Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана из-за ситуации в России

Токаев провел внеочередное заседание Совбеза Казахстана в связи с ситуацией в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел внеочередное заседание Совета безопасности республики на фоне ситуации в России, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Токаев заслушал доклады главы правительства, генерального прокурора, председателя Комитета национальной безопасности, министров обороны, внутренних дел, иностранных дел о мерах по исполнению поручений в связи с ситуацией в России.



Как пояснили в пресс-службе Токаева, несмотря на то, что произошедшее в России является ее внутренним делом, казахстанцы были обеспокоены ситуацией в дружественной стране, с которой республика имеет самую протяженную границу в мире. В ходе совещания Токаев подчеркнул, что Россия остается стратегическим партнером Казахстана, передает ТАСС.

Кроме того, президент Казахстана поручил правительству подготовиться к реагированию на угрозы, которые могут возникнуть в случае кризисных ситуаций.

Напомним, в субботу штаб ЮВО был захвачен силами ЧВК «Вагнер», но после переговоров с главой Белоруссии Александром Лукашенко основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что решил развернуть свои колонны и вернуться в полевые лагеря согласно плану. Президент Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за проделанную работу.

В Кремле сообщили, что уголовное дело в отношении Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу будет прекращено, а сам основатель ЧВК «Вагнер» отправится в Белоруссию.