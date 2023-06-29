Associated Press: Пассажирский поезд сошел с рельсов в штате Калифорния

Перевозивший 190 человек пассажирский поезд компании Amtrak сошел с рельсов в среду в американском штате Калифорния, сообщило Associated Press.

Как сообщается, железнодорожный состав с семью вагонами протаранил автомобиль в районе города Мурпарк в 80 километрах от Лос-Анджелеса, после чего сошел с рельсов. На месте происшествия вспыхнул пожар. Участники инцидента получили травмы, передает ТАСС.

В прошлую субботу в американском штате Монтана поезд с опасными веществами рухнул в реку.