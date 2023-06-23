Макрон заявил о готовности вести переговоры с Путиным

Макрон заявил о готовности начать диалог с Путиным при соответствующем желании Москвы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, чтобы готов вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, если он изъявит такое желание.

«Конечно, я отвечу, … если он мне позвонит, чтобы что-то предложить», – сказал Макрон в интервью телеканалу France 24, напомнив, что Франция всегда была страной-посредником.



При этом французский президент заявил, что у него нет причин звонить в Москву самому, передает ТАСС.

Между тем ранее Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС. Однако в российском МИД заявили, что Москва считает неуместным участие Макрона в саммите.