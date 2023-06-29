Жители новых регионов проголосовали за благоустройство 46 общественных пространств

В этом году жители новых субъектов России впервые приняли участие во всероссийском онлайн-голосовании, которое проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За благоустройство 46 общественных территорий свои голоса отдали более 133 тыс. жителей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Участвуя в этом голосовании, люди сами принимают решение о благоустройстве парка, сквера, площади или любого общественного пространства, то есть, по сути, становятся непосредственными инициаторами формирования комфортной городской среды. (…) По всей стране это голосование проводится уже в третий раз, а жители новых регионов участие в нём приняли впервые. В итоге после подсчета более 133 тыс. голосов жителей ДНР, ЛНР и Запорожской области победителями признаны 46 общественных пространств», – приводятся слова Хуснуллина на сайте правительства.

Он уточнил, что всего на обсуждение было вынесено 122 общественные территории в 33 населенных пунктах новых субъектов Российской Федерации. Набравшие большинство голосов объекты будут благоустроены в следующем году. «К развитию территорий применяется комплексный подход. В новых регионах он подразумевает не просто проведение восстановительных работ на разрушенных объектах, но и создание условий для комфорта и безопасности всего населения», – подчеркнул вице-премьер.

В частности, в ДНР участие в проекте приняли порядка 70 тыс. жителей практически всех городов республики. Из 85 общественных территорий победителями стали 33 объекта. Активнее всего жители ДНР голосовали за благоустройство сквера «Строитель» в Донецке, парка «Шахта 9» в Снежном, территории по улице Героев Сталинграда в Макеевке и Поселкового парка в пгт Новый Свет Старобешевского района.

Хуснуллин также рассказал, что в ЛНР в 2024 году преобразятся площадь 25-летия Победы в Алчевске и сквер имени Шевченко в Антраците, парк культуры и отдыха в пгт Беловодск и парк Победы в Стаханове.

«В этом году сразу восемь городов и районов Луганской Народной Республики впервые поучаствовали в проекте. Для нас это ещё одна возможность восстановить, преобразить облик наших населённых пунктов, которые годами находились в условиях блокады и войны, важнейшая составляющая возвращения к полноценной мирной жизни. Обязательно будем привлекать к проекту все территории», – добавил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

В Запорожской области в числе победителей – Акимовский центральный парк, общественная территория вдоль улицы Набережной в Энергодаре и экопарк в Мелитополе.