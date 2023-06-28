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Американцы возмутились обращению Зеленского к США
Пользователи Сети возмутились обращению Зеленского в связи с военной помощью Украине
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Пользователи Twitter из Соединенных Штатов возмущены очередным заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который поблагодарил США за пакет военной помощи в размере 500 млн долларов.
Пользователи из США назвали Зеленского «клоуном-убийцей» и выразили сомнения, что «украинские мужчины, которых Киевский режим заставляет воевать в этом конфликте, чувствуют то же самое», передает РИА «Новости».
Пользователь Right Designs отмечает, что именно по этой причине «перестал платить налоги», так как никогда не соглашался на то, чтобы его деньги шли на иностранные войны, к которым США не имеет никакого отношения.
«Я не буду участвовать в коррупции! Пусть Украина и Россия сами улаживают свои разногласия, не обкрадывая меня и мою семью. Мы не хотим в этом участвовать», – подчеркнул он.
Комментатор под ником Joseph Pino в свою очередь заметил, что идут «бесконечные траты на Украину, в то время как американские города испытывают нужду».
«Все американцы? Вы получаете это финансирование только потому, что администрация Байдена такая же коррумпированная, как и ваша», – заверил Gerald Celente.
По словам пользователя Paul A. Szypula, Зеленский объявил, что новых выборов на Украине не будет до окончания военных действий, то есть украинский народ застрял в конфликте, в котором невозможно победить. Он также призвал США перестать финансировать что-либо из этого, особенно, когда нет переговоров о мире.
«Больше бюджета на ваш кокаин», – подытожил пользователь Sentletse.
Ранее стало известно, что Пентагон выделил Киеву новый пакет помощи в 500 млн долларов. Также в Вашингтоне заявили о планах поставить Киеву дополнительно 30 БМП Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, противотанковые ракеты Javelin и другое оружие.
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Кандидат в президенты США предложил ответ Вашингтона на ядерное оружие РФ в Белоруссии
Кандидат в президенты США Кеннеди предложил вывезти ядерное оружие из нескольких стран Европы
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший в ответ на заявление американских сенаторов, осуждающих размещение ядерного оружия в Белоруссии, призвал в качестве первого шага по деэскалации вывезти ядерное оружие США из Германии, Италии, Бельгии, Турции и Нидерландов.
Пост с предложением политик опубликовал в Twitter (заблокирован в России – прим. ВЗГЛЯД). Он предложил заменить порочный круг эскалации миростроительством.
В посте отмечается, что сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументал приняли угрожающую России резолюцию из-за размещения тактического ядерного оружия в Белоруссии. Кеннеди-младший согласился с тем, что Россия должна вывезти ядерное оружие из Белоруссии, но для начала Кеннеди предложил США сделать миролюбивый шаг и убрать американские ядерные заряды из Европы.
Ранее сообщалось, что Белоруссия получила значительную часть ядерного оружия из России.
На Украине предложили переименовать город Запорожье
На Украине город Запорожье предложили переименовать из-за несоответствия нормам украинского языка, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Нацкомиссию по стандартам государственного языка на Украине.
До 1921 года город носил название Александровск, Запорожьем его назвали так как город находится «за порогами», препятствовавшими судоходству до сооружения в 1932 году плотины Днепровской ГЭС, передает «Российская газета».
Нынешнее название города, по мнению украинских чиновников, может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности, касаться российской имперской политики».
Для того, чтобы придумать новое название местным украинским властям отвели полгода.
Ранее в Днепре (Днепропетровске) переименовали 36 улиц, названия которых связаны с Россией.
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов
США дали согласие на вывоз из страны российских дипломатов чартерным рейсом
Вашингтон разрешил вывезти из США чартерным рейсом российских дипломатических служащих, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что Вашингтон, в свою очередь, ожидает, что Россия также будет поддерживать открытыми транспортные каналы для американских дипломатов и грузов в отношении посольства в Москве, передает РИА «Новости».
Ранее в МИД России сообщили, что спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, которым Вашингтон предписал покинуть страну из-за завершения трехлетнего срока пребывания.
Орбан: Украина больше не является суверенным государством
Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.
Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.
Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.
«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.
Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.
Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ на границе с Белгородской областью
Кадыров сообщил об уничтожении украинской ДРГ, пытавшейся пройти в Белгородскую область
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) пыталась прорваться в сторону двух поселков в Белгородской области, чеченские подразделения пресекли это, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Инцидент произошел 26 июня, бойцы чеченских подразделений собрали разведданные, благодаря чему удалось обстрелять артиллерией вражескую группу в зоне ответственности, сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что бойцы действовали на опережение, предотвратив попытку ДРГ прорваться к позициям, и уничтожили противника.
Украинского актера покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского актера Грекова избили и покусали в Дублине из-за пачки сигарет
Украинского 23-летнего актера Александра Грекова избили и покусали в Дублине после спектакля киевского театра из-за пачки сигарет, сообщила представитель театра Анастасия Павленко.
Инцидент произошел после того, как Греков, сотрудник театра имени Леси Украинки, вышел покурить после спектакля по ирландской пьесе Брайна Фрила «Нужен перевод», которая была показана в Театре Аббатства в Дублине 24 июня, сообщает местная газета Irish Mirror.
По словам Павленко, группа людей вырвала у Грекова сигарету изо рта и забрала пачку сигарет. После попытки актера отобрать сигареты на него набросились и избили бутылкой.
«Они разбили бутылку о его голову… Еще девушка покусала его. Их было пятеро, двое мужчин и три женщины», – сообщила Павленко.
Греков госпитализирован, на его лицо наложили швы, передает РИА «Новости».
Ирландский театр осудил нападение, назвав произошедшее «ничем не спровоцированным актом бессмысленного насилия».
На Западе назвали три фактора, мешающих контрнаступлению ВСУ
Politico: Украинскому контрнаступлению препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода
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Продвижению вооруженных сил Украины мешают удары российской авиации, минные поля и плохая погода, пишет газета Politico со ссылкой на украинских официальных лиц.
По данным издания Politico, Киев хотел бы, чтобы украинские силы продвигались быстрее, но этому препятствует российская авиация, минные поля и плохая погода. При этом эксперты отмечают, что несмотря на обучение и западное вооружение, украинские военные все равно не могут сражаться, как силы Североатлантического альянса.
Издание также отмечает, что Вашингтон призывает Украину воспользоваться «окном возможностей» после мятежа ЧВК «Вагнер» и прорвать оборонительные позиции российских сил, передает ТАСС.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления.
ООН заявила о пытках украинскими силовиками десятков задержанных
ООН обвинила украинских правоохранителей в пытках десятков задержанных гражданских
Более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей, говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
«Среди опрошенных задержанных ... 43 человека (34 мужчины и девять женщин) предоставили информацию о пытках и жестоком обращении со стороны правоохранителей, военнослужащих и надзирателей», – говорится в докладе.
Там же отмечается, что в основном издевательства происходят в неофициальных местах содержания под стражей, и гораздо реже – в официальных следственных изоляторах, передает РИА «Новости».
В отчете Управления Верховного комиссара ООН подчеркивается, что число нарушений со стороны ВСУ и других силовиков значительно выросло с 24 февраля 2022 года. Так, УВКПЧ зафиксировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц (17 женщин, 57 мужчин и один мальчик), «некоторые из которых также представляли собой насильственные исчезновения, в основном совершенные правоохранительными органами или вооруженными силами Украины».
Ранее в УВКПЧ сообщили, что гражданские лица, помогавшие распределять и доставлять гуманитарную помощь на подконтрольной России территории, заключены в тюрьму на Украине за «сотрудничество с врагом».
Российская авиация разбомбила места скопления ВСУ на Ореховском направлении
Рогов: Российская авиация сбросила авиабомбы по местам скопления войск и техники ВСУ на ореховском направлении
Российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил РИА «Новости», что российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления украинских войск и сосредоточения их тяжелой техники на ореховском направлении. По имеющимся у него данным, удар был нанесен с целью срыва переброски подкреплений и резервов бронетехники наступающим группам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Работино, которое остается под контролем российской армии.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ только на Ореховском направлении, которое Киев считает главным направлением удара, и только за последние семь дней потеряли 280 единиц техники, в том числе 41 танк.
ВСУ попытались атаковать на трех направлениях
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Украинские военные в последние сутки попытались атаковать на Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Министерстве обороны России.
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отразила две атаки ВСУ, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Поражение нанесено 63-й и 67-й механизированным бригадам ВСУ у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка (ЛНР) и Серебрянка (ДНР). У Червоной Дибровы пресечена деятельность двух украинских ДРГ.
На этом направлении уничтожено свыше 100 бойцов ВСУ, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, две САУ «Гвоздика».
Южная группировка войск на Донецком направлении отразила семь атак со стороны ВСУ. Уничтожено до 325 военных, танк, три БМП и пять автомобилей. У Авдеевки (ДНР) уничтожен склад с боеприпасами украинской 110-й механизированной бригады.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила три атаки со стороны украинских военных. На Ореховском тактическом направлении отброшен мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем.
У поселка Работино в Запорожской области пресечена деятельность украинской ДРГ. Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 115 человек, пять боевых бронированных машин, включая американскую Bradley, три пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20.
На Купянском направлении «Западная» группировка войск поразила противника у поселков Красное Первое, Синьковка, Берестовое (Харьковская область), Новоселовское и Стельмаховка (ЛНР). Возле поселка Огурцово (Харьковская область) ликвидирован склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.
На этом направлении украинская сторона за сутки потеряла более 30 бойцов, две бронемашины, два автомобиля, гаубицу Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
На Херсонском направлении уничтожено до 30 военных, три автомобиля и САУ «Акация».
Возле поселка Авдеевка (ДНР) уничтожен узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ. У населенного пункта Выемка (ДНР) поражен командный пункт 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS, уничтожены шесть беспилотников.
С начала СВО уничтожено: 444 самолета, 240 вертолетов, 4804 беспилотника, 426 ЗРК, 10 371 танк и другие боевые бронированные машины, 1131 машину РСЗО, 5246 орудий полевой артиллерии и минометов.
Минобороны Украины пообещало более масштабное наступление ВСУ
Глава Минобороны Украины Резников: Главные события контрнаступления ВСУ еще впереди
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что «главные события» так называемого украинского контрнаступления еще впереди, но при этом никак не объяснил, что конкретно имел в виду.
Как заявил Резников газете Financial Times, когда это произойдет, это увидят все.
По словам Резникова, появление украинских военных в некоторых населенных пунктах на линии боевого соприкосновения не являются «главным событием» контрнаступления, а текущие результаты были лишь «предварительным просмотром» предстоящего гораздо более масштабного наступления, передает РИА «Новости».
Как отмечает издание, Резников подтвердил, что основные воинские резервы Киева еще предстоит задействовать в контрнаступлении.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телекомпании CNN заявил, что украинским силам требуется время, чтобы показать результат в наступлении, но поколение Netflix хочет блокбастер.
Американист оценил желание США дистанцироваться от мятежа в России
Американист Дудаков: США дистанцируются от мятежа в России, потому что он провалился
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Белый дом во внешней политике преследует лишь собственную выгоду. Относительное затишье в Вашингтоне объясняется лишь тем, что России удалось полностью подавить вооруженный мятеж. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Госдепартаменте обратились к сотрудникам за рубежом с просьбой не комментировать события 24 июня в России.
«На мой взгляд, говорить о том, что мятеж показал сохранение определенного уровня взаимопонимания между США и РФ, нельзя. В день продвижения колонн военной техники к Москве многие американские издания писали о том, что текущий период – самое подходящее время для решительных действий ВСУ на фронте», – сказал американист-политолог Малек Дудаков.
«Тогда, 24 июня, многое было непонятно. Западные эксперты гадали, чем могут закончиться происходящие в России события. Штаты – государство прагматичное. Если бы мятеж в России пошел по другому сценарию, то в Вашингтоне непременно бы звучали совершенно иные призывы и заявления», – отмечает собеседник.
«Постепенно, когда руководству России удалось стабилизировать ситуацию, политики и журналисты США изменили риторику. Пришлось отстраниться от мятежа, чтобы потом в Москве никто ничего плохого не подумал. Любопытно, что Вашингтон даже вынудил Украину отказаться от использования этой темы в ее интересах», – подчеркивает эксперт.
«В связи с этим текущее желание Штатов отстраниться от темы мятежа продиктовано исключительно нуждами Белого дома. Ни о какой «благодарности» за то, что Россия не вмешивалась в события со штурмом Капитолия, не может быть и речи. Внешняя политика США не рассматривает необходимость возвращения морального долга. У нее одна цель – достижение преимущества на международной арене», – резюмирует Дудаков.
Ранее стало известно, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен направил сотрудникам ведомства по всему миру телеграмму с просьбой воздерживаться от комментариев о попытке мятежа в России. Об этом сообщает издание Axios.
Согласно данным информационного портала, в случае если дипломатам поступали вопросы по ситуации в РФ, им предлагалось отвечать, что в Вашингтоне пристально следят за развитием событий. По словам одного из источников, телеграмма была отправлена в том числе для того, чтобы ни у кого не сложилось впечатления о причастности США к военному мятежу в РФ.
При этом западные партнеры также предостерегли офис Зеленского от использования действий ЧВК «Вагнер» для нанесения удара по России. Об этом сообщает издание CNN. «Это внутреннее дело РФ... Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не провоцировали ситуацию», – сообщил источник.
По словам анонимного американского чиновника, ВСУ разрешалось использовать возможности на собственной территории, но запрещалось наносить удары по объектам в России. Интересно, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби оценил контакты с Кремлем в течение выходных как «хорошие и прямые». Об этом сообщают РИА «Новости».
Представитель США отметил, что он оказался доволен диалогом, сложившимся с Москвой в рамках произошедших событий. Кроме того, он выразил надежду, что в дальнейшем оба государства смогут продолжить общение в том же духе.
Накануне глава МИД Сергей Лавров рассказал о работе посла США в России Линн Трейси в период попытки военного мятежа. Он отметил, что дипломат пыталась передавать сигналы, что Вашингтон «тут ни при чем». Подчеркивалось, что Белый дом очень надеялся на сохранность ядерного оружия и выражал надежды на безопасность американских представителей.
Кроме того, добавил министр, Трейси в беседе заявила, что это внутреннее дело России. Он отметил, что многие его коллеги высказали солидарность с РФ, но некоторые просили не говорить о звонках публично.
Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.
В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.
В НАТО собрались помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Генсек НАТО Столтенберг: Североатлантический альянс должен помочь войскам Украины занять как можно больше земли
Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Киеву, НАТО следует обеспечить войскам Украины возможность занять как можно больше земли, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с лидерами стран альянса в Гааге.
Столтенберг призвал не недооценивать Россию после событий минувших выходных дней. В то же время он подчеркнул, что Североатлантический альянс должен оказывать максимальную помощь Украине, войска которой «продвигаются вперед, и чем больше земли они займут, тем сильнее будет позиция Киева на грядущих переговорах», передает ТАСС.
Генсек НАТО также заявил, что на саммите в Вильнюсе лидеры входящих в альянс стран примут военные планы развертывания новых сил на восточном фланге, утвердят создание системы противовоздушной обороны в Прибалтике. Он объяснил эти военные приготовления необходимостью всесторонне усилить оборону и сдерживание.
Столтенберг указал, что для финансирования всех этих усилий лидеры стран НАТО должны определить отметку в 2% ВВП в качестве минимального уровня военных расходов, а не целевого показателя.
Ранее в Киеве призвали НАТО принять в Вильнюсе решение о вступлении Украины.
ВСУ нанесли удар по Горловке и Лисичанску из РСЗО
Военные наблюдатели зафиксировали удар ВСУ по Горловке и Лисичанску из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по городу Горловка в Донецкой народной республике и жилому сектору Лисичанска в Луганской народной республике, сообщили военные наблюдатели.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что вооруженные формирования Украины в 20.45 нанесли удар по Калининскому району Горловки из РСЗО из района населенного пункта Нетайлово, передает ТАСС.
Кроме того, в силовых структурах ЛНР сообщили, что украинские военные нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска, предположительно, из РСЗО HIMARS. В городе есть разрушения.