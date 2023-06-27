Политтехнолог оценила перспективы союза «Новых людей» и Партии роста

Политтехнолог Август: Союз «Новых людей» и Партии роста – это возможность для улучшения их электоральных позиций

Коалиция между «Новыми людьми» и Партией роста дает возможность обеим партиям достигнуть лучших результатов на предстоящих выборах. Однако для этого союза есть ряд рисков, сказала газете ВЗГЛЯД сказала политтехнолог Алена Август. Ранее о создании политического союза объявили Алексей Нечаев и Борис Титов.

«Этот союз стоит расценивать как возможность для обеих партий. У «Новых людей» нет большого политического бэкграунда. В то же время глава Партии роста Борис Титов имеет много связей и контактов. Коалиция может использовать эти возможности Титова на выборах, чтобы улучшить свои результаты», – сказала политтехнолог Алена Август.

«Партии смогли договориться между собой на паритетных условиях. Если какой-то из их кандидатов имеет больше шансов на победу, то он будет поддержан обоими союзниками. Это позволит объединить силы для побед в избирательной кампании», – отмечает она.

«На предстоящих выборах «Новые люди» не стремятся выдвинуть своих кандидатов в каждом регионе. Это связано либо с нехваткой ресурсов, либо с выбранной тактикой. Кроме того, существенным риском для партии является потеря эффекта новизны. Поэтому нужно искать другие акценты для агитации», – акцентирует эксперт. «На этом фоне Партия роста практически не ведет активных действий в политике. Даже если они и выдвигают где-то своего кандидата, то такие случаи редки. Теперь же они друг друга взаимно дополнят», – резюмировала Август.

Ранее лидеры партий «Новые люди» и Партия роста объявили о создании политического союза. Подчеркивается, что речь идет не о юридическом объединении. Будут созданы межпартийный политический совет, который займется координацией совместных действий, и единый избирательный штаб.

«Ядерным электоратом» двух партий лидер «Новых людей» Алексей Нечаев назвал предпринимателей и молодежь. По его словам, несмотря на разные точки зрения в некоторых вопросах, «Новые люди» и Партия роста — «одного поля ягоды» и собрали людей «одной системы мышления», – заявил Нечаев

«Партия роста и «Новые люди» – это, прежде всего, предприниматели. Это люди практические, прагматические. Мы выступаем за материально хорошую жизнь для людей и для себя, а для этого нашей системе нужны спокойствие и порядок, способность развиваться», – сказал глава Партии роста Борис Титов.

«Новые люди» и Партия роста не будут конкурировать друг с другом на одних и тех же выборах в сентябре, а выставят единых кандидатов и будут поддерживать друг друга», – добавил Нечаев. По его словам, партии не решили, будут ли выставлять общего кандидата на выборах президента в 2024 году, но поддержат того, кто «будет нести предпринимательскую повестку».