В аварии с фурами в Нижегородской области погибли трое взрослых и два младенца

Несколько фур и легковой автомобиль столкнулись в Нижегородской области, погибли пять человек, включая двух младенцев, сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла на 411 километре Южного обхода Нижнего Новгорода, там, по предварительной информации, столкнулись три большегрузных машины и легковушка, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Погибли пять человек, из них – двое детей 2023 года рождения. Авария случилась около 15.00 мск, добавили в ГУ МВД.

Глава минздрава региона Давид Мелик-Гусейнов указал, что число погибших установили после деблокирования легковушки, которую буквально раздавило двумя фурами, там обнаружили тела мужчины, двух женщин и двух детей.

21 июня в Дагестане столкнулись грузовой «Камаз», легковушка и пассажирский автобус, погибли восемь человек.