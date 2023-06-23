Зеленский заявил о непригодности бомбоубежищ на Украине

Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, необходимо привести все сооружения в надлежащее состояние, заявил Владимир Зеленский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).

Как указал Зеленский в своем Telegram-канале, на заседании СНБО внимание было к трем большим темам. По его словам, первая тема касалась безопасности людей, и четверть бомбоубежищ по Украине и треть – по Киеву непригодны для использования. По решению СНБО, необходимо привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние, отметил он, передает РИА «Новости».

Украинский лидер добавил, что власти продолжают имплементацию судебной реформы «в тесном сотрудничестве с ЕС». По его мнению, будет усилена ответственность за коррупцию в системе правосудия, а третий блок обсуждений был посвящен евроинтеграции Украины, поскольку Киев «ускоряет работу» по выполнению европейских рекомендаций.

Ранее глава министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил, что фактически обстановка с бомбоубежищами в Киеве является критической, половина проверенных укрытий не соответствуют требованиям.