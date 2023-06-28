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Кандидат в президенты США назвала самую опасную внешнюю угрозу
Кандидат в президенты Хейли назвала Китай главным внешнеполитическим врагом США
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Китайское правительство готовит свой народ к войне с Тайванем, Вашингтон обязан сохранить мир всеми средствами с помощью своих союзников, выразила мнение каналу Fox News экс-постпред США при ООН и кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли.
По ее словам, Китай для США является гораздо большим, чем просто конкурент, коммунистический Китай – враг, самая опасная внешняя угроза, с которой мы сталкивались со времен Второй мировой войны, передает «Газета.Ru».
Хейли отметила, что коммунистическая партия крадет инновации США на сумму 600 млрд долларов в год, используя американское предпринимательство, чтобы подорвать силу Штатов. «Президент США Джо Байден позволяет этому происходить», – подчеркнула она.
Кроме того, кандидат в президенты добавила, что США должны реагировать на «китайскую угрозу» как экономическим, так и военным путем, при этом Китаю «нужно запретить любое лоббирование на американской территории». «Китай относится к нашей родине как к своей личной игровой площадке», – заверила Хейли.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы» но не стал вдаваться в подробности. Спикер МИД КНР Мао Нин в ответ заявила, что Китай надеется, что США решат собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире.
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.
Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.
В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.
В Венгрии назвали самоубийственный для европейской экономики шаг
В Венгрии рассказали, чем обернется для ЕС отказ от связей с Китаем
Евросоюз столкнется с серьезными проблемами, если будет придерживаться стратегии сворачивания экономических связей с КНР, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сворачивание экономических отношений с Китаем обернется для властей Европы «горьким самоубийством европейской экономики», сообщает South China Morning Post, передает «Интерфакс».
Отношения между Пекином и странами Европы будут зависеть от того, «готова ли Европа вновь обратиться к рациональности и здравому смыслу». Также глава МИД Венгрии высказался против восприятия Китая в качестве соперника Евросоюза.
Также Сийярто одобрил мирные инициативы Китая по Украине.
Москва обвинила Вашингтон в одержимости идеей поражения России
Посольство РФ в Вашингтоне: США одержимы идеей нанести России стратегическое поражение
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Новые поставки продукции военного назначения Украине лишь подтверждают одержимость Соединенных Штатов идеей нанести России стратегическое поражение, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.
Как отметили российские дипломаты в Telegram-канале диппредставительства РФ в Вашингтоне, Соединенные Штаты предпринимают тщетные попытки победить Россию «на поле боя» руками киевских марионеток, объявляют о выделении режиму Зеленского все новых «пакетов» военной помощи.
В посольстве подчеркнули, что очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести России стратегическое поражение, для этого толкает подопечных на все более отчаянные авантюры. При этом российские дипломаты выразили уверенность, что жизни украинцев для американских властей ничего не значат.
Накануне Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи, в который вошли снаряды для комплексов противовоздушной обороны Patriot, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley и бронемашины Stryker.
Напомним, 22 июня российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что западные союзники Украины решили воевать с Россией «до последнего украинца».
Тайвань заявил о проходе кораблей ВМФ России через акваторию острова
Оборонное ведомство Тайваня: Два российских фрегата прошли через восточную акваторию Китайской Республики
Оборонное ведомство Тайваня выступило с утверждением, что зафиксировало проход двух кораблей ВМФ России через восточную акваторию Китайской Республики.
По версии оборонного ведомства Тайваня, 27 июня в 23.00 (18.00 мск) были замечены два российских фрегата, которые прошли через восточную акваторию острова с юга на север и ушли в открытый океан к юго-востоку от порта Суао, передает ТАСС.
В заявлении ведомства отмечается, что ВС Тайваня наблюдали за перемещениями российских фрегатов, для чего были задействованы самолеты, корабли и береговые ракетные комплексы.
Накануне на Тайвань прибыла представительная делегация Конгресса США, которую возглавил председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам.
В США призвали СМИ не прикрывать взяточничество Байдена новостями про Россию
Законодатель в США Боберт призвала американские СМИ не прикрывать в взяточничество Байдена новостями про Россию
Американские СМИ отдают предпочтение связанным с Россией новостям вместо того, чтобы сообщать о причастности президента США Джо Байдена к коррупции, выразила мнение член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо).
В своем Twitter (запрещен в России), она указала, что «средства массовой информации хотят, как обычно, говорить о России», однако найдется «кто-нибудь, кто выйдет вперед и сообщит американскому народу о 5 млн долларов, которые Байден получил в качестве взяток», передает ТАСС.
«Кто выйдет вперед и обсудит сообщения с угрозами, которые по WhatsApp отправлял (сын президента США) Хантер китайскому бизнесмену на случай, если он не получит деньги? Где тот смелый журналист, который расскажет это народу?» – подчеркнула Боберт.
Отмечается, что сообщение американского законодателя было опубликовано в 23.03 по местному времени 27 июня (05.03 мск 28 июня), однако затем удалено.
Ранее в морской разведке США заявили, что Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане – ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до показаний информатора о Хантере, чтобы отвлечь внимание общественности.
Трамп назвал Байдена подконтрольным Китаю
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнего главу страны Джо Байдена контролирует Китай.
По словам Трампа, Байден ничего не предпринимает относительно действий Китая на Кубе. Причина того, почему он ничего не хочет делать заключается в том, что он скомпрометирован. Китай владеет им, передает РИА «Новости».
По словам Трампа, в случае победы на выборах в 2024 году он потребует от Пекина вывезти военное и шпионское оборудование с Кубы.
Источники американских СМИ ранее сообщили, что Китай якобы использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных. Китай и Куба якобы заключили секретную договоренность о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США.
Американцы возмутились обращению Зеленского к США
Пользователи Сети возмутились обращению Зеленского в связи с военной помощью Украине
Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из Соединенных Штатов возмущены очередным заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за пакет военной помощи в размере 500 млн долларов.
Пользователи из США назвали Зеленского «клоуном-убийцей» и выразили сомнения, что «украинские мужчины, которых киевский режим заставляет воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое», передает РИА «Новости».
Пользователь Right Designs отмечает, что именно по этой причине «перестал платить налоги», так как никогда не соглашался на то, чтобы его деньги шли на иностранные войны, к которым США не имеют никакого отношения.
«Я не буду участвовать в коррупции! Пусть Украина и Россия сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью. Мы не хотим в этом участвовать», – подчеркнул он.
Комментатор под ником Joseph Pino в свою очередь заметил, что идут «бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду».
«Все американцы? Вы получаете это финансирование только потому, что администрация Байдена такая же коррумпированная, как и ваша», – заверил Gerald Celente.
По словам пользователя Paul A. Szypula, Зеленский объявил, что новых выборов на Украине не будет до окончания военных действий, то есть украинский народ застрял в конфликте, в котором невозможно победить. Он также призвал США перестать финансировать что-либо из этого, особенно, когда нет переговоров о мире.
«Больше бюджета на ваш кокаин», – подытожил пользователь Sentletse.
Ранее стало известно, что Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов. Также в Вашингтоне заявили о планах поставить Киеву дополнительно 30 БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin и другое оружие.
Песков: Кремлю не известно о секретной встрече по Украине в Копенгагене
Представитель Кремля Песков: Москве не известно о секретной международной встрече по Украине в Копенгагене
Кремлю не известно о том, что в Копенгагене 24 июня в условиях строжайшей секретности якобы прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран, представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, Кремлю об этом ничего не известно, вероятно, нужно обращаться в канал АРД, передает ТАСС.
Песков отметил, что никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается.
«Знаем, что это абсолютно исключается Киевом, исключается странами коллективного Запада, поэтому предпосылок для этого нет», – подчеркнул он.
Ранее Financial Times сообщала, что в выходные в Копенгагене должен был пройти двухдневный саммит, на котором представители США попытались бы убедить страны Глобального Юга занять проукраинскую позицию.
США ввели санкции против компаний из ЮАР и ОАЭ, якобы связанных с Пригожиным
Минфин США ввел санкции против четырех юридических лиц, которые, как считает Вашингтон, связаны с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
Под санкции попали российская компания ООО «ДМ», фирмы Midas Ressources и Diamville Sau (обе из Центрально-Африканской Республики), Industrial Resources General Trading (Объединенные Арабские Эмираты), передает ТАСС.
Накануне глава МИД Сергей Лавров рассказал о работе посла США в России Линн Трейси в период попытки военного мятежа. Он отметил, что дипломат пыталась передавать сигналы, что Вашингтон «тут ни при чем». Подчеркивалось, что Белый дом очень надеялся на сохранность ядерного оружия и выражал надежды на безопасность американских представителей.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов
В Пентагоне заявили о выделении Киеву нового пакета помощи на сумму около 500 млн долларов
США выделили новый пакет военной помощи Украине, сумма составила около 500 млн долларов, сообщили в Пентагоне.
Транш будет содержать «ключевые вооружения, необходимые для поддержки контрнаступательных операций Украины», передает РИА «Новости».
Киев получит бронетехнику, противотанковые вооружения и боеприпасы. Пакет будет включать дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot и зенитные ракеты Stinger.
Помимо этого, в Вашингтоне заявили о планах поставить Киеву дополнительно 30 БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin и другое оружие.
NI: Украинские военные проходят через «сущий ад» в логистике при починке западных танков
В ходе эксплуатации украинской армией военной техники США выявились ее неготовность к местным условиям и сложность, указал американский журналист Патрик Дреннан.
Американские боевые машины нередко испытывают проблемы в полевых условиях, танки Abrams непригодны к починке во время боя, указал Дреннан в статье для National Interest.
Для замены разбитой оптики этого танка нужно извлекать целые подсистемы машины, отправлять их на склад, расположенный потенциально за сотни миль, и заказывать подсистемы на замену, пояснил журналист, передает РИА «Новости».
Производство Abrams может обходиться в 10 млн долларов, а Leopard 2 стоит порядка 6 млн долларов, указал он.
Логистические проблемы в этих ситуациях делают перспективу починки «похожей на сущий ад», заключил Дреннан.
Ранее американский журнал Military Watch рассказывал, как российский противотанковый ракетный комплекс «Корнет» успешно уничтожает западные танки.
Пекин отреагировал на слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая
МИД КНР пожелал США сфокусироваться на решении внутренних проблем, а не Китая
Китай надеется, что США решат собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на слова президента США Джо Байдена о «колоссальных проблемах» Китая.
Мао Нин отметила, что любая стран, в том числе США, может столкнуться с проблемами в ходе развития и прогресса. Она подчеркнула, что благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду Китай будет добиваться лучшего и более масштабного развития, передает РИА «Новости».
При этом, Мао Нин выразила надежду, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, и сыграют конструктивную роль в обеспечении стабильности во всем мире.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы» но не стал вдаваться в подробности.
До этого председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай «вопиющим провалом».
DN: США используют средства из пакета помощи Украине для снижения зависимости от Китая и России
Defense News: США используют средства из пакета помощи Украине для снижения зависимости от Китая и России
Минобороны США использует часть средств из пакета финансовой помощи Киеву в качестве грантов различным предприятиям американского оборонно-промышленного комплекса для снижения зависимости от России и Китая, сообщает издание Defense News.
Согласно данным издания, около 2% от общей суммы в 40 млрд долларов, выделенной Конгрессом на помощь Украине, направляется на увеличение оборонных мощностей США, в частности, на добычу полезных ископаемых и производство боеприпасов, передает ТАСС.
Отмечается, что сумма грантов составляет примерно 600 млн долларов с расчетом на то, что Пентагон, таким образом, решил обеспечить цепочки поставок и сократить зависимость индустриальной базы от России и Китая.
В частности, программа грантов была запущена в апреле, когда компания Aerojet Rocketdyne получила 215,6 млн долларов на модернизацию предприятий в Арканзасе, Алабаме и Вирджинии.
По словам высокопоставленного сотрудника Пентагона, отвечающего за распределение инвестиций в оборонное производство, Энтони Ди Стасио, в июне 45,5 млн долларов было направлено на поддержку производства алюминия, необходимого для изготовления самолетов и наземной техники, в штате Айова, в то время как 75% мирового алюминиевого рынка контролируется Россией.
«Еще 15 млн долларов выделили на наращивание в штате Айдахо производства кобальта – критически важного металла для оборонной промышленности. Значительные объемы кобальта обрабатывались либо в Китае, либо на Украине и в других местах, где сейчас производство невозможно», – отметил он.
Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине, сумма составила около 500 млн долларов.