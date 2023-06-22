В День памяти и скорби «Сады памяти» высадили в России и Германии

По всей России проходят акции, приуроченые к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В числе знаковых мероприятий – высадка деревьев акции «Сад памяти». Центральные события акции, приуроченные к самым трагичным страницам российской истории, прошли не только России, но и в Германии.

Новая аллея в честь жертв Великой Отечественной войны появилась в одном из парков Гамбурга, где местные жители и международная команда «Волонтеров Победы в Германии» высадили розовые карликовые деревья. По словам участников, молодые саженцы будут расти в память о солдатах, которые не вернулись с полей сражений и были похоронены вдали от Родины. Высадка мемориальных саженцев в День Памяти и скорби – особая дань уважения памяти солдат Советской армии: воинов-освободителей, подчеркнули инициаторы мероприятия.

Сразу в двух регионах России – поселке Линево Новосибирской области и городе Нерюнгри в Якутии – в День памяти и скорби заложили аллеи в память о самом трагичном периоде российской истории. Мероприятия прошли при поддержке и участии генерального партнера акции – угледобывающей компании «ЭЛСИ». Корпоративные волонтеры высадили в Линево 20 пузыреплодников – листопадных кустарников, которые весной распускаются красивыми белыми цветами, а в Нерюнгри – 30 молодых деревьев. По словам генерального директора АНО «Сад памяти» Ольги Степченко, такими высадками участники патриотического проекта показывают, насколько стране дорог подвиг соотечественников.

«Ровно 82 года назад фашистская Германия без объявления войны напала на советский народ – это больше, чем трагедия. Для нашей страны и большинства государств бывшего Союза сегодняшний день самый скорбный и самый тяжелый. Каждая зажженная свеча и каждый высаженный нами живой памятник – это бесконечный символ героизма солдат, бойцов и тружеников тыла. Наши деды заслужили бессмертную память о себе: они выстояли перед противником и защитили Родину ценой своих жизней», – сказала Ольга Степченко.

В преддверии памятной даты высадки проходили в разных регионах страны: новые аллеи высаживали школьники, жители, корпоративные волонтеры. Например, сразу в пяти регионах – Кировской, Нижегородской, Курганской, Саратовской областях и в городе Камбарке Удмуртской Республики – участники «Менделеевских классов», созданных госкорпорацией «Росатом» и Российским химико-технологическом университетом им. Д.И. Менделеева, высадили мемориальные деревья в память о советских ученых. Школьники увековечили память героев, которые в годы войны вели активную работу по всем научным направлениям – от математики до медицины, а при необходимости шли на фронт.