытки мятежа
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Для урегулирования попытки военного мятежа была проделана огромная работа, хочется надеяться, что все стороны будут выполнять договоренности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Была проделана огромная работа целым рядом лиц и была проявлена воля президента к тому, чтобы не допустить развитие событий по худшему сценарию», – сказал Песков, добавив, что в ходе переговоров, чтобы избежать худшего развития сценария были даны определенные обещания президента, и эти договоренности выполняются.
Песков подчеркнул, что «президент России … всегда выполняет свое слово». «Конечно, всем хотелось бы надеяться, чтобы слова, данные со всех сторон, выполнялись беспрекословно», – заключил Песков, передает ТАСС.
В то же время он не стал говорить, что будет дальше с рекрутинговыми центрами ЧВК «Вагнер» и сколько таких бойцов могут заключить контракты с Минобороны.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Ростовский губернатор: Ни один чиновник не покинул Ростов-на-Дону во время мятежа
Ростовский губернатор Голубев рассказал, что ни один чиновник не покинул Ростов-на-Дону во время заезда туда «Вагнера»
В ходе попытки военного мятежа, когда в Ростов-на-Дону зашли члены группы «Вагнер», город не покинул ни один чиновник, заявил глава Ростовской области Василий Голубев.
Голубев также заявил, что 24 июня находился на связи с президентом Владимиром Путиным и руководством Минобороны, передает ТАСС. Он доложил главе государства, что службы жизнеобеспечения работают, и все в порядке.
В этот момент ситуация складывалась сложная, продолжил губернатор. Глава региона признался, что не знает ни одного ростовского чиновника, который покинул бы город в тот момент.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина.
Политолог: Президент дал высочайшую оценку действиям силовых органов по пресечению мятежа
Политолог Григорьев объяснил важность личного обращения Путина к силовикам, которые пресекли мятеж
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Благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя обращение президента России Владимира Путина к силовикам, предотвратившим попытку вооруженного мятежа в России.
«Безусловно, важна как высочайшая оценка, которую президент дал действиям правоохранителей во время мятежа, так и сам факт личного обращения Верховного главнокомандующего к силовикам. Путин отметил всех: и тех, кто столкнулся лицом к лицу с угрозой, кто погиб в бою, и кто был готов принять на себя основной удар в случае развития мятежа», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
«Также глава государства указал на сплоченность правоохранителей и общества, которое проявилось во время мятежа. Собственно, эта консолидация стала, наверное, важнейшим фактором, приведшим к остановке мятежа. Хотя Пригожин, вероятно, надеялся, что в ходе «марша» к нему будут присоединяться как военные, так и гражданские. Но ни того, ни другого, как мы знаем, не случилось. Более того – от происходящего отнекивались многие бойцы «Вагнера», – напомнил аналитик.
«В итоге, благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО. Нам не пришлось оголять фронт, хотя мятеж все равно был бы подавлен. И об этих важных и грамотных с военной точки зрения решениях Путин тоже упомянул в сегодняшнем выступлении», – подчеркнул собеседник.
Во вторник президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, сообщает РИА «Новости».
«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – указал он. Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.
«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», – сказал президент. Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.
Эксперт: Мудрость Путина и единство народа спасли страну от мятежа
Депутат Матвейчев: Мы не вправе биться друг с другом, пока зло продолжает существовать на наших рубежах
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Президент осознает, что российский народ сыграл ключевую роль в пресечении мятежа. Совместные усилия власти и общества предотвратили глобальную катастрофу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Олег Матвейчев, комментируя обращение президента России к гражданам.
«Владимир Путин в своем обращении не мог не поблагодарить всех граждан России. Жители страны внесли решающий вклад в пресечение военного мятежа. Единым усилием воли жителям разных уголков РФ удалось показать противникам конституционного строя государства: мы все стоим рядом с президентом, и у вашей авантюры нет шансов на успех», – сказал политолог, депутат Госдумы Олег Матвейчев.
«При этом глава нашей страны показал себя в качестве мудрого и человеколюбивого лидера. Он не хотел проливать кровь, прекрасно понимая, что означает сталкивать между собой солдат, которые еще вчера плечом к плечу стояли в окопах на полях СВО. Между тем братоубийство – это именно то, чего хотят враги России», – отмечает собеседник.
«Мы не вправе биться друг с другом, пока зло, с которым мы боремся на наших рубежах, продолжает существовать. Многие ожидали силового подавления мятежа, но Путин проявил небывалую мудрость – благодаря этому удалось избежать худшего», – подчеркивает депутат.
«И здесь очень важно отличать рядовых членов данной ЧВК «Вагнер» от ее руководства. Солдаты группы были поставлены в очень сложное положение: им дал приказ непосредственный руководитель. Однако многие служащие в ЧВК отказались подчиниться преступным намерениям. Они сохранили преданность к Отчизне», – считает собеседник.
«Поэтому особенно приятен тот факт, что Владимир Путин с самого начала развел мосты между героями, которые сражались в Артемовске, и мятежниками, чьей целью было плетение интриг за спиной президента. Сейчас сложный период. Необходимо сохранять трезвый рассудок и не рубить сплеча. Эти умения президента и спасли нашу страну в роковую субботу», – резюмирует Матвейчев.
Ранее Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства поблагодарил «всех наших военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, специальных служб, которые встали на пути у мятежников, сохранили верность долгу, присяге и своему народу». Текст речи приводится на официальном сайте президента РФ.
Глава государства сообщил, что по его прямому поручению были предприняты шаги, чтобы «избежать большой крови». На это «потребовалось время», в том числе чтобы успели «одуматься те, кто совершил ошибку», чтобы они смогли осознать, «что их действия решительно отвергаются обществом, и к каким трагическим, разрушительным последствиям для России, для нашего государства ведет авантюра, в которую их втравили».
Путин отметил «усилия и вклад в мирное разрешение ситуации» президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом он указал, что «именно патриотический настрой граждан, консолидация всего российского общества сыграли в эти дни решающую роль». «Эта поддержка позволила нам вместе преодолеть сложнейшие испытания для нашей Родины», – сказал Путин.
При этом президент подчеркнул, что подавляющее большинство «вагнеровцев» – патриоты, «преданные своему народу и государству», которые доказали это на поле боя. Президент заявил, что их «попытались использовать втемную против братьев по оружию, с которыми они вместе сражались ради страны и ее будущего». Солдаты ЧВК могут «продолжить службу России, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами». Кроме того, они могут «вернуться к своим родным и близким». Также желающие могут «уйти и в Белоруссию». Путин заверил, что данное им обещание будет исполнено. «Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», – сказал он.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры. При этом в США ожидали большего кровопролития от происходивших событий.
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Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении мятежа в России
Песков отказался комментировать слова Лукашенко в отношении событий в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оценки лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно причин вооруженного мятежа в России.
«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича», – сказал Песков, напомнив, что российский лидер Владимир Путин дал высокую оценку усилиям Лукашенко по урегулированию.
«Конечно, здесь главное все-таки – это усилия президента России, его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», – добавил Песков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день. «Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии, государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие … дружеские отношения давние», – сказал представитель Кремля, добавив, что это диктует характер особых отношений двух стран.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
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