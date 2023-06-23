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Макрон заявил о готовности вести переговоры с Путиным
Макрон заявил о готовности начать диалог с Путиным при соответствующем желании Москвы
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, чтобы готов вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным, если он изъявит такое желание.
«Конечно, я отвечу, … если он мне позвонит, чтобы что-то предложить», – сказал Макрон в интервью телеканалу France 24, напомнив, что Франция всегда была страной-посредником.
При этом французский президент заявил, что у него нет причин звонить в Москву самому, передает ТАСС.
Между тем ранее Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС. Однако в российском МИД заявили, что Москва считает неуместным участие Макрона в саммите.
Опубликовано последнее сообщение миллиардера с батискафа «Титан»
Опубликовано последнее сообщение, которое миллиардер Хэмиш Хардинг отправил с батискафа «Титан», потерявшегося в Атлантическом океане, пишет Daily Star.
Так, незадолго до погружения к затонувшему «Титанику» Хардинг отправил сообщение своему другу Терри Виртсу, в котором пожаловался на плохую погоду, передает «Газета.ru».
Терри указал на то, что экипаж батискафа и Хэмиш понимали, на какие риски они идут.
Ранее сообщалось, что корпус батискафа «Титан», пропавшего в Атлантическом океане, демонстрировал «признаки циклической усталости». Тем временем несколько экспертов и режиссер фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон высказали предположение, что экипаж не выживет, так как операция по спасению батискафа сравнима с отправкой корабля на Луну.
Береговая охрана США назвала причину гибели экипажа батискафа «Титан»
Представитель Береговой охраны США Могер сообщил о гибели экипажа батискафа «Титан» в результате имплозии
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Обломки пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» компании OceanGate свидетельствуют о том, что произошел направленный внутрь взрыв, сообщил контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер.
Могер сообщил, что обнаружена хвостовая обшивка батискафа, а также «дополнительные обломки». Обломки «свидетельствуют о катастрофической потере пассажирской капсулы», передает ТАСС.
По словам Могера, «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв». Он отметил, что из-за глубины, на которой находятся обломки и сложности работы на ней, вероятность обнаружения останков погибших мала, передает РИА «Новости».
По предварительной версии экспертов, участвовавших в операции, аппарат был разрушен в результате имплозии (взрыва, направленного внутрь, в противоположность обычному взрыву, направленному вовне), то есть его раздавило под воздействием толщи воды. Когда контр-адмиралу задали уточняющий вопрос о судьбе экипажа батискафа, Могер «выразил соболезнования семьям».
Напомним, в понедельник стало известно о пропаже батискафа с туристами, которых должны были доставить к месту гибели «Титаника». Позднее вскрылись данные о признаках «циклической усталости» у корпуса «Титана». В четверг были найдены обломки батискафа. Компания-оператор батискафа OceanGate Expeditions признала экипаж «Титана» погибшим.
Дуда предложил уступить России территории на Средиземном море
Президент Польши Анджей Дуда в интервью новостной службы «Факты» украинского телеканала ICTV предложил отдать России территории на побережье Средиземного моря.
Предоставить России «кусок на Средиземноморском побережье» он предлагает в обмен на возвращение Украине Крыма, Донецка и Луганска, сообщает Lenta.Ru.
При этом какую именно часть Средиземноморья Дуда не уточнил.
Так Дуда отреагировал на призывы к «компромиссу» между Украиной и Россией, в результате которого Киев должен признать вхождение в состав России новых регионов. По его мнению, страны, которые призывают к подобному «компромиссу», могли бы «отдать свои территории» России в обмен на Донецк, Луганск и Крым, которые при этом перейдут под контроль Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее Дуда заявил, что заявления о поражении России являются поспешными, российский лидер Владимир Путин не проиграл ни одной войны.
В Киеве объявлена всеобщая мобилизация
В украинской столице объявили всеобщую мобилизацию, военнообязанным предписали явиться в военкоматы в течение 10 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на приказ военкома Оболонского района города Алексея Привалы.
Привала объявил приказ о мобилизации всех, включая тех, кто не получал личных повесток или мобилизационных распоряжений, передает ТАСС со ссылкой на интернет-издание «Страна.ua».
Приказ затрагивает не только прописанных в Оболонском районе, но и просто проживающих в нем. Уклонистам грозит уголовное наказание, отмечается в документе.
При этом не уточняется, есть ли такие же приказы военкомов в других районах города. По мнению издания, такие меры касаются всей территории Киева.
На прошлой неделе в Ивано-Франковской области Украины также объявили всеобщую мобилизацию.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Патрушев озвучил потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления
Патрушев: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 13 тыс. военных
ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава, об этом президенту Владимиру Путину доложил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев.
Он пояснил, что речь идет об обобщенных данных, эта информация поступила от ведомств, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Патрушева, с 4 по 21 июня российские войска уничтожили 42 установки ракетных систем залпового огня и десять тактических истребителей, которые ВСУ применяли в ходе контрнаступления.
Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению.
ВКС нанесли групповой удар по украинскому складу иностранного вооружения и военной техники
В ночь на четверг Воздушно-космические силы России нанесли групповой удар по складу доставленного на Украину иностранного вооружения и военной техники, сообщили в Минобороны.
Групповой удар высокоточным оружием большой дальности нанесли ВКС, назначенный объект поражен, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее сообщалось, что ВС России ночью уничтожили пятерых украинских разведчиков под Кременной.
Москва предостерегла Вашингтон от размещения войск НАТО на Украине
МИД назвал исторической ошибкой США возможное размещение войск НАТО на Украине
США совершат историческую ошибку, если разместят войска НАТО на Украине, так как это будет иметь опасные последствия, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Москва настоятельно предостерегает США не совершать эту ошибку.
«Вне зависимости от того, кто говорит от имени этих стран – бывший или нынешние чиновники – все решается в Вашингтоне», – подчеркнул Рябков в эфире RT International.
Он отметил, что на Украине не должно быть никаких войск НАТО.
Напомним, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны Североатлантического альянса могут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
Песков: На Западе поняли фразу Путина «хрен им», несмотря на трудности перевода
Песков выразил уверенность, что на Западе поняли суть фразы Путина про ядерное оружие
Лидеры западных государств, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента Владимира Путина про ядерные вооружения, считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Речь идет о выступлении президента на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда Путин указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: «Хрен им». Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.
«Есть в английском языке ряд идиом, выражений, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это цепляться», – сказал Песков.
По его словам, основной смысл на Западе поняли, передает ТАСС.
МИД назвал Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС
МИД назвал неуместным присутствие президента Франции Макрона на саммите БРИКС
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Москва считает, что участие президента Франции Эммануэля Макрона в саммите БРИКС в ЮАР будет неуместно, эта позиция передана принимающей стороне, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
В частности, дипломат назвал неверным, если не саммите будет присутствовать лидер страны, которая проводит враждебную и неприемлемую для России политику.
«Мы не скрываем данный подход, сказали о нем коллегам из ЮАР, рассчитываем, что наша точка зрения будет принята во внимание», – подчеркнул замминистра, передает «Интерфакс».
В то же время Рябков отметил, что круг приглашенных определяет принимающая сторона. «Но не менее существенно, что приглашению должны предшествовать консультации в кругу всех участников БРИКС», – сказал замминистра.
Ранее издание L'Opinion со ссылкой на источники сообщило, что Макрон узнавал у президента ЮАР Сирила Рамафосы, есть ли возможность принять участие в саммите БРИКС.
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Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прозвучали во Львове и Хмельницком
Взрывы произошли во Львове, Хмельницком, в Днепропетровской области Украины и в городе Запорожье, который удерживают украинские войска, сообщают СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. В 03.43 мск тревогу отменили, передает ТАСС.
«Военкоры Русской весны» сообщают о «комбинированном ударе по Украине» крылатыми ракетами и беспилотниками-камикадзе.
В ночь на четверг в десяти областях Украины звучали сирены воздушной тревоги. Сообщалось о взрывах в Одесской области, а также в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.
СМИ: Контрнаступление Украины не оправдало ожиданий Запада
CNN: Представители Запада сочли не оправдывающим ожидания контрнаступление Украины
Проводимое киевским режимом наступление не оправдывает ожиданий, заявили CNN двое представителей стран Запада и высокопоставленный представитель американского военного ведомства.
Наступление украинской стороны «не оправдывает ожиданий ни по одному из направлений», сказал один из представителей западных стран в беседе с CNN, передает ТАСС.
Оборонительные рубежи России оказались слишком сильны, также эффективно себя показало отражение атак с помощью ударов ракетами, сказал другой собеседник. ВСУ также уязвимы при преодолении минных полей, сказал третий источник.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявлял, что президент США Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после заявлений президента России Владимира Путина об уничтоженной технике ВСУ.
СМИ: Найдены две части пропавшего в Атлантике батискафа
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Две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
В сообщении в группе в WhatsApp Гэрриот написал, что найденные части – это рама для посадки и задняя панель батискафа, сообщает РИА «Новости».
Мирнс подчеркнул, что батискаф «Титан» нестандартный, что подтверждает, что найденные части принадлежат именно ему. Он также добавил, что корпус батискафа еще не найден, но очевидно, что он разделился на части.
Напомним, неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.
Компания OceanGate Expeditions заявила о гибели экипажа батискафа «Титан»
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Компания OceanGate Expeditions заявила, что экипаж пропавшего батискафа в Атлантике, скорее всего, погиб.
В сообщении сказано, что Стоктон Раш, Поль-Анри Наржоле, Хэмиш Хардин, Шахзада Давуд и его сын Сулейман, которые находились на борту батискафа, по мнению компании, «к сожалению, погибли». OceanGate Expeditions заявила, что погибшие «были настоящими исследователями, которые разделяли друг с другом страсть к приключениям, стремление к исследованию и защите Мирового океана», передает ТАСС.
Напомним, две части, предположительно, пропавшего в Атлантике батискафа найдены на месте ранее обнаруженных обломков, рассказал в эфире телеканала Sky News эксперт и знакомый двух членов экипажа Дэвид Мирнс, который получил соответствующие данные от президента «Клуба исследователей» Ричарда Гэрриота, куда входили пассажиры.
Неизвестные обломки обнаружены в районе поисков пропавшего в Атлантике батискафа, сообщила Береговая охрана США.
Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг, сообщил представитель береговой охраны США Джон Могер. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.
Шойгу доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
Шойгу на совещании с членами Совбеза доложил Путину о подготовке ВСУ к дальнейшему наступлению
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Украинские военные готовятся к дальнейшим наступательным действиям, но российские силы к этим шагам противника также готовятся, заявил министр обороны Сергей Шойгу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент Владимир Путин на оперативном совещании попросил Шойгу доложить о ситуации в зоне боевых действий на Украине, передает РИА «Новости».
Глава оборонного ведомства в ответ сообщил, что ВСУ понесли значительные потери в течение последних 16 суток боевых действий. «Противник снизил активность, в настоящий момент занимается перегруппировкой», – сказал Шойгу, передает ТАСС.
В то же время, по словам министра, у украинских войск сохраняются силы для наступления, несмотря на понесенные потери. «Естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, несмотря на большое количество утрат как по технике, так и по личному составу. … Идет подготовка к дальнейшим наступательным действиям, с нашей стороны в том числе», – сказал Шойгу.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об уничтожении 13 западных танков с начала контрнаступления украинских сил.