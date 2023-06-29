Вандалы осквернили бюсты советских партизан в историческом парке в Киеве

Эксперт: Запад пытается «перепрошить» православие на Украине

Религиовед Лункин: Зеленский хочет духовно унифицировать Украину с Западной Европой

Идея переноса празднования Рождества на Украине с 7 января на 25 декабря противоречит европейским принципам религиозного многообразия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря.

«Это странный законопроект даже с точки зрения европейских ценностей, к которым так стремятся власти Украины. Он нарушает принципы религиозного многообразия и различные демократические нормы. С позиции светского государства невозможно мотивировать решение, почему нужно переносить Рождество на 25 декабря. Сразу скажу: этот вопрос не догматический, поскольку в Библии нигде не сказано, в какой именно день родился Христос. Дату празднования диктует исключительно церковная традиция», – пояснил религиовед Роман Лункин.

«Сейчас на Украине большая часть населения, например, прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) – празднуют Рождество в ночь на 7 января. Греко-католики, католики, часть православных отмечают праздник 25 декабря. Для последователей протестантизма это не так важно. Зачем Зеленскому понадобилось переносить дату? Чтобы духовно унифицировать Украину с Западной Европой, где большинство христиан празднуют Рождество 25 декабря», – подчеркнул аналитик.

«Модераторы этого законопроекта – США, Евросоюз, руководство так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и патриархат Константинополя. При этом ПЦУ и Константинополь не имеют большинства на Украине ни по приходам, ни по прихожанам. Но они решили изменить религиозную идентичность граждан. Раньше Запад пытался их «окатоличить» с помощью униатства, а теперь пытается «перепрошить» само православие на Украине», – указал эксперт.

«Закон, скорее всего, будет принят. Он не требует финансовых затрат, а украинские власти не упустят возможности бесплатно угодить Западу. УПЦ, которая много лет находится между молотом и наковальней по многим вопросам, вероятно, проявит частичную лояльность власти и будет проводить рождественскую службу в обе даты, чтобы не вызвать конфликты среди самих прихожан», – полагает аналитик.

При этом тех, кто будет отмечать Рождество 7 января, назовут «пророссийской маргинальной прослойкой». «К ним отнесут несколько миллионов человек. Кроме того, их лишат выходного, что вызовет возмущение. Вкупе с уличными выступлениями по поводу ситуации с Киево-Печерской лаврой это создаст кумулятивный эффект и усилит волнения. И это будет происходить при попустительстве или даже молчаливом одобрении властей», – добавил он.

В среду президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, также внесен законопроект об изменении дат еще двух праздников.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас идет борьба украинцев за свою идентичность и нововведение способствует желанию каждого украинца проживать собственную жизнь со своими традициями, праздниками. «Украинскому народу длительное время навязывались российская идеология, в частности, относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января», – отмечается в тексте.

Напомним, Архиерейский собор раскольнической ПЦУ принял решение о переходе на новый церковный календарь, теперь Украина будет праздновать Рождество 25 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал перенос Рождества на Украине безумием и вакханалией.