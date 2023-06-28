Кандидат в президенты США назвала самую опасную внешнюю угрозу

Кандидат в президенты Хейли назвала Китай главным внешнеполитическим врагом США

Китайское правительство готовит свой народ к войне с Тайванем, Вашингтон обязан сохранить мир всеми средствами с помощью своих союзников, выразила мнение каналу Fox News экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли.

По ее словам, Китай для США является гораздо большим, чем просто конкурент, коммунистический Китай – враг, самая опасная внешняя угроза, с которой мы сталкивались со времен Второй мировой войны, передает «Газета.Ru».

Хейли отметила, что коммунистическая партия крадет инновации США на сумму 600 млрд долларов в год, используя американское предпринимательство, чтобы подорвать силу Штатов. «Президент США Джо Байден позволяет этому происходить», – подчеркнула она.

Кроме того, кандидат в президенты добавила, что США должны реагировать на «китайскую угрозу» как экономическим, так и военным путем, при этом Китаю «нужно запретить любое лоббирование на американской территории». «Китай относится к нашей родине как к своей личной игровой площадке», – заверила Хейли.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы» но не стал вдаваться в подробности. Спикер МИД КНР Мао Нин в ответ заявила, что Китай надеется, что США решат собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире.