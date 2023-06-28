Пекин отреагировал на слова Байдена о «колоссальных проблемах» Китая

МИД КНР пожелал США сфокусироваться на решении внутренних проблем, а не Китая

Китай надеется, что США решат собственные внутренние проблемы и будут способствовать стабильности в мире, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на слова президента США Джо Байдена о «колоссальных проблемах» Китая.

Мао Нин отметила, что любая стран, в том числе США, может столкнуться с проблемами в ходе развития и прогресса. Она подчеркнула, что благодаря сплоченности всего китайского народа и его упорному труду Китай будет добиваться лучшего и более масштабного развития, передает РИА «Новости».

При этом, Мао Нин выразила надежду, что США смогут сфокусироваться на решении своих внутренних проблем, и сыграют конструктивную роль в обеспечении стабильности во всем мире.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у Китая «колоссальные проблемы» но не стал вдаваться в подробности.

До этого председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай «вопиющим провалом».