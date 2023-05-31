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В Южной Корее заподозрили КНДР в запуске первого спутника-шпиона
Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР ракеты с первым северокорейским разведывательным спутником
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Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) осуществила запуск ракеты, предположительно, с первым северокорейским разведывательным спутником, сообщили южнокорейские военные.
Южнокорейские военные выразили мнение, что речь идет о ракете, которая должна вывести на орбиту спутник. В свою очередь Минобороны Японии привело информацию о запуске баллистической ракеты в сторону японского острова Окинава, передает ТАСС.
Береговая охрана Японии сообщила, что запущенная КНДР ракета уже упала. Объявленная эвакуация на японском острове Окинава отменена, поскольку траектория полета ракеты и район предположительного падения находятся за пределами Японии.
Напомним, 13 апреля КНДР испытала твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, в период с 4 по 7 апреля КНДР провела испытание стратегического подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие.
Путин подтвердил удар ВС России по штабу разведки Украины
Путин заявил об ударе ВС России по штабу разведки Украины
Российские военные произвели удар по штабу украинской военной разведки, заявил президент Владимир Путин во вторник.
«Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решений, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад», – цитирует Путина ТАСС.
По его словам, России пришлось ответить на развязанную киевским режимом войну в Донбассе началом специальной военной операции.
Глава российского государства подчеркнул, что российские военные наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности и по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами.
До этого президент удовлетворительно оценивал работу ПВО столичного региона, отбившего атаку украинских дронов.
Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве
Собянин сообщил о повреждении нескольких зданий в результате атаки БПЛА в Москве
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Беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной, а также в жилой дом на улице Атласова, сообщили в столичных экстренных службах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что «никто серьезно не пострадал». Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о сбитых ПВО на подлете к Москве беспилотниках.
Как сообщили в экстренных службах, в первом случае «разрушены фасад и остекление дома», во втором – «произошло разрушение фасада и остекления верхних этажей», передает РИА «Новости».
В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники выясняют обстоятельства инцидента в Новой Москве. Указывается, что на улице Атласова «признаков пожара не обнаружено», передает ТАСС.
В экстренных службах рассказали, что «похожие на беспилотник фрагменты обнаружены вокруг дома».
Позднее Собянин в Telegram подтвердил, что «в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения». Он сообщил, что «экстренные службы города находятся на местах происшествий» и «выясняют обстоятельства случившегося».
Воробьев сообщил в Telegram, что «жители некоторых районов» Подмосковья «могли слышать звуки взрывов». Он пояснил, что ПВО на подлете к Москве сбила несколько беспилотников.
Префектура юго-западного округа Москвы сообщила, что жителей трех подъездов дома на улице Профсоюзной эвакуируют. Указывается, что пострадавших нет.
Напомним, в начале мая Кремль атаковали украинские беспилотники, которые были выведены из строя российскими системами радиолокационной борьбы.
Взрывы прогремели в Киеве
В Киеве объявлена воздушная тревога и прогремели взрывы
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины, в столице прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Киевские власти сообщают о работе ПВО, передает ТАСС.
СМИ сообщают, что за первой серией взрывов прозвучала вторая, передает РИА «Новости».
Мэр Виталий Кличко и городская администрация сообщили, что взрывы в Киеве продолжались почти два часа. В городе начались как минимум три пожара. Сообщается об ударе по одному из предприятий.
Напомним, накануне очевидцы сообщали о десятках ночных взрывов в Киеве. Днем также сообщалось о взрывах в украинской столице. Минобороны России заявило о групповом ударе высокоточным оружием по аэродромам вооруженных сил Украины.
Минобороны заявило о поражении высокоточным оружием центральных пунктов принятия решения ВСУ
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Российские военные нанесли удары ракетами по центрам принятия решений киевского режима, где готовились теракты на российской территории, сообщило Минобороны России.
ВС России в течение суток нанесли групповые удары с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования по центральным пунктам принятия решения, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В этих пунктах велась подготовка терактов на территории России под руководством западных спецслужб. Все назначенные цели поражены, заключили в министерстве.
Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожены до 40 украинских военных, три автомобиля и САУ «Гвоздика». Возле поселка Синьковка (Харьковская область) пресечена деятельность украинской ДРГ.
Около поселка Московка (Харьковская область) уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
На Краснолиманском направлении поражены подразделения противника у поселков Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Ямполовка (ДНР). На этом направлении ликвидировано свыше 85 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и САУ «Гвоздика».
На Донецком направлении ликвидировано до 145 украинских военных, две боевые бронированные машины и гаубица Д-30. Возле поселка Красное в ДНР уничтожен склад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены силы противника у поселков Великая Новоселка и Времевка (ДНР). Возле Владимировки в ДНР уничтожена украинская ДРГ. За сутки на этих направлениях уничтожено более 140 украинских военных и четыре автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 30 военнослужащих, пять машин, САУ «Акация» и гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадиолокационную ракету HARM. Уничтожены восемь беспилотников у поселков Инженерное (Запорожская область), Старомайорское (ДНР), Коломыйчиха (ЛНР), Великий Выселок и Петровское (Харьковская область).
С начала СВО уничтожены 429 самолетов, 235 вертолетов, 4379 беспилотников, 424 ЗРК, 9328 танков и других боевых бронированных машин, 1100 машин РСЗО, 4941 орудие полевой артиллерии и минометов.
Путин прокомментировал атаку беспилотников ВСУ на столицу
Система противовоздушной обороны российской столицы сработала удовлетворительно во время налета украинских беспилотников, заявил президент России Владимир Путин.
«Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно», – заявил глава государства, передает ТАСС. При этом в системе еще «есть над чем работать», отметил он.
Руководству России понятно, что нужно делать для уплотнения противовоздушной обороны города. Провокации украинской стороны рассчитаны на зеркальные действия России, сказал Путин.
«Посмотрим, что с этим делать», – сказал президент.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Появились кадры уничтожения дрона в небе над Рублевкой
В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой
Пользователи Сети публикуют кадры, на которых якобы запечатлено уничтожение беспилотного летательного аппарата во вторник утром в небе над Рублевкой в Подмосковье.
Видео с беспилотником опубликовано в Telegram SHOT. На нем видно, как в небе летит дрон, который позже был уничтожен системой ПВО.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. В частности, беспилотники «попали» в верхние этажи жилого дома на улице Профсоюзной и в жилой дом на улице Атласова. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, серьезно пострадавших в результате инцидента нет.
На Украине собрались открыть дело из-за возможной госизмены Зеленского
Депутат Рады Лерос: Суд обязал открыть уголовное дело из-за возможной госизмены Зеленского
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Украинский суд обязал госбюро расследований Украины завести уголовное дело о возможной государственной измене со стороны президента страны Владимира Зеленского и членов его команды, сообщил депутат Верховной рады Гео Лерос.
Лерос написал в Telegram, что суд обязал открыть уголовное дело по статье «Государственная измена» на «Зеленского и Ко». Он сообщил, что «карманное» ГБР отказалось начинать расследование в отношении Зеленского, который, как утверждает депутат, назначил «агентов ФСБ» на ключевые должности в СБУ. Депутаты Рады при этом через суд обязали внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать досудебное расследование, сообщил Лерос.
Главными фигурантами дела станут, помимо самого Зеленского, глава президентского офиса Андрей Ермак, его зам Роман Машовец, экс-председатель СБУ Баканов и бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслан Демченко, которых будут допрашивать, сообщил Лерос.
Лерос избрался в украинский парламент от партии «Слуга народа», но в 2020 году его исключили из фракции, напоминает РИА «Новости».
В июле 2022 года Зеленский отстранил от должностей генпрокурора Украины Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова, объяснив свое решение «многочисленными фактами госизмены» со стороны сотрудников указанных ведомств. Кроме того, он инициировал «кадровую ревизию» среди сотрудников СБУ.
Минобороны рассказало об отражении атаки беспилотников на Москву
Минобороны: Киевский режим ударил по Москве восемью беспилотниками
Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты, сообщает пресс-служба Минобороны.
Всего в атаке были задействованы восемь дронов самолетного типа. Все беспилотники противника поражены: три украинских дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пять сбиты ЗРПК «Панцирь-С» в Подмосковье, сообщается в Telegram Минобороны.
В военном ведомстве назвали действия Киева террористической атакой.
Рано утром во вторник несколько дронов заметили в Подмосковье и Новой Москве. Еще часть из них врезались в жилые дома в столице. Серьезно пострадавших в результате инцидента нет. В Сети опубликовали видео уничтожения беспилотника в небе над Рублевкой.
Украина заявила о стремлении к нормальным отношениям с Россией
Министр обороны Украины Резников заявил о стремлении Киева к нормальным отношениям с Москвой
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Украина «стремится к нормальным отношениям» с Россией, как с Польшей, Словакией или Румынией, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Резников утверждает, что Украине «российская земля не нужна» и что вооруженные силы Украины не причастны к обстрелам Белгородской области. Он также заявил, что наступление ВСУ возможно «в двух-трех местах на поле боя, как на юге, так и на востоке», передает ТАСС со ссылкой на Funke.
По словам министра, ВСУ получили около 60 танков «Леопард» от Германии, Польши, Нидерландов, Швеции, Португалии, Испании и Канады. Франция передала колесные танки AMX-10RC, Великобритания – Challenger, США – Abrams, заявил он.
Резников также заявил, что Украине требуется около 120 истребителей, большая часть которых должна быть F-16. По его словам, Eurofighter и Gripen также оказались бы важным подспорьем для ВСУ. Киев рассчитывает на германские Eurofighter и Tornado.
Как заявил министр, «важным шагом» было бы объединение Великобритании и Германии для поставок Eurofighter. Прежде всего, по его словам, Киев был бы признателен, если бы Берлин участвовал в обучении украинских летчиков использованию Eurofighter. Украина хотела бы получить первые F-16 «к концу года». По словам Резникова, Киев нуждается в истребителях четвертого поколения и выше: F-16, Eurofighter, Rafale или Gripen.
Напомним, в последнее время Белгородская область крайне активно подвергается атакам со стороны ВСУ.
Грузия назвала условие присоединения к авиасанкциям против России
Вопрос присоединения Грузии к авиационным санкциям против России встанет на повестку дня после вступления страны в Евросоюз, заявил мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Грузия пока не член ЕС. Мы независимое, суверенное государство, которое стремится в Европу и желает европейской интеграции. Когда у нас будет статус, когда станем членами ЕС, конечно же, примем такие решения, которые отвечают общим интересам», – сказал он журналистам.
Накануне послы ЕС прибыли с демаршем к вице-премьеру Грузии Левану Давиташвили из-за возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией.
Каха Каладзе отметил, что западные дипломаты всегда требовали от Грузии санкций против России, но та, участвуя в международных рестрикциях, не вводит прямые санкции «исходя из интересов страны».
При этом он подчеркнул, что «нет никакой связи между возобновлением полетов и якобы сближением с Россией».
По его словам, «открыта сухопутная граница, а ранее полеты осуществлялись через Ереван».
«Прямые рейсы не противоречат нашему европейскому будущему и евроинтеграции», – заявил он.
«Мы не примем решений, которые не отвечают интересам Грузии и ее граждан», – отметил генсек правящей партии.
На Украине сообщили об отключении света по всей стране
ДТЭК сообщил об отключении света по всей Украине
Отключение электроэнергии началось на всей территории Украины, сообщил во вторник украинский энергохолдинг ДТЭК.
Отмечается, что отключение света в стране происходит из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Глава Кировоградской областной администрации Андрей Райкович сообщил жителям, что света нет якобы «из-за сбоя в сети электроснабжения».
Ранее СМИ Одессы сообщало, что в городе остановился электротранспорт, а в некоторых домах нет света. Позже издание «Страна» сообщало об отключении света в некоторых районах Харькова, Винницы, Полтавы и в Днепропетровской области.
Кадыров пообещал ВСУ «месть в полном смысле слова» в зоне СВО
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Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он пообещал, что вскоре за подобные нападения Украину ждет ответ в зоне СВО.
В своем Telegram-канале он написал, что любой, кто знаком с методами террористов, подготовленных по американским шаблонам, понимает, что это попытка обратить на себя внимание и выиграть информационные очки после крупных поражений «на земле». По словам Кадырова, излюбленный метод террористов – бросать трусливо позиции и избегать открытого честного боя, чтобы отсиживаясь где-то в теплом местечке, в штабах, отдавать приказы об атаке объектов далеко не военной инфраструктуры и громко заявлять о своих победоносных действиях.
«У нас шайтаны так же «побеждали», пока их не дешайтанизировали, – отметил глава Чечни. – Киевское нацистское руководство принимает решения, которые все больше и больше не оставляют сомнения в том, что они используют террористические методы и, следовательно, являются террористами». По его мнению, меры реагирования на подобные попытки атаковать должны быть жестокими, «тут не надо цацкаться и церемониться».
«Штаты вечно вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия, а у нас тут явные доказательства террористической деятельности. Бить по местам скопления этих террористических лидеров, пока не останется мокрое место, чтобы остальным неповадно было даже думать плохо в сторону России», – написал Кадыров.
«Напоследок немного забегу вперед, но подробностей не раскрою. Скоро покажем в зоне СВО, что такое месть в полном смысле слова», – рассказал глава Чечни.
Напомним, 30 мая утром Киев ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. В Кремле выразили уверенность, что за атакой дронов стоит киевский режим.
Шойгу назвал потери ВСУ за месяц
Шойгу: ВСУ за месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих и более 400 танков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувший месяц потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, также они лишились 400 танков и других бронемашин, а кроме того, 16 самолетов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве отметил, что российские силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику.
Он уточнил, что потери ВСУ также составили пять вертолетов, 466 дронов, 238 орудий полевой артиллерии и минометов, сообщается в пресс-релизе Минобороны, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Глава военного ведомства отметил, что перехвачено и уничтожено 196 реактивных снарядов HIMARS (производство США), 16 ракет HARM (производство США) и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow (разработка Британии и Франции).
ВСУ несут значительные потери, но несмотря на это, Запад продолжает требовать от Киева перейти к широкомасштабным наступательным действиям, отметил Шойгу. По его словам, западные кураторы наращивают поставки украинским вооруженным силам техники и оружия. Россия, отметил он, отслеживает объемы и пути поставок и при выявлении наносит удары.
Так, за последние дни российские силы уничтожили склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве. В Киеве нанесено поражение американскому ЗРК Patriot, рассказал Шойгу.
Министр обороны подчеркнул, что военная поддержка Украины только затягивает боевые действия. Повлиять на исход специальной военной операции это не может, указал он.
Шойгу добавил, что, используя поставленное странами НАТО вооружение, Киев наносит удары по социальным объектам и осуществляет теракты против мирных российских граждан. Российские ВС максимально жестко реагируют на действия украинских боевиков, указал министр.
Так, напомнил глава Минобороны, 22 мая в ходе контртеррористической операции в Белгородской области ликвидировано свыше 70-ти украинских диверсантов, автомобильная и бронетанковая техника.
В ходе СВО российские военные действуют самоотверженно, решительно, проявляя массовый героизм, стойкость и мужество, добавил Шойгу.
В начале мая Шойгу сообщал, что, несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны Запада, вооруженные силы Украины несут значительные потери.
В Сети отреагировали на атаку украинских беспилотников по Москве
В Сети назвали «вялой» атаку украинских беспилотников по Москве
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Пользователи Сети предположили, что атака беспилотников на Москву во вторник утром стала попыткой Киева ответить на удары по военной инфраструктуре Украины, однако удар получился «очень вялым».
«Если смотреть в целом, ПВО смогла на подходе к столице сбить большую часть дронов и не допустить поражение значимых военных и инфраструктурных объектов. Как «жесткий ответ» за удары по военной инфраструктуре и, в частности, за удары по Киеву, получилось очень вяло, особенно в свете новых прилетов по западным ЗРК», – написал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, подчеркнув, что Киев попытается снова провести подобные атаки.
Журналист Дмитрий Смирнов в Telegram также согласился, что атака дронов стала попыткой Киева ответить на то, какие потери несет инфраструктура ВСУ в последние дни, и сместить фокус общественного внимания с украинских проблем. «Другое дело, что мамкин пирожок Буданов и Ко не вчера ночью спешно снаряжали беспилотники. А готовились к этому заранее, и рано или поздно собирались ударить по жилым домам столичного региона по принципу «куда долетит». Вывод из всего этого может быть только один, его накануне озвучил губернатор Белгородской области Гладков: присоединение Харьковской области – лучший способ решения проблемы обстрелов области Белгородской», – добавил журналист.
В свою очередь политолог Александр Дугин обратил внимание, что беспилотники были сбиты над Рублевкой. «То, что враг попытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? <…> Рублевки, как неприкосновенного острова абсолютного благоденствия, больше нет», – написал он.Глава центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич, комментируя утреннюю атаку дронов на Москву, выразил мнение, что подобные инциденты могу повториться, и оборонно-промышленному комплексу страны стоит сосредоточиться на производстве ЗРК для борьбы с беспилотниками.
Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев призвал не поддаваться панике по поводу атаки беспилотников на Москву и Подмосковье. Он напомнил, что «из всего их количества практически ничего не долетело». «Меня больше волнует, откуда они вылетели, кто их запускает. Во-первых, надо сделать анализ и выводы, а во-вторых, СМЕРШ необходим, наверное, сегодня нужны другие полномочия, чтобы силовики смогли работать в полную мощь во всех регионах РФ и за ее пределами, это моментально даст эффект, чтобы всякая сволочь по нашей стране не бродила и не гадила», – добавил он.
По данным Минобороны, Киев во вторник утром ударил по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. При этом часть дронов врезались в жилые дома в Москве.
В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины есть погибшие
Губернатор Гладков сообщил об обстреле ПВР с мирными жителями в Белгородской области, есть погибшие и раненые
Украинские военные провели обстрел пункта временного размещения (ПВР) с отселенными жителями в Белгородской области, заявил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские военные обстреляли пункт временного размещения с мирными жителями, отселенными из поселков Шебекинского округа, среди них есть раненые и погибшие, заявил Гладков, передает ТАСС.
Губернатор пояснил, что отправился на место, подробности сообщит позже.
Ранее во вторник он сообщал, что в регионе за сутки зарегистрировали около 220 прилетов со стороны ВСУ.