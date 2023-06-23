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Зеленский заявил о непригодности бомбоубежищ на Украине
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Четвертая часть бомбоубежищ на Украине непригодны к использованию, необходимо привести все сооружения в надлежащее состояние, заявил Владимир Зеленский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО).
Как указал Зеленский в своем Telegram-канале, на заседании СНБО внимание было к трем большим темам. По его словам, первая тема касалась безопасности людей, и четверть бомбоубежищ по Украине и треть – по Киеву непригодны для использования. По решению СНБО, необходимо привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние, отметил он, передает РИА «Новости».
Украинский лидер добавил, что власти продолжают имплементацию судебной реформы «в тесном сотрудничестве с ЕС». По его мнению, будет усилена ответственность за коррупцию в системе правосудия, а третий блок обсуждений был посвящен евроинтеграции Украины, поскольку Киев «ускоряет работу» по выполнению европейских рекомендаций.
Ранее глава министерства стратегических отраслей Украины Александр Камышин заявил, что фактически обстановка с бомбоубежищами в Киеве является критической, половина проверенных укрытий не соответствуют требованиям.
В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».
Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.
При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.
На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
Пентагон ответил на вопрос о причастности к атаке на Чонгарский мост
Пресс-секретарь Пентагона Райдер после украинской атаки на Чонгарский мост назвал выбор целей решением Киева
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Комментируя украинскую атаку на Чонгарский мост, пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Киев сам выбирает цели для ударов.
Райдеру был задан вопрос о том, получала ли Украина помощь Запада в планировании и выборе цели. Райдер ответил, что вооруженные силы Украины сами «выбирают цели» и «проводят операции», передает ТАСС.
«Это их битва», – сказал Райдер. По его словам, «в фокусе внимания» США остается работа с Украиной, а также «союзниками и партнерами», которая должна обеспечить украинской стороне «боевые возможности».
Напомним, вооруженные силы Украины 22 июня нанесли удар по одной из основных транспортных артерий, соединяющих Крым с восточной частью Новороссии – Чонгарскому мосту. Власти Херсонской области заявили, что восстановительные работы дорожного полотна займут немного времени. Власти Крыма заявили, что обстрел не сможет кардинально нарушить логистику транспортного сухопутного коридора.
В соцсетях опубликовано видео украинского удара по Чонгарскому мосту.
СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.
Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.
В Кремле отреагировали на иск «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов
Песков заявил, что Россия проработает все аспекты для защиты прав по иску «Нафтогаза»
Москва проанализирует все юридические аспекты, чтобы защитить собственные права по иску украинского «Нафтогаза» о взыскании 5 млрд долларов за крымские активы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он добавил, что все юридические аспекты этого решения будут прорабатываться, будут рассматриваться варианты по обеспечению законных прав России, передает ТАСС.
Ранее «Нафтогаз» начал процедуру принудительного взыскания с России 5 млрд долларов в рамках решения Третейского суда в Гааге о компенсации за якобы утраченные активы в Крыму.
В апреле Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы.
Business Insider: Новая воздушная тактика ВКС России напугала Киев
Киев тревожится из-за новой тактики российских ВКС, пишет Райан Пикрелл в статье для издания Business Insider.
Беспокойство по поводу «превосходства России в авиации и артиллерии» в ходе контрнаступления ВСУ выражают высокопоставленные украинские военные чиновники, передает РИА «Новости».
В Киеве также подтверждают, что контрнаступление сопровождается «ожесточенными боями».
Издание пишет, что особенно эффективными проявляют себя ударные вертолеты Ка-52. ВСУ выходят за пределы действия своих систем ПВО, это позволяет «Аллигаторам» свободно поражать противника из 30-миллиметровой пушки или противотанковыми ракетами.
Также ВС России разместили свои самолеты и вертолеты очень близко к передовой, чего раньше не делали.
Пикрелл считает, что российские системы радиоэлектронной борьбы являются серьезной помехой для украинских войск, а минные поля создают постоянную проблему для саперов.
«Вызовы для контрнаступления, особенно на юге, включают эффективную оборону опытными российскими войсками, в которой первый эшелон сдерживает продвижение противника артиллерией и минами, а затем вторая линия контратакует», – пишет автор материала.
Ранее двое представителей стран Запада и представитель Пентагона заявили CNN, что контрнаступление ВСУ не оправдывает ожиданий.
В МИД заявили о попытках «самолетной коалиции» Запада нанести максимальный урон силам России
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Так называемая самолетная коалиция западных государств продолжает искать способы нанести российским силам, участвующим в спецоперации, максимальный урон, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, так называемая самолетная коалиция продолжает искать способы, как нанести российским военным в зоне спецоперации максимальный урон. «Продолжается линия … на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины и украинцев. Результаты достигнуты не будут», – сказал дипломат, передает ТАСС.
Рябков выразил уверенность, что программы обучения украинских летчиков не дадут результата для Запада. «Чем быстрее там поймут провальность своего курса, признают невозможность достижения их цели нанесения так называемого стратегического поражения России, тем лучше для них же», – сказал он.
Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16. Тем времнем в США заявили, что страны Запада пока далеки от реализации проекта по поставкам киевскому режиму американских истребителей F-16.
Замглавы МИД также предостерег Киев от потенциальных тяжелых инцидентов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) фиксировать все случаи нападений со стороны Украины.
Кроме того, Рябков назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС очередной попыткой очернить Москву и прикрыть собственные преступные террористические действия.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также заявил, что заявления Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, – очередная ложь.
Экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за безумных решений США по F-16
Экс-сотрудник Белого дома Робертс предсказал крах цивилизации из-за решений США по Украине
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Решение Вашингтона передать Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, считает бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
Робертс назвал политику Вашингтона безумной, предположив, что она может привести мир к глобальной катастрофе. В частности, бывший сотрудник Белого дома напомнил, что у F-16, которые США намерены передать Киеву, есть модификации, позволяющая установить ядерные боеприпасы.
«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило Североатлантический альянс к границам России», – написал Робертс в статье на своем сайте.
Он отметил, что аналогичные действия США более 30 лет назад привели к свержению правительств бывших республик Советского Союза и, как в случае с Украиной, их использованию против Москвы. Робертс также отметил, что «безумие Вашингтона» выразилось в провокациях и военной пропаганде против России и ее президента.
Кроме того, напомнил Робертс, США сделали своими врагами также и Китай с Ираном.
«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», – резюмировал бывший сотрудник Белого дома, сообщает телеканал «360».
Обама признал желание крымчан воссоединиться с Россией
Обама: Многие русскоговорящие в Крыму поддерживали идею воссоединения с Россией
Многие русскоговорящие жители Крыма действительно поддерживали идею воссоединения полуострова с Россией в 2014 году, и ряд стран Европы знали об этом, заявил бывший президент США Барак Обама.
По словам бывшего американского лидера, Украина в 2014 году не была похожа на нынешнюю. «В Крыму было много русскоговорящих и было понимание идей, которых придерживалась Россия. … Даже в украинской Раде были сторонники Москвы, а политика внутри Украины была более сложной», – заявил Обама в интервью телеканалу CNN.
Обама заявил, что ему и тогдашнему канцлеру Германии Ангеле Меркель пришлось привлекать большое число европейцев, «которые сопротивлялись и кричали», чтобы были введены санкции в отношении России, передает ТАСС.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум о воссоединении с Россией. Почти 97% голосовавших поддержали присоединение регионов к России.
ФСБ пресекла покупку в России цезия-137 для применения в зоне спецоперации
ФСБ задержала пятерых членов ОПГ, пытавшихся купить цезий-137 для применения в зоне спецоперации
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Сотрудники ФСБ задержали пятерых человек, которые при поддержке гражданина Украины пытались купить 1 кг изотопа «цезий-137», чтобы использовать его в зоне специальной военной операции для обвинения России в применении оружия массового поражения, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали с поличным пять членов организованной преступной группы, действующих при координации гражданина Украины. Задержанные пытались незаконно приобрести 1 кг изотопа «цезий-137» за 3,5 млн долларов, чтобы контрабандой вывезти его за пределы России, передает ТАСС.
Как отметили в ФСБ, радиоактивное вещество планировали использовать в зоне спецоперации, а именно: организовать постановочные сцены якобы применения российскими военными оружия массового поражения.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 220 (Незаконное обращение с радиоактивными веществами) и ст. 30, ст. 226.1 УК РФ (Приготовление к контрабанде радиоактивных веществ).
Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания.
ЦОС ФСБ России также опубликовал видео допроса одного из задержанных. На кадрах на вопрос о том, зачем приехал, задержанный ответил: «За изотопом – цезием-137, для транспортировки за границу». Также он рассказал, что является гражданином ДНР, России и Украины.
Минобороны показало подрыв украинского танка «Ланцетом»
Минобороны показало подрыв украинского танка после поражения «Ланцетом»
Украинский танк Т-64М «Булат» поражен российским барражирующим боеприпасом «Ланцет», удар по боевой машине сняли на видео с беспилотника, ролик опубликовало Минобороны России.
В ролике запечатлен танк ВСУ, разместившийся на позиции рядом с лесополосой, его на камеру снимал разведывательный беспилотник, передает РИА «Новости».
«Ланцет» приблизился к цели и ударил в борт – и танк загорелся. Затем там произошел взрыв боекомплекта, и от танка отлетели несколько обломков.
Ранее этот танк ВСУ под прикрытием леса вел огонь по позициям российских военных, уточнило Минобороны в своем Telegram-канале.
Израиль заявил о появлении у своих границ переданного Западом Украине оружия
Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля полученного Украиной от Запада оружия
У границ Израиля появилось оружие, которое Запад передал Украине, это одна из причин, по которой Израиль не осуществляет поставки собственного оружия Киеву, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Нетаньяху отметил, что ситуация, в которой находится еврейское государство, отличается от положения «Польши, Германии или любой западной страны, поддерживающей Украину», передает ТАСС со ссылкой на Jerusalem Post.
Во-первых, заявил Нетаньяху, у Израиля есть «близкая военная граница с Россией». Он указал, что авиация Израиля «летает рядом с российскими пилотами» над Сирией. В связи с этим Израилю нужно сохранить «свободу действий против попыток Ирана закрепиться в военном отношении на северной границе», сказал премьер.
Во-вторых, любые системы вооружений, которые Украина получит от Израиля, «могут попасть в иранские руки и использоваться против» самого Израиля, заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что речь идет не о «теоретической возможности», поскольку у границ Израиля уже оказались «западные противотанковые вооружения».
На прошлой неделе Израиль заявил, что отказывается поставлять Украине летальное оружие. После этого в СМИ появились сообщения о передаче Украине израильских танков «Меркава», однако власти Израиля опровергли эти слухи. В Киеве также раскритиковали Нетаньяху за нежелание посетить Украину.
В Пентагоне засомневались в необходимости поставок комплексов ATACMS Киеву
Соединенные Штаты сомневаются в практических аспектах предоставления киевскому режиму ракетных комплексов ATACMS, заявила заместитель помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии Лаура Купер.
Пентагон при решении о передаче ATACMS принимает во внимание такие критерии, как доступность и наличие альтернативных систем, сказала Купер, передает ТАСС.
Британские ракеты Storm Shadow вполне эффективны, добавила она.
Ранее группа конгрессменов представила проект резолюции, которая призывает президента США Джо Байдена передать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS.
Минобороны показало боевую работу снайперов под артобстрелом
Опубликована видеозапись боевой работы российских снайперов под украинским артобстрелом
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Минобороны России показало, как российские снайперы в зоне специальной военной операции попадают под артиллерийский обстрел, но продолжают выполнять боевую задачу.
Ведомство сообщило в Telegram, что «парни попали под артиллерийский обстрел противника, но продолжили идти к своей цели». Снайперская пара «выполнила свою задачу, «сняв» трех военнослужащих ВСУ».
Стрелок-снайпер из Западного военного округа с позывным «Лазарь» рассказал, как его группа пробивалась под артиллерийским огнем в район выполнения боевой задачи.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении ТОС «Солнцепек» термобарическими боеприпасами уничтожили шесть опорных пунктов ВСУ. Также в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли «две гаубицы Д-30, четыре расчета 120-миллиметрового миномета, пять боевых бронированных машин». Кроме того, сбит украинский беспилотник, передает ТАСС.
На ямполовском, торском участках и в районе Серебрянского лесничества разведка вскрыла перемещение подразделений ВСУ на боевых бронированных машинах. В результате авиаудара по ним украинские военные «понесли значительные потери личного состава и техники». Также авиация нанесла удар по трем украинским опорным пунктам и месту временной дислокации у населенных пунктов Петровское и Терны.
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Вадим Астафьев рассказал, что артиллерия уничтожила склад боеприпасов ВСУ у Щербиновки и пункт временной дислокации в Авдеевке, передает РИА «Новости».
На Лисичанском направлении сорвана ротация личного состава украинских войск. Авиация нанесла удары по местам скопления живой силы и боевой техники противника.
Российские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab ВСУ у Ивановки, радиолокационную станцию AN/TPQ в районе Миньковки, гаубицу «Мста» и два миномета в районе Острого, Марьинки и Красногоровки.
Минобороны России сообщило, что российские военные контролируют село Садовое в Токмакском районе Запорожской области и поселок Урожайное в ДНР.
Напомним, ВСУ продолжали безуспешные попытки наступления на Южно-Донецком, Донецком, Запорожском и Краснолиманском направлениях. Российские войска отразили атаки противника.
В офисе Зеленского возложили на Запад вину за отсутствие успехов в контрнаступлении
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что в отсутствии успехов контрнаступления ВСУ виноват Запад
Украине слишком долго пришлось ждать западное вооружение, что дало России время на подготовку линии обороны и привело к отсутствию успехов широко анонсированного Киевом контрнаступления, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его словам, пока Киев пытался убедить Запад поставить Украине вооружение, российские силы построили линию обороны и создали систему минных полей. «Сегодня для того, чтобы сломать российский фронт, требуется разумный и взвешенный подход», – написал он в Twitter (заблокирован в РФ) и призвал не ждать быстрых результатов, передает ТАСС.
Ранее двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства заявили CNN, что проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий.