Лавров оценил перспективу продления зерновой сделки

Глава МИД Лавров не увидел доводов для продления зерновой сделки

Доводов для продления зерновой сделки нет, в случае ее прекращения Россия обеспечит поставки зерна в беднейшие страны за свой счет в нужном объеме, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД отметил, что черноморская инициатива в части украинского зерна давно стала коммерческой, доводов для ее продления не усматривается, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия в случае прекращения зерновой сделки обеспечит поставки сопоставимой или большей партии зерна в беднейшие страны безвозмездно.

Он также сообщил, что экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается, несмотря на все географические и технологические препоны со стороны Запада, которые Россия обходит.

Ранее лидеры ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе выразили обеспокоенность в связи с «замедлением реализации» черноморской зерновой инициативы и призвали к ее полномасштабной реализации.

Между тем, Турция и ООН предупредили Запад о рисках выхода России из зерновой сделки.

Напомним, Россия поддержала продление зерновой сделки до 17 июля. МИД России заявил, что условиями для ее продления являются переподключение Россельхозбанка к SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования, реанимирование аммиакопровода «Тольятти – Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.