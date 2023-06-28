Украине из-за отключения энергоблока АЭС пришлось использовать мощности из-за рубежа

Американцы возмутились обращению Зеленского к США

Пользователи Сети возмутились обращению Зеленского в связи с военной помощью Украине

Пользователи Twitter (заблокирован в РФ) из Соединенных Штатов возмущены очередным заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за пакет военной помощи в размере 500 млн долларов.

Пользователи из США назвали Зеленского «клоуном-убийцей» и выразили сомнения, что «украинские мужчины, которых киевский режим заставляет воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое», передает РИА «Новости».

Пользователь Right Designs отмечает, что именно по этой причине «перестал платить налоги», так как никогда не соглашался на то, чтобы его деньги шли на иностранные войны, к которым США не имеют никакого отношения.

«Я не буду участвовать в коррупции! Пусть Украина и Россия сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью. Мы не хотим в этом участвовать», – подчеркнул он.

Комментатор под ником Joseph Pino в свою очередь заметил, что идут «бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду».

«Все американцы? Вы получаете это финансирование только потому, что администрация Байдена такая же коррумпированная, как и ваша», – заверил Gerald Celente.

По словам пользователя Paul A. Szypula, Зеленский объявил, что новых выборов на Украине не будет до окончания военных действий, то есть украинский народ застрял в конфликте, в котором невозможно победить. Он также призвал США перестать финансировать что-либо из этого, особенно, когда нет переговоров о мире.

«Больше бюджета на ваш кокаин», – подытожил пользователь Sentletse.

Ранее стало известно, что Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов. Также в Вашингтоне заявили о планах поставить Киеву дополнительно 30 БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin и другое оружие.