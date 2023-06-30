Параноидальное заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях России взорвать Запорожскую АЭС может служить прикрытием для аналогичных действий со стороны ВСУ, сообщила InfoBRICS.

Издание пишет, что Зеленский, скорее всего, пытается демонизировать образ противника и добиться его международной изоляции, но нельзя исключать, что эти слова связаны с намерениями ВСУ устроить на атомной станции теракт, передает РИА «Новости».

Авторы пишут, что на Западе сдержанно реагируют на утверждения Зеленского, «за закрытыми дверями» там понимают, что у Москвы нет ни причин, ни желания ее уничтожать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Глава МИД России Сергей Лавров назвал его слова «бурным потоком сознания» и заявил о неадекватности Зеленского.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинениями в адрес России Киев пытается создать дымовую завесу, чтобы скрыть приготовления к реальной диверсии на Запорожской АЭС со стороны Украины.