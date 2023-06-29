Экс-главу «Яндекс. Лавки» заочно приговорили к восьми годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил экс-главу «Яндекс. Лавки» Красильщика к восьми годам колонии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии экс-главу «Яндекс. Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках о Вооруженных силах России, передает источник из зала суда.

Судья Елена Ленская назначила Красильщику наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием в колонии общего режима, также на него наложен запрет администрировать сайты на весь срок отбытия наказания плюс еще четыре года после этого, передает РИА «Новости».

Накануне прокурор в ходе прений попросил назначить Красильщику девять лет колонии общего режима.

Медиаменеджер был объявлен в розыск летом прошлого года. Его обвиняют в публичном распространении фейков о ВС России по мотивам политической или иной ненависти (от пяти до 10 лет лишения свободы).

Напомним, в марте Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего главу «Яндекс. Лавки», медиаменеджера Илью Красильщика за распространение фейков о Вооруженных силах России.