Сооснователь OceanGate Expeditions: У людей в батискафе больше времени, чем считают

У экипажа и пассажиров, находившихся в пропавшем батискафе «Титан», есть больше запаса времени, чтобы дождаться спасения, чем считают многие люди, заявил в интервью телеканалу CNN сооснователь компании OceanGate Expeditions, владеющей аппаратом, Гильермо Сенлейн.

Он отметил, что есть больше времени, чем принято считать, учитывая знания и навыки находящихся в батискафе людей, среди которых находится и президент OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

При этом он подчеркнул, что четверг станет «критически важным днем для поисково-спасательной операции», передает ТАСС.

Сенлейн призвал всех сохранять надежду на то, что команду батискафа вернут на поверхность.

Напомним, Береговая охрана США намерена продолжать поисково-спасательную операцию по обнаружению пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» весь четверг. Также известно об исчерпании на батискафе запасов воздуха.