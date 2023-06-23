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Подозреваемый в смертельном ДТП в Дагестане арестован
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Предполагаемого виновного в аварии в Дагестане, где погибли восемь человек, отправили под арест, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Обвиняемого в нарушении Правил дорожного движения по ходатайству следствия заключили под стражу, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Согласно данным следствия, 21 июня подозреваемый ехал по дороге Астрахань – Махачкала на Toyota Camry. Он выехал на обгон автобуса и столкнулся на встречной полосе с «Камазом». Грузовик выехал на «встречку» и врезался в автобус.
На месте погибли семь пассажиров автобуса, включая двух детей, и водитель «Камаза».
Ранее сообщалось, что в аварии с грузовиком в Дагестане погибли восемь человек.
Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»
Опубликовано последнее сообщение, которое миллиардер Хэмиш Хардинг отправил с батискафа «Титан», потерявшегося в Атлантическом океане, пишет Daily Star.
Так, незадолго до погружения к затонувшему «Титанику» Хардинг отправил сообщение своему другу Терри Виртсу, в котором пожаловался на плохую погоду, передает «Газета.ru».
Терри указал на то, что экипаж батискафа и Хэмиш понимали, на какие риски они идут.
Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем несколько экспертов и режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон высказали предположение, что экипаж не выживет, так как операция по спасению батискафа сравнима с отправкой корабля на Луну.
Береговая охрана США назвала причину гибели экипажа батискафа «Титан»
Представитель Береговой охраны США Могер сообщил о гибели экипажа батискафа «Титан» в результате имплозии
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Обломки пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, сообщил контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.
Могер сообщил, что обнаружена хвостовая обшивка батискафа, а также «дополнительные обломки». Обломки «свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», передает ТАСС.
По словам Могера, «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв». Он отметил, что из-за глубины, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала, передает РИА «Новости».
По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, аппарат был разрушен в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне), то есть его раздавило под воздействием толщи воды. Когда контр-адмиралу задали уточняющий вопрос о судьбе экипажа батискафа, Могер «выразил соболезнования семьям».
Напомним, в понедельник стало известно о пропаже батискафа с туристами, которых должны были доставить к месту гибели «Титаника». Позднее вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса «Титана». В четверг были найдены обломки батискафа. Компания-оператор батискафа OceanGate Expeditions признала экипаж «Титана» погибшим.
Дуда предложил уступить России территории на Средиземном море
Президент Польши Анджей Дуда в интервью новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV предложил отдать России территории на побережье Средиземного моря.
Предоставить России «кусок на Средиземноморском побережье» он предлагает в обмен на возвращение Украине Крыма, Донецка и Луганска, сообщает Lenta.Ru.
При этом какую именно часть Средиземноморья Дуда не уточнил.
Так Дуда отреагировал на призывы к «компромиссу» между Украиной и Россией, в результате которого Киев должен признать вхождение в состав России новых регионов. По его мнению, страны, которые призывают к подобному «компромиссу», могли бы «отдать свои территории» России в обмен на Донецк, Луганск и Крым, которые при этом перейдут под контроль Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее Дуда заявил, что заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны.
В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».
Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.
При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.
На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.
Стало известно, как погибли пассажиры батискафа «Титан»
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли найдут
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Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого обнаружены в Атлантическом океане, погибли безболезненно всего за долю миллисекунды, считает профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти.
По словам Марти, разрушение корпуса батискафа заняло всего долю миллисекунды, и пассажиры «Титана» вряд ли даже осознали, что есть проблема. По ее мнению, смерть людей внутри аппарата была безболезненной, передает ТАСС.
Кроме того, эксперты CNN предположили, что тела погибших вряд ли удастся обнаружить.
Ранее сообщалось, что сверхсекретная система акустического обнаружения ВМС США зафиксировала звук взрыва в районе работы батискафа «Титан».
В четверг было объявлено, что экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate погиб в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне). В батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника».
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Батумцы возмутились оскорбительным плакатом украинцев
Жители Батуми возмутились антигрузинским плакатом, который вывесили находящиеся в столице Аджарской автономии украинцы на одном из баров, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
На нем на украинском языке было написано, что «Весь мир с Украиной», а затем на русском – «А вы в нем (в этом мире) русские».
Батумцы закрасили эти надписи, сопровождая процедуру жесткими критическими высказываниями в адрес украинцев.
После начала СВО около 30 тыс. украинцев нашли приют в Грузии.
«Украинские свиньи празднуют здесь, ваши двухметровые мужики танцуют здесь, с русскими, пока грузины погибают на Украине. Оставить такую надпись в Батуми могли только подонки», – сказала женщина, закрашивая плакат.
Она напомнила, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский в 2008 году «насмехался над Грузией», которая воевала с Россией.
«Второго фронта не будет, не дождетесь, – сказала женщина. – Приняли вас, беженцев, а вы неблагодарные!».
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
Политолог: Военный хаб США в Индии негативно скажется на партнерстве Нью-Дели с Россией
Политолог Ткаченко: Создание военного хаба США в Индии негативно скажется на отношениях Нью-Дели с Россией
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Создание в Индии хаба для ремонта кораблей США выгодно обеим сторонам. Однако такое решение Нью-Дели может негативно сказаться на взаимоотношениях государства с Россией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в США заявили о желании создать в Индии хаб для обслуживания военных кораблей и самолетов.
«США прекрасно понимают, что им нужен какой-то союзник для сдерживания Китая. И Индия, с точки зрения масштабов и имеющихся у нее ресурсов, становится идеальным партнером. Так что Вашингтон сейчас будет делать все, чтобы представить результаты визита Моди в Штаты в выгодном свете», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Желание США расширять военное сотрудничество с Индией растет по мере снятия с Нью-Дели санкций, введенных еще в 1997-1998 годах. Вместе с тем, индийцы эти намерения Штатов сдерживают. Дело в том, что они проводят довольно диверсифицированную политику в военной сфере, а также имеют большие связи с Россией и другими странами», – полагает эксперт.
«Если Нью-Дели согласится на планы американцев и предоставит свои военные базы, это станет угрозой как для России, так и в целом для безопасности в Азии. Присутствие США повышает градус напряженности и вероятность развития военного конфликта между Индией и Китаем. Кроме того, сотрудничество откроет для Нью-Дели возможность участия в военных учениях Штатов», – рассуждает собеседник.
«Эта сделка может быть выгодна для Индии, поскольку страна пытается стать сверхдержавой в военно-политическом и дипломатическом смыслах. Для этого ей необходимо наращивать свою потенциальную и реальную военную мощь. И сотрудничество со Штатами – это один из механизмов достижения цели», – отметил Ткаченко.
«Кроме того, любая кооперация с США повышает вес индийской экономики в мире, что является одной из главных целей правительства Нарендры Моди. Что касается самого премьера, несмотря на все прошлые персональные санкции, он был тепло встречен в Вашингтоне. И это лишний раз подчеркивает заинтересованность США», – полагает политолог.
«При этом сам Моди играет в собственную игру – решает внутриполитические проблемы за счет демонстрации некой дружбы с Россией, США, Австралией, Великобританией и многими другими странами. Но расширение сотрудничества Индии с США, скорее всего, негативно отразится на диалоге Нью-Дели с Москвой», – рассуждает он.
«Мы, конечно, будет присматриваться, как развивается вопрос военных баз. В целом, индийцы несколько раз заявляли, что их сотрудничество с другими странами в Индо-Тихоокеанском регионе носит исключительно информационный характер. Вероятно поэтому, Москва пока относительно спокойно воспринимает поведении Индии», – заключил Ткаченко.
Ранее стало известно, что США хотят видеть Индию логистическим хабом для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Накануне состоялся визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в США и встреча с американским лидером Джо Байденом. На пресс-конференции по итогам встречи Моди сообщил, что страны избавились от предрассудков в двустороннем оборонном сотрудничестве и «достигли таких отношений, при которых происходит передача технологий, ведутся совместные разработки и производство».
Так, американская General Electric и индийская Hindustan Aeronautics Limited подписали меморандум о взаимопонимании по производству турбореактивных двигателей GE-414 в Индии для индийского легкого боевого самолета Tejas. Моди считает решение General Electric производить двигатели в Индии с передачей технологий «эпохальным событием». Также Моди подтвердил, что Индия присоединяется к так называемым Соглашениям Артемиды (Artemis Accords) в области гражданского освоения космоса, которые были инициированы США.
Вместе с тем, не обошлось без конфузов. Американский президент «понизил в должности» премьера Индии. Обращаясь к Моди, он дважды произнес слова «господин президент». После этого он исправил свою ошибку, заявив: «Господин премьер-министр, я только что понизил вас в должности» (Индия – парламентская республика).
Напомним, Моди, который до победы на выборах в 2014 году находился под персональными санкциями США как глава штата Гуджарат. Ранее он посещал Соединенные Штаты шесть раз как для двусторонних встреч, так и для участия в многосторонних мероприятиях, но эта поездка стала его первым официальный государственный визит в США.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Моди встречали в США как короля, и чего хотят добиться американцы от Нарендры Моди – политика, которого они еще недавно проклинали и наказывали санкциями.
Business Insider: Новая воздушная тактика ВКС России напугала Киев
Киев тревожится из-за новой тактики российских ВКС, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.
Беспокойство по поводу «превосходства России в авиации и артиллерии» в ходе контрнаступления ВСУ выражают высокопоставленные украинские военные чиновники, передает РИА «Новости».
В Киеве также подтверждают, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями».
Издание пишет, что особенно эффективными проявляют себя ударные вертолеты Ка-52. ВСУ выходят за пределы действия своих систем ПВО, это позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.
Также ВС России разместили свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше не делали.
Пикрелл считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются серьезной помехой для украинских войск, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.
«Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», – пишет автор материала.
Ранее двое представителей стран Запада и представитель Пентагона заявили CNN, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий.
СМИ: Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа
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Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
В сообщении в группе в WhatsApp Гэрриот написал, что найденные части – это рама для посадки и задняя панель батискафа, сообщает РИА «Новости».
Мирнс подчеркнул, что батискаф «Титан» нестандартный, что подтверждает, что найденные части принадлежат именно ему. Он также добавил, что корпус батискафа еще не найден, но очевидно, что он разделился на части.
Напомним, неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.
ЕС запретил поставки нефти из России по «Дружбе» в Германию и Польшу
ЕС запретил поставки нефти из России по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу
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В рамках принятого Евросоюзом 11-го пакета антироссийских санкций полностью запрещена поставка нефти из России по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу, говорится в заявлении Европейского совета.
Уточняется, что происходящая из Казахстана или другой третьей страны нефть сможет продолжать следовать транзитом через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу «Дружба», передает ТАСС.
Также отмечается, что Евросоюз запретил заходить в свои порты российским танкерам с перегруженной с других судов нефтью из России.
Так, деятельность танкеров, которые осуществляли морскую перегрузку в формате «судно – судно» и которые подозреваются в обходе запрета на импорт нефти, остановлена. ЕС закрывает свои порты для судов, которые «проводят манипуляции либо отключают навигационные системы слежения».
В принятом ЕС документе указано, что запрещается экспорт в Россию электронных компонентов, полупроводниковых материалов, оборудования для производства и тестирования электронных интегральных схем и печатных плат, прекурсоров энергетических материалов и прекурсоров химического оружия, а также оптических компонентов, навигационных приборов, металлов, используемых в оборонном секторе и морского оборудования.
Кроме того, Евросоюз ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов.
Также ЕС запретил въезд прицепов и полуприцепов из России, включая перевозку грузовиками с регистрацией третьих стран.
Кроме того, Евросоюз ввел санкции против российских телеканалов и онлайн-изданий «Царьград», RT Balkan, Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон».
Ранее МИД Эстонии заявил, что вступил в силу 11-й пакет санкций ЕС против России.
В Кремле отреагировали на иск «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов
Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску «Нафтогаза»
Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.
Ранее «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.
В США заметили странную деталь в трагедии с батискафом «Титан»
Ветеран военно-морской разведки США заявил, что Байден скрывал правду о состоянии батискафа «Титан»
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Американский президент Джо Байден с 18 июня скрывал правду о состоянии батискафа «Титан» в Атлантическом океане, чтобы использовать эту информацию в своих интересах, заявил ветеран морской разведки США Джек Пособец.
По его словам, ВМС Соединенных Штатов зарегистрировали взрыв батискафа еще в воскресенье, однако Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о Хантере (сын действующего главы США), чтобы отвлечь внимание общественности, передает РИА «Новости».
Пособец упрекнул Байдена, заметив, что во время поисков батискафа люди надеялись и верили, что члены экипажа все еще живы.
Ветеран добавил, что гидролокатор ВМС США обнаружил взрыв субмарины через несколько часов после того, как подводный аппарат потерял связь с материнским кораблем.
«Здесь возникает вопрос, для чего начинали многомиллионные международные спасательные работы», – заключил он.
В четверг было объявлено, что экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate погиб в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне). В батискафе находились туристы, которых должны были доставить к месту крушения «Титаника».
Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти выразила мнение, что пассажиры батискафа «Титан», обломки которого обнаружены в Атлантическом океане, погибли безболезненно всего за долю миллисекунды.
Компания OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»
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Компания OceanGate Expeditions заявила, что экипаж пропавшего батискафа в Атлантике, скорее всего, погиб.
В сообщении сказано, что Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, которые находились на борту батискафа, по мнению компании, «к сожалению, погибли». OceanGate Expeditions заявила, что погибшие «были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите Мирового океана», передает ТАСС.
Напомним, две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
Неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.