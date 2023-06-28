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Пашинян и Эрдоган обсудили урегулирование отношений Турции и Армении
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили процесс нормализации двусторонних отношений.
Также в пресс-службе армянского кабмина сообщили, что стороны обсудили открытие сухопутной границы для дипломатов и граждан третьих стран, передает ТАСС.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.
В марте таможенники Армении начали готовиться к возможному открытию КПП «Маргара» на границе с Турцией, сообщил Комитет госдоходов Армении, объединяющий таможенную и налоговую службы.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
На Украине предложили переименовать город Запорожье
На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.
До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».
Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».
Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.
Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.
Временного поверенного в делах Израиля вызвали в МИД из-за слов о Бандере
Временного поверенного в делах Израиля в России Ронена Крауса пригласили в МИД после слов израильского посла на Украине Михаила Бродского о пособниках нацистов на Украине.
Внимание Крауса обратили на публичные высказывания Бродского, в подаче которого «процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Также дипломату напомнили, что Москва и Иерусалим немало поработали вместе, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории и прославления приспешников нацистских карателей.
Напомним, посол в Киеве заявил, что Израилю не нравятся Бандера и Шухевич, но «для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость».
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.
Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.
В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Российские дипломаты рассказали о реакции русофобов на провал мятежа
Дипломат Полянский: Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала мятежа
Русофобские силы разочарованы усилением поддержки президента России в результате провала попытки вооруженного мятежа, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Как отметил Полянский, после провала попытки вооруженного мятежа Россия сильна как никогда, потому что россияне объединились, чтобы отразить этот мятеж, наша страна вышла из этого испытания сильнее, поддержка президента укрепилась, передает ТАСС.
По его словам, для всех, кто свободно анализирует Россию, это очевидно, но не для тех, кто русофобски настроен – они разочарованы. «Думаю, мы будем их еще больше разочаровывать», – отметил дипломат.
Накануне президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими заявил, что российские военные в момент вооруженного мятежа предотвратили хаос и гражданскую войну, которые всегда и везде наступают после подобных инцидентов. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как был остановлен вооруженный мятеж Пригожина.
Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.
Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.
По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.
В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг
В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем
Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс».
Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза.
Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине.
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив значимый вклад общины в упрочение межнационального и межрелигиозного мира.
«Этот праздник, знаменующий завершение паломничества к великим святыням ислама, имеет глубокий нравственный, духовный смысл. Испокон веков он отмечается благими делами и заботой о ближнем, служит утверждению в обществе идеалов добра, милосердия и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
Президент отметил большую, созидательную роль мусульманской общины в жизни страны, ее значимый вклад в упрочение межнационального и межрелигиозного мира, в сбережение семейных ценностей, воспитание подрастающего поколения.
«Сегодня, опираясь на исторические, духовные, патриотические традиции предков, бойцы-мусульмане в ходе специальной военной операции проявляют самоотверженность, отвагу и мужество. Плечом к плечу со своими товарищами защищают Россию. Желаю вам здоровья и успехов», – заявил глава государства.
Псковский губернатор назвал имена двух погибших 24 июня вертолетчиков
Губернатор Псковской области Ведерников: Среди погибших 24 июня летчиков был экипаж вертолета Ка-52 из гарнизона Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал имена двух военнослужащих Псковского территориального гарнизона, которые оказались в числе военных летчиков, погибших при событиях 24 июня.
Глава региона отметил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, что среди военных летчиков, которых упомянул президент России Владимир Путин, были и военнослужащие Псковского территориального гарнизона: члены экипажа боевого вертолета Ка-52 подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Ведерников заявил, что пилоты были до конца верны присяге и сделали все для защиты страны.
Губернатор выразил соболезнования родным погибших. «Мы всегда будем помнить тех, кто олицетворяет славу и честь наших военных», – добавил он.
В понедельник российский президент Владимир Путин заявил в телеобращении, что мужество, самопожертвование павших во время вооруженного мятежа героев-летчиков уберегло Россию от трагических и разрушительных последствий.
Днем позже в ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, которые не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.
В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.
Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.
Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.
Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.
Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Костер
Умер актер из сериалов «Санта-Барбара» и «Молодой папа» Костер
В американском штате Флорида скончался актер сериала «Санта-Барбара» Николас Костер, ему было 89 лет, сообщило издание Hollywood Reporter.
Костер умер 26 июня во флоридской больнице, передает ТАСС со ссылкой на Hollywood Reporter
Николас Костер снимался также в сериалах «Молодой папа» (The Young Pope, 2016), «Удивительный Человек-паук» (The Amazing Spider-Man, 1977-1979) и других.
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника.