Лавров: Россия не видит смысла активно контактировать с Западом

Лавров заявил об отсутствии смысла активно контактировать с Западом

Россия не видит смысла контактировать с Западом так же активно, как до украинского кризиса, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Я сейчас даже, если честно, не вижу нужды в таком же объеме дипломатических контактов, какой существовал в нормальное время, до того, как Запад объявил нам войну руками украинского нацистского режима», – сказал он.

Лавров также подчеркнул, что не Москва была инициатором санкций и резкого ухудшения атмосферы между странами, в том числе в дипломатической сфере, передает ТАСС.

При этом Россия не видит вокруг недружественных народов, правильнее было бы сказать, что в мире есть недружественные правительства. Но с народами Россия никогда никак проблем не испытывала, сказал министр, отвечая на вопрос журналиста из Греции. «В том числе с греческим народом», – подчеркнул Лавров.

Продолжая тему Запада, глава МИД отметил, что обвинения в адрес России в военных преступлениях на Украине носят голословный характер, но подтвердить их фактами Запад не может.

«Мы хотим, чтобы все было по-честному, чтобы все дискуссии опирались на факты, а факты, на основе которых Россию обвиняют, нам не представлены», – сказал он.

Ранее Лавров назвал «борьбой миров» отношения России и Запада.