Путин назвал Белоруссию главным торговым партнером России в СНГ

Путин: Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости экономик на фоне санкций

Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, в условиях санкций развивают кооперацию, заявил российский президент Владимир Путин, добавив, что республика является первым по объему торговли партнером России среди участников СНГ.

«Россия и Белоруссия делают все, чтобы обеспечить устойчивость своих экономик, их иммунитет к негативному воздействию санкций. И естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», – заявил президент в обращении на сайте Кремля к участникам Десятого межрегионального форума России и Белоруссии в Башкирии.

Он отметил, что в ходе форума подписано свыше ста соглашений о сотрудничестве и коммерческих контрактов, назвав это впечатляющим результатом, который, безусловно, будет способствовать дальнейшему экономическому развитию России и Белоруссии и укреплению взаимосвязанности экономик двух стран.

По словам Путина, Белоруссия является первым по объему торговли партнером России среди участников СНГ и четвертым – во всем мире.

«В прошлом году товарооборот увеличился на 12 процентов и превысил три триллиона рублей. Такая позитивная тенденция укрепляется: за январь – апрель взаимная торговля прибавила еще одиннадцать процентов», – отметил Путин, добавив, что в условиях закрытия рынков недружественных государств российские и белорусские регионы интенсивно развивают встречную торговлю.

Более чем на 70 миллиардов рублей вырос экспорт в Россию из Белоруссии за счет машин и оборудования, продовольствия, химической, текстильной и иной продукции, ранее поставлявшейся на Запад. В ряде областей Белоруссии при российской поддержке начата реализация новых импортозамещающих инвестиционных проектов на общую сумму 80 млрд рублей в таких отраслях, как машиностроение, станкостроение, микроэлектроника и целый ряд других. Создается полный цикл конкурентных высокотехнологичных производств.

Особой оценки заслуживают совместные региональные инициативы, направленные на нарастающее взаимодействие в научных, образовательных и культурных сферах, на сохранение общей исторической памяти и борьбу с фальсификацией истории.

«Хочу также воспользоваться возможностью и поздравить всех белорусских друзей с государственным праздником – Днем независимости республики, который будет отмечаться 3 июля. От души желаем белорусскому народу счастья, мира и процветания», – заявил Путин.