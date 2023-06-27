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Представительная делегация Конгресса США прибыла на Тайвань
МИД Тайваня: Глава комитета Палаты представителей США по вооруженным силам прибыл на остров во главе делегации Конгресса
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Председатель комитета Палаты представителей США по вооруженным силам республиканец Майк Роджерс возглавил одну из крупнейших за последние годы делегаций Конгресса Соединенных Штатов на Тайвань, сообщило внешнеполитическое ведомство острова.
В состав делегации Конгресса США, прибывшей на Тайвань во вторник, вошли девять членов Палаты представителей, при этом семь конгрессменов являются членами комитета по вооруженным силам, в их числе – глава меньшинства в комитете от Демократической партии Адам Смит, передает ТАСС.
Как ожидается, в среду делегацию Конгресса США примет глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Кроме того, в ходе визита конгрессмены встретятся с главой внешнеполитического ведомства острова Джозефом У (китайское имя – У Чжаосе). Визит продлится до 29 июня.
Американский институт на Тайване (AIT, де-факто выполняет функции посольства США) в своем заявлении проинформировал, что в ходе визита делегации Конгресса США на Тайвань планируется обсудить региональную безопасность, торговлю, инвестиции и другие вопросы.
В прошлую среду председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкл Маккол назвал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай «вопиющим провалом».
Россия заявила о решении ЕС вывести экономическую войну на новый уровень
И.о. постпреда России при ЕС Логвинов счел 11-й пакет санкций способом вывести экономическую войну на новый уровень
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Новый пакет санкций Евросоюза вывел экономическую войну против России на качественно новый уровень, заявил и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.
С помощью 11-го санкционного пакета ЕС хочет втянуть в экономическую войну как можно больше государств, сказал Логвинов. По его словам, вместо провалившегося блицкрига, когда ЕС пытался нанести России «непоправимый ущерб», Европа перешла «к многоходовой игре с замахом на установление своего рода долгосрочной экономической блокады» России
Логвинов уверен, что ЕС не станет «до последнего стараться уговорить третьи страны следовать санкционному режиму», оставаясь в рамках дипломатии. Как подчеркнул Логвинов, ЕС «традиционно предпочитает шантаж и принуждение», передает ТАСС..
Он отметил, что для многих стран Евросоюз – «крупнейший экономический партнер, источник инвестиций, финансовый донор». В связи с этим у Европы «еще достаточно рычагов давления», сказал Логвинов. Он полагает, что следует ожидать «затяжной и бескомпромиссной» «борьбы с обходом санкций».
Напомним, на прошлой неделе вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России. Первые 10 касались связей ЕС с Россией, 11-й же открывает путь для санкций ЕС против компаний из третьих стран, которые сотрудничают с Россией.
Золотов объяснил быстрое продвижение ЧВК «Вагнер» по стране
Золотов объяснил быстрое продвижение бойцов «Вагнера» по стране концентрацией сил у Москвы
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Бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу они бы не смогли, заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
Глава Росгвардии сообщил, что все силы были сконцентрированы на подступах к Москве. «Потому что если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Золотова, бойцы ЧВК «Вагнер» смогли бы дойти до Москвы, но не смогли бы взять город. Он подчеркнул: понимание, что «Вагнер» не сможет победить, пришло, когда ЧВК дошла до Липецкой области.
Глава Росгвардии добавил, что во время мятежа постоянно был на связи с президентом и министрами.
Золотов также не исключил, что в подготовке военного мятежа были задействованы западные спецслужбы. «Они знали, как они говорили, за несколько недель до его начала. Надо сказать, из стана Пригожина тоже шли информационные вбросы … о том, что готовится мятеж, что произойдет в период с 22-го по 25-е число», – заявил он.
По словам главы Росгвардии, это свидетельствует о том, что все это было вызвано чьим-то подстрекательством. «Не исключаю, что там были работники спецслужб западных. … Видимо, подбили самого Пригожина на этот шаг, а может, его амбиции перехлестывали, так сказать, хотелось еще выше подняться», – сказал он.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в попытке мятежа ЧВК «Вагнер» несомненно присутствуют иностранное участие и поддержка.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Президент Владимир Путин озвучил три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Путин назвал потери ВСУ с начала контрнаступления
ВСУ потеряли с начала контрнаступления 259 танков, 780 бронемашин, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Сейчас только дали мне уточненные сведения. С 4 июня, то есть с момента начала так называемого контрнаступления, противник утратил 259 танков, бронемашин – 780», – приводит его слова ТАСС.
Также Путин заявил, что ВСУ только на Ореховском направлении за последние семь дней потеряли 280 единиц техники. «Только на Ореховском направлении, которое противник считает главным направлением удара, и только за последние семь суток противник потерял 280 единиц техники, из них 41 танк и бронемашин – 102», – сказал он.
Ранее на встрече Путин заявил, что государство полностью обеспечивало содержание группы «Вагнер».
ВСУ применили химическое оружие против российских сил
ВСУ ударили по позициям российских сил под Соледаром химическими боеприпасами
Украинские военные атаковали позиции российских военнослужащих в районе Соледара в ДНР, применив запрещенные химические боеприпасы, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, при детонации этих боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, передает ТАСС.
Марочко со ссылкой на собственные источники на передовой отметил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают примененный ВСУ тип отравляющего вещества.
С начала 2023 года было зафиксировано уже несколько случаев применения ВСУ химического оружия. Так, в апреле украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении при помощи беспилотника, тогда пострадал один военнослужащий.
Российский борт вылетел в США для вывоза дипломатов
Захарова: Российский борт летит в США для вывоза дипломатов
Спецборт направляется в США для того, чтобы забрать российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она пояснила, что борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трехлетнего срока пребывания. Речь идет не о высылке, а об ограничениях в работе.
Ранее сообщалось, что группа российских дипломатов должна будет покинуть США в начале 2023 года.
Огонь охватил все этажи небоскреба в ОАЭ
Опубликовано видео сильного пожара в известном комплексе «Абраж-Аджман» в ОАЭ
В городе-эмирате Аджман в ОАЭ произошел сильный пожар в комплексе «Абраж-Аджман», огонь охватил все этажи жилого небоскреба, сообщили СМИ.
О пострадавших пока не сообщается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ajman News.
Пламя распространилось по обшивке небоскреба, пожар охватил здание по всей высоте, передает НТВ.
Пожарным удалось потушить огонь. Судя по опубликованным в Сети видео, одна сторона небоскреба почти полностью выгорела.
Путин: Группу «Вагнер» содержало государство
Путин заявил, что группу «Вагнер» содержало государство
Государство обеспечивало полностью содержание группы «Вагнер», заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.
«Хочу отметить и хочу, чтобы все знали об этом: содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», – цитирует Путина ТАСС.
Он пояснил, что группа финансировалась за счет Минобороны, из государственного бюджета.
Собственник группы, компания «Конкорд» за год получила от государства, поставляя продукты питания, 80 млрд рублей.
С мая 2022 года Россия заплатила ЧВК «Вагнер» на денежное содержание и стимулирующие выплаты более 86 млрд рублей.
События с участием ЧВК «Вагнер», которые произошли в ночь с пятницы на субботу в России, признаны попыткой вооруженного мятежа. Путин озвучивал три возможных сценария для солдат и командиров группы «Вагнер».
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Футболисты «Фенербахче» отказались ехать в Россию на матч с «Зенитом»
Несколько иностранных игроков турецкого «Фенербахче» отказались ехать в Санкт-Петербург на международный товарищеский турнир из-за политической ситуации, сообщает Fotospor.
В числе отказавшихся от поездки в Россию – новичок команды, капитан сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко, передает «Газета.ru».
Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 1 по 15 июля, в нем также должны принять участие сербская «Црвена Звезда» и азербайджанский «Нефтчи».
В сентябре прошлого года фанаты турецкого «Фенербахче» пришли на матч с киевским «Динамо» с флагом России и в масках с лицом президента Владимира Путина.
Временного поверенного в делах Израиля вызвали в МИД из-за слов о Бандере
Временного поверенного в делах Израиля в России Ронена Крауса пригласили в МИД после слов израильского посла на Украине Михаила Бродского о пособниках нацистов на Украине.
Внимание Крауса обратили на публичные высказывания Бродского, в подаче которого «процесс обеления бывших пособников нацистов на Украине остановить невозможно и взаимодействие с украинскими властями не следует увязывать с темой героизации Степана Бандеры и его сторонников», сообщили в министерстве, передает ТАСС.
Также дипломату напомнили, что Москва и Иерусалим немало поработали вместе, чтобы дать отпор попыткам переписывания истории и прославления приспешников нацистских карателей.
Напомним, посол в Киеве заявил, что Израилю не нравятся Бандера и Шухевич, но «для большинства украинцев – это герои, которые боролись за независимость».
Путин: Погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
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Летчики Минобороны, которые погибли при попытке вооруженного мятежа, с честью выполнили свой долг, заявил президент Владимир Путин.
В ходе встречи с военными в Кремле глава государства предложил почтить минутой молчания память погибших во время мятежа летчиков, передает ТАСС.
«Погибли наши боевые товарищи. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», – сказал он.
Кроме того, Путин подчеркнул, что во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.
«Части Минобороны, Росгвардейцы и сотрудники МВД и специальных служб обеспечили надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, безопасность приграничных регионов, прочность тыла наших Вооруженных сил всех боевых соединений, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевых подразделений с зоны СВО», – добавил глава государства.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу в России произошли события с участием ЧВК «Вагнер», которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отсутствие поддержки мятежа в российском обществе вынудило Пригожина отказаться от военной авантюры.
Володин призвал выяснить, кто пытался выехать из России в минувшие выходные
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета ГД по безопасности Василию Пискареву и правоохранителям выяснить, кто из людей, занимающих значимые должности, пытался вылететь из России в свете событий в прошлые выходные.
Он подчеркнул, что оставление страны в сложное время должно быть наказуемо. По словам Володина, все осуждают этих людей, передает РИА «Новости».
Вооруженный мятеж, произошедший в ночь на 24 июня, Володин назвал «маршем тщеславия». По мнению спикера ГД, если бы основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин думал о стране, он никогда бы «на этот поступок не решился».
«Человек повел огромное количество вооруженных военных людей по мирным городам и селам для того, чтобы захватить власть. Поэтому мы с вами должны это понимать», – сказал Володин.
Он добавил, что концепцию тщеславия и гордыни навязывает Запад.
Глава Росгвардии Виктор Золотов заявлял, что бойцы ЧВК «Вагнер» быстро продвигались по территории России, так как основные силы для отражения их действий были сосредоточены у Москвы, взять столицу у них бы не вышло.
Железнодорожные пути повредили в Крыму
Глава Крыма Аксенов: Повреждены железнодорожные пути в Кировском районе, пострадавших нет
Пути железной дороги в Кировском районе Крыма повреждены, ремонт потребует около восьми часов, обошлось без пострадавших, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
В своем Telegram-канале он отметил, что на месте происшествия в Кировском районе работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от четырех до восьми часов.
Как сообщили в Минтранспорта республики, из-за повреждения путей задерживаются четыре поезда – два поезда дальнего следования и два местных, передает РИА «Новости».
«Организована перевозка пассажиров по мультимодальной схеме в двух направлениях: от станции Владиславовка до поселка городского типа Ленино и обратно», – уточняется в сообщении.
Минобороны: Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана ВС России
Минобороны: Тяжелая техника ЧВК «Вагнер» будет передана в подразделения ВС России
Ведется подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК «Вагнер» в распоряжение подразделений российских военных, сообщают в Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, активная подготовка к передаче техники уже ведется, передает ТАСС.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы из ЧВК «Вагнер» с учетом их заслуг на фронте не будут подвергаться преследованию. Те из них, кто не участвовал в «походе» Пригожина, смогут подписать контракты с Минобороны РФ.
Орбан: Украина больше не является суверенным государством
Украина больше не является суверенным государством, достижение мира теперь зависит от Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью германской газете Bild.
Орбан считает, что у Украины нет ни денег, ни оружия, а воевать она может только благодаря помощи других стран, передает ТАСС.
Также он назвал провальным сотрудничество Киева и Запада.
«Я думаю, что то, что украинцы сражаются на передовой, а мы поддерживаем их финансово, информацией и инструментами, и они могут выиграть войну против России, – это неправильное понимание ситуации. Это невозможно», – подчеркнул Орбан.
Он также высказал мнение, что многих жертв можно было бы избежать, если бы полноценные переговоры были проведены в начале конфликта.
Ранее Орбан заявил, что введение санкций Евросоюзом не помогло «поставить Россию на колени» и добиться урегулирования украинского кризиса.
Все погибшие и пострадавшие в ДТП в Самарской области оказались иностранцами
В ДТП в Самарской области погибли шесть человек, все они оказались иностранцами
В результате столкновения минивэна Honda Stepwgn с Hyundai Elantra шесть человек погибли, восемь пострадали, сообщил главк МВД по Самарской области. В экстренных службах сообщили, что все пострадавшие – граждане Киргизии и Узбекистана.
В МВД сообщили, что «на месте ДТП погибли шесть человек», передает ТАСС.
В экстренных службах рассказали, что, по предварительной информации, «погибшие и пострадавшие – иностранцы», передает РИА «Новости».
Начальник регионального управления ГИБДД Юрий Некрасов сообщил, что ДТП произошло из-за выезда Hyundai, которым управлял гражданин Киргизии, на полосу встречного движения. Погиб сам водитель Hyundai и четыре его пассажира, а также один пассажир минивэна Honda.
Напомним, ДТП произошло в Большеглушицком районе на 109-м километре автодороги А-300.