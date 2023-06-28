США пообещали продолжить применять санкции в отношении ЧВК «Вагнер»

Вашингтон продолжит применять санкции в отношении ЧВК «Вагнер» и связанных с ней лиц, заявил на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, в США за ЧВК «Вагнер» «числится очень ясный список», поэтому Вашингтон продолжит принимать меры для привлечения связанных с ними лиц к ответственности за дестабилизирующие действия, передает ТАСС.

Накануне Минфин США ввел санкции против четырех юридических лиц, которые, как считает Вашингтон, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.