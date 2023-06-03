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Россия указала ООН на деструктивное влияние США в Азии
Заместитель постпреда России Евстигнеева указала ООН на деструктивное влияние военной активности США в Азии
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Россия удивлена, что секретариат ООН, оценивая ситуацию в Северо-Восточной Азии, не указывает на деструктивную роль США, Южной Кореи и Японии, заявила заместитель постпреда России при организации Анна Евстигнеева.
Евстигнеева на заседании СБ ООН отметила, что о роли США не говорили ни генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, ни его заместитель Розмари Дикарло. Обсуждение проходит в связи с попыткой запуска КНДР ее первого военного разведывательного спутника, передает ТАСС.
Евстигнеева подчеркнула, что растущая военная активность США, Южной Кореи и Японии «оказывает деструктивное влияние на ситуацию в регионе», а секретариат ООН «полностью игнорирует» этот очевидный факт. Евстигнеева раскритиковала «попытки представить однобокую картину происходящего».
Россия призывает США предпринять конкретные шаги по снижению напряженности и возобновлению диалога с КНДР. По словам Евстигнеевой, хотя США и заявляют о готовности к диалогу, «история американской дипломатии» в регионе, а также «практические действия США» заставляют в этом сомневаться. Она призвала США прекратить «попытки переложить ответственность на другие страны».
Дипломат считает, что соглашение между США и Южной Кореей в отношении консультаций по вопросам ядерного планирования приведет к гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По ее словам, политика наращивания санкционного давления на КНДР тупикова по форме и бесчеловечна по содержанию.
Напомним, в ночь на 31 мая Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила запуск ракеты, предположительно, с первым северокорейским разведывательным спутником.
В НАТО испугались «красного правого хука» со стороны России
NYT: НАТО опасается военной угрозы со стороны России в Арктике
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Страны – члены Североатлантического альянса крайне уязвимы в Арктике на фоне «огромной военной мощи» России, пишут американские СМИ.
НАТО опасается «угрозы» со стороны российского флота и возможности России пересечь проливы Гренландии, Исландии и Великобритании – ход, который в альянсе известен как «красный правый хук», пишет Стивен Эрлангер в статье для The New York Times.
В публикации говорится, что у НАТО есть «серьезные уязвимости» на севере. Альянс, по словам автора статьи, опасается, что Россия перережет ему морские пути и станет «угрожать» восточному побережью США круизными кораблями и ракетами, передает Ura.ru.
Россия, как продолжает NYT, «до сих пор» является огромной арктической державой. Российские ракеты с ядерными боеголовками и атомный флот, по оценке автора статьи, являются «актуальной проблемой» для НАТО, который хочет расширять свое присутствие в регионе, однако опасается действий со стороны России. Тем не менее НАТО, по словам автора публикации, стремится создать «северный пузырь» для «сдерживания» России и наблюдения за Китаем.
Москва ранее обратила внимание на повышение конфликтности в Арктическом регионе.
Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место
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Американский посол в Южно-Африканской Республике Рубен Бригетти, заявлявший о якобы ведущихся поставках оружия из этой страны в Россию, должен знать свое место, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
В случае если американскому или любому другому «заокеанскому, заморскому» послу что-то показалось, то «надо знать свое место и не лезть в чужие дела», заявил Лавров, передает ТАСС.
Россия никогда не нарушает международные нормы, но их регулярно нарушает Запад, декларирующий свой нейтралитет в отношении украинского конфликта. Он накачивает киевский режим огромным количеством современных дальнобойных систем и небезопасных вооружений, включая снаряды с обедненным ураном, заключил министр.
Бригетти заявлял, что ЮАР якобы поставляет вооружение Российской армии. Американская сторона ссылается на прибытие российского корабля на базу ВМС ЮАР Саймонстаун. Кроме того, в конце апреля ЮАР разрешила российскому самолету посадку на военной базе вопреки санкциям США.
После его заявлений президент ЮАР Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию из трех человек для расследования ситуации, создавшейся вокруг российского судна Lady R, которое заходило в конце 2022 года в один из портов страны.
Минобороны обвинило ВВС США в наведении оружия на самолеты ВКС России
В Минобороны обвинили ВВС США в активации систем вооружений американских самолетов при сближении с ВКС России над Сирией
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Пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.
Как подчеркнул офицер Минобороны, продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США так называемой «международной коалиции», передает ТАСС.
По словам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, пилоты ВВС США активируют системы вооружений при сближении в воздухе с самолетами ВКС России, выполняющими плановые полеты на востоке Сирии.
Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что США пытаются помешать нормализации отношений Дамаска с арабским миром и готовят на своей базе в Сирии боевиков для дестабилизации ситуации в арабской республике.
Захарова пояснила заявление Блинкена о «процветающей России»
Представитель МИД Захарова: США не рассматривают россиян бенефициарами процветающей России
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Вашингтон действительно хотел бы видеть Россию процветающей. Подобные тезисы звучали от всех, кто намеревался подчинить нашу страну, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заинтересованности в процветании России.
«Заявление Блинкена – это классическая история. Такие тезисы озвучивали все, кто когда-либо хотел заполучить нашу страну, подчинить ее, присвоить себе недра и ресурсы», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Они действительно хотят видеть Россию процветающей. Но только для себя. Русские люди в понимании США в число бенефициаров этого процветания не входят», – заключила дипломат.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для россиян и заинтересован в безопасной и процветающей стране. По его словам, на протяжении последних 30 лет Штаты якобы поддерживали с Москвой стабильные отношения сотрудничества. «Считаем, что безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки», – подчеркнул госсекретарь США, передает ТАСС.
Также он сказал, что США не стремятся к свержению власти в России, и россияне должны сами определять свое будущее.
Тем временем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Помимо этого, США в среду объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 300 млн долларов. Так, Вашингтон поставит Киеву переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, системы противовоздушной обороны Avenger, боеприпасы для комплексов Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS.
Сам Блинкен в мае в контексте атаки дронов на Кремль говорил, что Украина имеет право защищаться так, как сочтет нужным. Он также не исключал объявление России «страной – спонсором терроризма».
ФСБ раскрыла разведывательную акцию США через вирус на телефонах Apple
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Сотрудники ФСБ обнаружили разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных телефонах Apple, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с ФСО раскрыли разведывательную акцию, которую спецслужбы США организовали при помощи мобильных устройств фирмы Apple. В частности, при обеспечении безопасности российской телекоммуникационной инфраструктуры были обнаружены аномалии, характерные исключительно для пользователей мобильных телефонов Apple.
Так, правоохранители обнаружили на нескольких тысячах устройств ранее неизвестная программа-вирус, использующий предусмотренные производителем программные уязвимости, передает ТАСС.
Заражены были устройства не только с российскими, но и с зарубежными номерами. Этими устройства пользовались сотрудники диппредставительств и посольств в России, в том числе стран Североатлантического альянса и государств постсоветского пространства, а также Израиля, Сирии и Китая.
В Белом доме назвали сроки наступления Киева
Представитель Белого дома Кирби: Украина готовится начать контрнаступление летом
Украина планирует перейти в наступление летом и может рассчитывать на поставки дополнительного вооружения из США, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
По его словам, США хотят, чтобы у Украины было все необходимое для собственной защиты, «в то время как она готовится начать наступление летом». Кирби заявил о планах продолжать передавать Киеву оборонительные системы и военное имущество, передает РИА «Новости».
На вопрос о конкретных сроках контрнаступления Кирби ответил, что американские военные «находятся в контакте» с Украиной с самого начала планирования.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что дата начала наступления разглашаться не будет, но Киев готов начать его «хоть завтра».
Россия обвинила США в «правовом волюнтаризме»
Посольство в Вашингтоне приняло к сведению решение США не передавать Москве информацию о вооружениях в рамках СНВ-3
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Решение США прекратить передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений не изменит позицию Москвы в вопросе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщило российское посольство в Вашингтоне.
Посольство подчеркнуло в Telegram, что заявления властей США «не имеют ничего общего с реальными причинами кризиса вокруг» СНВ-3. По мнению российской стороны, США отказываются «признавать незыблемость международного права», поскольку им «всегда был присущ правовой волюнтаризм».
Российские дипломаты заявили, что учтут «объявленные США контрмеры», но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы. Россия считает, что возобновление действия СНВ-3 невозможно без отказа США от «враждебного курса и намерения нанести России «стратегическое поражение». При этом Россия «продолжает придерживаться центральных ограничений Договора на численность СНВ, что позволяет поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере».
Напомним, Госдеп сообщил, что с 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО.
Захарова назвала подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Представитель МИД Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию Запада по атакам дронов на Москву
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву.
Захарова назвала абсолютно подлейшей позицию стран Запада по украинской атаке дронов на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов на российскую столицу стоит киевский режим.
США объявили о готовности к переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями
Салливан заявил о готовности США к переговорам по контролю над вооружениями в формате «пятерки» СБ ООН
США готовы к переговорам без предварительных условий по вопросу контроля над вооружениями, в том числе в рабочем формате «пятерки» постоянных членов Совбеза ООН, заявил помощник американского лидера по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан уточнил, что речь идет о переговорах России, США, Китая, Британии и Франции, передает ТАСС.
Кроме того, Салливан заявил о готовности американской стороны, несмотря на разногласия с Москвой, к разработке договоренностей с Россией на смену ДСНВ на период после 2026 года.
Между тем с 1 июня США прекратили передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под ДСНВ.
Посольство России заявило, что «объявленные США контрмеры» будут учтены, но действия Вашингтона не изменят позицию Москвы.
Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
Сенатор Долгов: США нагло лгут о своем отношении к терактам Украины в России
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В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, будет использовано против России, и, в частности, против гражданских объектов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя украинскую атаку дронов на Москву, заявила, что США не поддерживают использование американской техники для атак по России.
«Все заявления американцев о том, что они якобы не поддерживают теракты, устраиваемые ВСУ на территории России – это даже не лицемерие, а наглая ложь. Они врут и даже не краснеют», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Вся финансовая и военная помощь Соединенных Штатов, поставляемая Украине, направлена, в первую очередь, на нанесение максимального ущерба нашей стране. В Вашингтоне прекрасно понимают, что все оружие, переданное ВСУ, используется украинскими военными, что называется, «без разбора», и зачастую против гражданских объектов», – отметил он.
«Все страны, которые сегодня поддерживают Украину, в том числе США и европейские государства, являются пособниками терроризма. Но, если у европейцев нет возможности контролировать применение поставляемого ими оружия, то у США она есть, но делать этого они не хотят», – акцентировал собеседник.
«Более того, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан публично поддержал удары Украины по российскому Крыму. А после этого пресс-секретарь Белого дома говорит, что США не поддерживают теракты? Что это, если не ложь?», – возмутился Долгов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об атаке украинских беспилотников на Москву и Подмосковье, заявила, что американские власти якобы не поддерживают применение произведенной в США техники для атак по территории России. По ее словам, США очень ясно давали это понять и продолжают это делать не только публично, но и при закрытых контактах с украинцами.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подлой пропагандой позицию западных стран по киевской атаке беспилотников на Москву. «Видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда», – заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания Вашингтона о теракте в Москве с применением беспилотных летательных аппаратов, по сути, являются поощрением украинских террористов.
Напомним, рано утром во вторник несколько дронов были замечены в Москве и Подмосковье. Беспилотники «попали» в верхние этажи жилых домов на улицах Профсоюзной и Атласова. Как сообщили экстренные службы, в первом случае «разрушены фасад и остекление здания», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей».
Позднее мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале подтвердил атаку БПЛА. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале написал, что жители некоторых районов региона утром могли слышать звуки взрывов. Он отметил, что причиной шума стала работа российских ПВО, сбивших на подлетах к столице несколько беспилотников.
Атаку на столичный регион подтвердили и в Минобороны. В официальном Telegram-канале ведомства сказано, что в налете участвовало восемь аппаратов. Три устройства были поражены системами РЭБ, остальные сбиты силами зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» в Подмосковье. В МИД России заявили о праве принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки по территории Москвы и Московской области.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны и ПВО сработали хорошо. Он также выразил уверенность, что за атакой дронов на Москву и Московскую область стоят украинские власти.Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, какие цели преследовал противник, а также проанализировала, стоит ли в России вводить запрет на съемку и публикацию кадров работы ПВО и полетов дронов.
В Совфеде оценили готовность США пренебречь «красными линиями» России
Сенаторы назвали цель публикаций в западных СМИ о «красных линиях» России
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У публикации WP есть ряд целей, в том числе – давление на нашу страну. Вместе с тем, только российский президент будет определять те самые «красные линии» и принимать решения об ответе на их пересечение. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли сенаторы Андрей Климов и Константин Долгов. Ранее в западных СМИ заявили, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии».
«WP следовало бы внимательно следить за тем, что именно делают американцы и НАТО в целом. Тогда бы они заметили, что на самом деле США и другие члены альянса более всего боятся влететь в необратимую и кошмарную для них ситуацию прямого столкновения с Россией», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Мы же, в свою очередь, оставляем за собой право определять, где эти «красные линии» проходят. И об этом говорит президент России Владимир Путин. А Штаты и НАТО будут и дальше ерзать на двух стульях: поставлять военную помощь Украине и бояться прямого конфликта с нами», – отметил он.
«Вместе с тем, стоит обратить внимание еще и на то, что Россией руководят люди, известные всему миру, профессиональные политики. Ни у кого нет сомнений в том, что наш президент самостоятелен в принятии решений и берет ответственность за них на себя. Все понимают, например, кто руководит Китаем, Бразилией или ЮАР. Но никто не понимает, кто руководит США, ЕС, Британией и так далее», – акцентировал сенатор.
«Так, в Соединенных Штатах решения принимаются каким-то узким кругом, тщательно скрываемым от широкой публики. Ведь все же прекрасно понимают, что Байден не в состоянии руководить страной. Значит, кто-то делает это за него. За последние 10-15 лет эти негласные круги влияния выпустили на авансцену безответственных и, мягко говоря, непрофессиональных политиков – гинекологов, шутов, каких-то активистов и так далее», – добавил он.
«И главная опасность для мира в том, что на этой кухне теневые повара они действуют только в угоду своим корыстным интересам, каждый день рискуют жизнью всего человечества, надеясь, что им это сойдет с рук», – полагает парламентарий.
«Такими публикациями американцы пытаются удовлетворить свои различные интересы: взбодрить свое общество и истеблишмент, надавить на Россию, и, конечно, каким-то образом вмешаться в предвыборную борьбу между республиканцами и демократами», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Кроме того, США наращивают свою военную и финансовую поддержку Украины и для этого им нужны какие-то внутренние ресурсы. Поэтому и возникает необходимость убеждать общество в том, что все делается правильно», – отметил он.
«Вместе с тем, в отличие от Соединенных Штатов, Россия взвешенно и обдуманно принимает решения об ответе на те или иные недружественные действия. Мы выполняем свои задачи, продолжаем свою специальную военную операцию и поступательно идем к достижению ее целей», – убежден парламентарий.
Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой говорится о том, что Белый дом вошел во вкус пересекать российские «красные линии». Издание пишет, что президент России Владимир Путин неоднократно прочерчивал «красные линии», однако каждый раз, когда Штаты их пересекали, не происходило ничего серьезного.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, российский лидер заявил, что налетом украинских дронов на Москву киевские власти пытаются запугать граждан России и спровоцировать российское руководство на аналогичные ответные действия. Глава государства связал атаку на столицу с тем, что ВС РФ некоторое время назад нанесли удар по штабу военной разведки Украины.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
В марте Путин, отвечая на вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых», ответил утвердительно. «Да, они так и делают, они с самого начала это сделали в 2014 году. Когда способствовали совершению государственного переворота. Да, я же много раз об этом говорил: там можно упрекнуть даже бывшее руководство в каких-то ошибках, но это их внутреннее дело – самой Украины», – сказал президент.
Путин добавил, что «совершить госпереворот, причем кровавый – это совсем другая история. Запад их поддержал – это очевидно, очевидная вещь. Вооруженный конституционный переворот – с этого все началось. Мы вынуждены были защитить население Крыма, так или иначе в конечном итоге поддержали Донбасс. Они делают вид, что они тут ни при чем. Это они зачинщики этого конфликта и подстрекатели. А сегодня вот еще миллионы боеприпасов передают, технику и так далее».
США перестали передавать России информацию о стратегических вооружениях
Госдеп сообщил о прекращении Вашингтоном передачи Москве информации о стратегических вооружениях в рамках СНВ-3
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С 1 июня США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), сообщил Госдеп.
В Госдепе сообщили, что США отменяют выданные российским специалистам визы для осуществления инспекций по СНВ-3 и не собираются выдавать новые. Кроме того, США прекращают передавать Москве телеметрические данные, которые затрагивают пуски американских межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве США, Вашингтон заранее предупредил Москву о вводимых контрмерах в рамках СНВ-3. В США заявили о готовности к конструктивному диалогу для его возобновления, передает РИА «Новости».
США заявили, что их действия «полностью соответствуют международному праву», которое «допускает возможность применения таких мер, чтобы побудить другое государство вернуться к соблюдению своих международных обязательств». По словам Госдепа, принятые Вашингтоном меры носят «пропорциональный и обратимый характер».
Напомним, в феврале президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в СНВ-3. По его словам, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Вашингтон заявлял, что хочет возврата Москвы в СНВ-3. Однако в Москве указали, что США следовало раньше договариваться с Россией, сейчас это невозможно, так как курс США на эскалацию конфликта на Украине изменил для России всю обстановку в области безопасности.
В Белом доме сообщили о гарантиях Киева по неприменению F-16 на территории России
Гарантии неприменения Киевом истребителей F-16 на территории, которую Вашингтон признает российской, были даны президентом Владимиром Зеленским и старшими военачальниками.
Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Так он ответил на вопрос, остаются ли в силе гарантии, данные Зеленским президенту США Джо Байдену, что F-16 не будут применяться на территории России.
Ранее Кирби заявил, что США не поощряют атаки на Россию, так как не хотят, чтобы конфликт на Украине стал «войной Запада».
Генерал Милли: ВСУ пойдут в контрнаступление без истребителей F-16 и танков Abrams
Американские F-16 и американские же Abrams не планируется использовать в контрнаступлении ВСУ, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
Подготовка к работе бойцов ВСУ на танках Abrams проводится, но их не успеют подготовить к контрнаступлению, сказал Милли, передает RT со ссылкой на Daily Mail.
Поставка истребителей F-16 займет еще больше времени, указал он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал Милли о планах киевского режима по наступлению и просил поставить Украине вооружения. В Белом доме сообщали, что Украина намерена начать контрнаступление летом и может рассчитывать на американское вооружение.
Белый дом: Украине поставили все необходимое для контрнаступления
Киевский режим получил все вооружения от западных стран, необходимые для контрнаступления, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
США уверены, что потребности киевского режима для проведения контрнаступления удовлетворены, отметил Кирби, передает ТАСС.
Сроки наступления зависят от самой Украины, но Запад сделал все возможное, сказал он.
По словам Кирби, западные страны готовы поставлять Киеву оружие и боеприпасы взамен уничтожаемых и используемых. В перспективе приоритетом военных поставок станут средства ПВО.
Ранее в пятницу глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявлял, что истребители F-16 и танки Abrams не будут задействованы в контрнаступлении на Украине.