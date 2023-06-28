Лавров назвал «борьбой миров» отношения России и Запада

Лавров: Россия больше не может полагаться на договоренности с Западом

Отношения России и стран Запада – это «борьба миров», Москва больше не может полагаться на договоренности, заявил в эфире «Первого канала» глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что президент Владимир Путин много раз говорил, что Россия открыта к сотрудничеству, но в том, что касается бывших западных партнеров, нельзя полагаться на договоренности с ними, включая имевшие юридический характер, передает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что слова американской стороны о невмешательстве во внутренние дела России в связи с военным мятежом выглядят лукавством.