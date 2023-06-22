В более 50 странах вспоминали героев Великой Отечественной в День памяти и скорби

Международные представительства Волонтеров Победы присоединились к мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби. Соотечественники, а также местные жители зажгли свечи памяти и огненные картины в знак уважения к героям.

В Бишкеке, столице Киргизии, Международная команда Волонтеров Победы почтила память жителей Блокадного Ленинграда. Добровольцы выложили из свечей грузовик с прожекторами, разорванное блокадное кольцо и надпись «80-ЛЕТ ДОРОГЕ ЖИЗНИ». Памятные церемонии прошли и в других городах Республики: Джалал-Абаде, Чолпон-Ате, Канте, Кара-Балте, Оше и других.

«Свеча Памяти проходит в Киргизии уже четвертый год. И с каждым годом ее география расширяется. В этот раз в Кыргызстане акцию проводят девять населенных пунктах от юга до севера страны. И все больше и больше жителей и гостей страны приходят зажечь свечу памяти в честь своих Героев. Блокада Ленинграда для нас занимает особое место, так как в Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны эвакуировали 16000 жителей, из них 3500 детей из блокадного города. Поэтому в этом году мы посвятили огненную картину войны 80-летию прорыва Блокадного кольца», – отметила координатор международного представительства Движения в Республике Киргизия Анастасия Шевченко.

Тунис присоединился к международной акции «Огненные картины войны», и Волонтёры Победы при поддержке Россотрудничества и Посольства России в Тунисе создали огненную картину в форме пятиконечной звезды и слова «ТУНИС» в память о погибших в Великой Отечественной войне. Акция прошла на территории общеобразовательной школы при Посольстве России в стране.

Огненная картина появилась и в Мексике. Там Волонтеры Победы впервые присоединилась к акции и в ночь с 21 на 22 июня сделали масштабную картину на крыше жилого дома. На картине изображён самолёт, поскольку во Второй мировой войне Мексика отправляла союзников воевать на стороне СССР. Также на картине есть надпись: «Мексика помнит». Особую помощь в реализации акции оказало представительство Россотрудничества в Мексике.

Огненная картина также зажглась на пляже Бейрута, где акцию уже по традиции провели Волонтеры Победы Ливана.

Во многих странах Волонтеры Победы, неравнодушные граждане и наши соотечественники зажгли свечи памяти и вспомнили Героев, которые отдали свою жизнь за свободу и мирное небо над головой. В Германии акция прошла сразу в двух городах: Берлине и Дюссельдорфе. Главной точкой стал мемориал Тиргартен, где в 4 утра добровольцы выложили «1941-45» в честь погибших в годы войны. В Нидерландах участники памятных мероприятий пришли почтить память Героев к мемориалу на территории бывшего фашистского концлагеря Амерсфорт.

В ряде стран Волонтеры Победы и местные жители зажгли свечи памяти, находясь дома. Подобным образом почтили погибших в Алжире, Индии, Южной Корее и других странах.