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Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ
Путин: Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости экономик на фоне санкций
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Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, в условиях санкций развивают кооперацию, заявил российский президент Владимир Путин, добавив, что республика является первым по объему торговли партнером России среди участников СНГ.
«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», – заявил президент в обращении на сайте Кремля к участникам Десятого межрегионального форума России и Белоруссии в Башкирии.
Он отметил, что в ходе форума подписано свыше ста соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов, назвав это впечатляющим результатом, который, безусловно, будет способствовать дальнейшему экономическому развитию России и Белоруссии и укреплению взаимосвязанности экономик двух стран.
По словам Путина, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников СНГ и четвертым – во всем мире.
«В прошлом году товарооборот увеличился на 12 процентов и превысил три триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется: за январь – апрель взаимная торговля прибавила еще одиннадцать процентов», – отметил Путин, добавив, что в условиях закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю.
Более чем на 70 миллиардов рублей вырос экспорт в Россию из Белоруссии за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, ранее поставлявшейся на Запад. В ряде областей Белоруссии при российской поддержке начата реализация новых импортозамещающих инвестиционных проектов на общую сумму 80 млрд рублей в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, микроэлектроника и целый ряд других. Создается полный цикл конкурентных высокотехнологичных производств.
Особой оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направленные на нарастающее взаимодействие в научных, образовательных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории.
«Хочу также воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником – Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания», – заявил Путин.
Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Путин: Погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
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Летчики Минобороны, которые погибли при попытке вооруженного мятежа, с честью выполнили свой долг, заявил президент Владимир Путин.
В ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, передает ТАСС.
«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал он.
Кроме того, Путин подчеркнул, что во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.
«Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», – добавил глава государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Лукашенко о ЧВК «Вагнер»: Бояться их нечего, мы ухо востро держим
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
«Мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут … Опыт, … расскажут, что сейчас важно», – заявил Лукашенко, принимая с докладом министра обороны Виктора Хренина.
«Вот мне (президент России Владимир Путин) в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли. Расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от «вагнеровцев» надо взять», – заявил Лукашенко, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что «бояться их нечего». «Мы же ухо востро держим», – подчеркнул лидер Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
Лукашенко высказался про алгоритм использования поступившего в Белоруссию ядерного оружия
Лукашенко заявил, что в Белоруссии определят алгоритм использования ядерного оружия
Белорусская сторона определит алгоритм применения тактического ядерного оружия при возможной агрессии в отношении нее, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Начальник Генштаба ВС Белоруссии Виктор Гулевич, министр обороны страны Виктор Хренин и председатель КГБ Иван Стартель определят алгоритм применения тактического ядерного оружия, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он подчеркнул, что настаивал на размещении такого оружия в республике, чтобы «сюда никто не сунулся».
Ранее Лукашенко сообщал, что Минск получил значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить Москва.
Лукашенко рассказал о матерных переговорах с Пригожиным
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах, которые провел в субботу для пресечения попытки вооруженного мятежа.
Белорусский лидер рассказал, что тревожные новости из России начал получать утром. Он предложил президенту России стать посредником и поговорить с Пригожиным.
Установить контакт с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным президенту Белоруссии Александру Лукашенко помогли заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. По словам белорусского президента, немалая роль в организации переговоров принадлежит Евкурову, в них на первом этапе также участвовал Бортников, передает «БелТА».
Лукашенко отметил, что в 11.00 в субботу Пригожин мгновенно ответил на звонок, его позвал Евкуров. По словам президента Белоруссии, первые 30 минут они разговаривали «на матерном языке». Потом перешли на нормальный язык.
Ранее президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
Путин пообещал разобраться с заработками «Конкорда» на продуктах для военных
Глава государства Путин: Компания «Конкорд» за год заработала на продуктах 80 млрд рублей
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Собственник ЧВК «Вагнер» компания «Конкорд» за год получила от государства в связи с поставками продуктов питания около 80 млрд рублей, сообщает российский лидер Владимир Путин.
По его словам, собственник компании «Конкорд» заработал через государство, через «Военторг», поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии, передает ТАСС.
Путин добавил, что обязательно разберется, почему компания «Конкорд» зарабатывала на поставках продуктов военным, хотя входящая в ее состав ЧВК «Вагнер» была полностью на финансировании государства.
«Надеюсь, что в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше. Безусловно, мы будет со всем этим разбираться», – заверил глава государства.
Ранее Путин заявил, что государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер».
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Путин: Втянутые в мятеж люди увидели, что армия и народ не с ними
Путин заявил, что армия и народ не были на стороне мятежников
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Люди, которых втянули в военный мятеж, увидели, что армия и народ не с ними, заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военным, правоохранителям и представителям других силовых структур, которые помогали остановить вооруженный мятеж.
«Люди, которых втянули в мятеж, увидели, что армия, народ не с ними. Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране. Не допустить жертв среди мирного населения», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Среди участников встречи – более 2,5 тыс. сотрудников Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые участвовали в пресечении попытки мятежа. Глава государства лично встретился с ними на Соборной площади в Кремле, передает ТАСС.
Путин подчеркнул, что российские военные в трудный для страны час встали на пути смуты, итогом которой был бы хаос. «Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан, уберегли нашу Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – сказал президент, обращаясь к военнослужащим.
Он добавил, что силовые структуры во время мятежа обеспечили безопасность важных объектов, прочность тыла военных. Кроме того, уточнил президент, быстрая и четкая работа силовиков во время мятежа позволила не допустить жертв среди мирных граждан.
«Благодарю вас, весь личный состав вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб за службу, за отвагу и за доблесть, за верность народу России», – сказал Путин.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Песков анонсировал обращение Путина к силовикам
Президент Владимир Путин во вторник намерен обратиться к подразделениям Минобороны, ФСБ, Росгвардии, МВД и ФСО, обеспечившим порядок во время мятежа и участвовавшим в его пресечении, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент сделает обращение из Кремля к представителям силовых ведомств, обеспечившим порядок во время мятежа, сказал Песков, передает ТАСС.
Глава государства также отдельно встретится с некоторыми военнослужащими.
У президента в первой половине дня также запланирован международный телефонный разговор.
В понедельник президент озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России
Лукашенко заявил, что Белоруссия получила большую часть ядерного оружия из запланированного
Белорусская сторона получила значительную часть ядерного оружия, которую обещала поставить российская сторона, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Большая часть из того, что планируется разместить в республике, уже достигла пункта назначения, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Он также опроверг сообщения, что охраной ядерного оружия якобы займется ЧВК «Вагнер», и пояснил, что этим занимаются «россияне и белорусы». Лукашенко добавил, что персонально несет ответственность за сохранность этого оружия.
Напомним, в середине июня президент России Владимир Путин указывал, что первые ядерные заряды доставлены на территорию Белоруссии.
В Польше назвали «негативным сигналом» появление группы «Вагнер» в Белоруссии
Дуда заявил о «негативном сигнале» для Польши из-за появления Пригожина в Белоруссии
Появление ЧВК «Вагнер» на белорусской территории – негативный сигнал для польской стороны, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Перемещение российских сил в виде группы «Вагнер» в Белоруссию и основателя группы Евгения Пригожина – «очень негативные сигналы» для Варшавы, заявил Дуда, передает ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Песков не стал комментировать оценки Лукашенко в отношении мятежа в России
Песков отказался комментировать слова Лукашенко в отношении событий в России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать оценки лидера Белоруссии Александра Лукашенко относительно причин вооруженного мятежа в России.
«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича», – сказал Песков, напомнив, что российский лидер Владимир Путин дал высокую оценку усилиям Лукашенко по урегулированию.
«Конечно, здесь главное все-таки – это усилия президента России, его воля не допустить худшего развития событий. Это было сделано», – добавил Песков, передает ТАСС.
Он также сообщил, что Путин и Лукашенко обмениваются мнениями и координируют действия буквально каждый день. «Лукашенко является главой братской и союзной нам Белоруссии, государственным деятелем весьма опытным, мудрым, закаленным в различных боях, с которым у президента Путина очень хорошие … дружеские отношения давние», – сказал представитель Кремля, добавив, что это диктует характер особых отношений двух стран.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусам было больно наблюдать за событиями на юге России, потому что «Отечество одно».
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Лукашенко опроверг строительство лагерей для «Вагнера» в Белоруссии
На белорусской территории не ведется строительство лагерей для размещения членов ЧВК «Вагнер», заявил президент страны Александр Лукашенко.
Сейчас не ведется строительство лагерей, но если представители группы захотят, то их лагеря разместят, сказал Лукашенко, передает БелТА.
По его словам, сейчас «вагнеровцы» находятся в Луганске в своих лагерях.
Ранее Лукашенко подтвердил, что основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится в республике.
Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию
Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин действительно находится на белорусской территории, подтвердил президент страны Александр Лукашенко.
Пригожину предоставлены гарантии безопасности, обещанные президентом России Владимиром Путиным, заявил Лукашенко, передает БелТА.
Сам основатель группы уже находится в Белоруссии. Белорусский лидер отметил, что «вагнеровцы» смогут «перекантоваться» в стране какое-то время, но это будет «за счет» самих членов группы.
Лукашенко отметил, что глава белорусского Минобороны Виктор Хренин указывал, что подобное подразделение в армии Белоруссии «не помешало бы», и указал, что не против такого решения.
До этого президент Белоруссии отмечал, что бойцов ЧВК «Вагнер» не стоит бояться, а их боевой опыт будет полезен белорусской стороне.
Политолог: Президент дал высочайшую оценку действиям силовых органов по пресечению мятежа
Политолог Григорьев объяснил важность личного обращения Путина к силовикам, которые пресекли мятеж
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Благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев, комментируя обращение президента России Владимира Путина к силовикам, предотвратившим попытку вооруженного мятежа в России.
«Безусловно, важна как высочайшая оценка, которую президент дал действиям правоохранителей во время мятежа, так и сам факт личного обращения Верховного главнокомандующего к силовикам. Путин отметил всех: и тех, кто столкнулся лицом к лицу с угрозой, кто погиб в бою, и кто был готов принять на себя основной удар в случае развития мятежа», – отметил Максим Григорьев, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан.
«Также глава государства указал на сплоченность правоохранителей и общества, которое проявилось во время мятежа. Собственно, эта консолидация стала, наверное, важнейшим фактором, приведшим к остановке мятежа. Хотя Пригожин, вероятно, надеялся, что в ходе «марша» к нему будут присоединяться как военные, так и гражданские. Но ни того, ни другого, как мы знаем, не случилось. Более того – от происходящего отнекивались многие бойцы «Вагнера», – напомнил аналитик.
«В итоге, благодаря максимально правильным действиям всех правоохранителей и общества, высшему российскому командованию не пришлось для устранения мятежа снимать с боевых позиций участников СВО. Нам не пришлось оголять фронт, хотя мятеж все равно был бы подавлен. И об этих важных и грамотных с военной точки зрения решениях Путин тоже упомянул в сегодняшнем выступлении», – подчеркнул собеседник.
Во вторник президент России Владимир Путин на Соборной площади Кремля обратился к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали законность и порядок во время попытки вооруженного мятежа в минувшие выходные, сообщает РИА «Новости».
«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли нашу родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну», – указал он. Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, подчеркнул президент.
«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», – сказал президент. Летчики, погибшие при подавлении мятежа, с честью выполнили свой долг, подчеркнул Путин, попросив собравшихся почтить их память минутой молчания.