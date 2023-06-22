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МИД: У Москвы больше нет контактов с Западом по вопросам прав человека
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Западные государства и Россия больше не вступают в диалог по вопросам прав человека, так как Запад отказывается выслушивать какую-либо иную точку зрения, кроме собственной, заявил в ООН в Женеве спецпредставитель МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев.
По его словам, правозащитные органы ООН, такие как УВКПЧ или Совет по правам человека, могут осознавать проблему политизации вопроса прав человека, но не заявляют об этом, передает РИА «Новости».
«Тема прав человека все еще используется некоторыми странами как предлог для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Это относится к некоторым «образцовым демократиям» коллективного Запада, некоторые из которых, среди прочего, готовят политически мотивированные доклады о ситуации с правами человека во всем мире», – заметил Лукьянцев.
Он также добавил, что в своих усилиях они навешивают на страны ярлыки «лидеров» и «проигравших», а такой подход в данный момент распространен повсеместно и требует реакции со стороны международного сообщества.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что государства Запада одержимы сохранением гегемонии на международной арене и «осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте».
Посол России в США объяснил, кто должен платить за восстановление Украины
Посол в Вашингтоне Антонов заявил, что разжигающие конфликт на Украине США должны заплатить за ее восстановление
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что России якобы придется заплатить за восстановление Украины.
Антонов, слова которого приводятся в Telegram посольства, указал, что украинский конфликт произошел из-за многолетних усилий США по превращению Украины в «анти-Россию». Сейчас США разжигают конфликт, «накачивают» Украину «вооружениями и рубят на корню любые мирные инициативы».
Как подчеркнул Антонов, именно США «в полной мере несут ответственность за происходящее на Украине», так что «и восстанавливать страну должны именно» они. «Только если за разрушенные с помощью американского оружия дома еще можно заплатить, то каким образом Вашингтон оценит жизни ни в чем не повинных людей? Как США собираются рассчитываться с украинцами, которых они гонят в безрассудные лобовые штурмы в ходе сегодняшнего так называемого контрнаступления?» – заявил Антонов.
Он отметил поразительную «легкость, с которой американцы транжирят деньги на украинских подопечных», Пентагон «может позволить себе ошибиться в расчетах на несколько миллиардов долларов». При этом игнорируются проблемы беднейших стран Африки, Латинской Америки, Азии – хотя на Земле некоторые «люди гибнут от голода», США предпочитают «провоцировать третью мировую войну».
Антонов также прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне 21 июня. По словам Антонова, США «выпячивают несвойственную функционалу» ОАГ «тему кризиса евробезопасности» и, «словно наперсточник, отвлекают внимание от насущных проблем Западного полушария». В частности, посол указал на проблему контрабанды из США оружия и на необходимость повышения эффективности противодействия транснациональному наркокриминалу.
Антонов отметил, что ряды ОАГ «редеют» на фоне использования организации Вашингтоном как «проштамповщика» нужных США решений. Так, США «фабрикуют домыслы о якобы коллективном осуждении России в этой части света», пытаясь препятствовать «взаимодействию Латинской Америки с нашей страной». Как заверил Антонов, подобные «деструктивные устремления обречены на провал».
Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров. Как рассказал помощник президента России Владимир Мединский, Украина была близка к тому, чтобы заключить Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности в 2022 году, но Запад сорвал переговорный процесс.
Маск поддержал статью о провале наступления ВСУ
Маск поддержал мнение инвестора Сакса о провале наступления ВСУ и роли Запада на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск поддержал мнение бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса, который высказался о провале украинского контрнаступления.
В статье Сакса, размещенной в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ), констатируется, что украинское контрнаступление «не достигает ни одной из первоначально заявленных целей», передает РИА «Новости».
Сакс отметил также, что на переговорах в Стамбуле между Россией и Украиной могли быть достигнуты договоренности, украинский конфликт мог завершиться, однако этого не произошло.
Автор публикации сравнил происходящее на Украине с Афганистаном, когда американцев «в течение двух десятилетий уверяли», что США одерживают там победу. Похоже, Вашингтон приближается к аналогичному финалу и на Украине, резюмировал Сакс, задавшись вопросом, как долго президент Джо Байден будет в состоянии поддерживать свою «прокси-войну», которую легко можно было бы избежать.
В комментарии под публикацией Сакса Илон Маск написал: «Хорошо сказано».
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву.
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Ветеран ЦРУ посоветовал Западу не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Ветеран ЦРУ Макговерн посоветовал начать переговоры и не ждать, пока российские войска «дойдут до Польши»
Администрация американского президента Джо Байдена зря не позволяет Киеву приступить к мирным переговорам с Россией, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что сейчас власти США не хотят переговоров, однако их мнение может измениться «через две-три недели», когда «русские будут на том берегу Днепра», передает РИА «Новости».
Тогда, съязвил ветеран американской спецслужбы, «[президент России Владимир] Путин спросит: «Как вам эффект? А сейчас момент для переговоров лучше? Или нам до Польши дойти?».
Как отмечал ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, ассигнования на вооружения для Киева свидетельствуют, что США не собираются искать пути к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.
МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине
МИД Китая выразил протест из-за слов Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине
Китай выражает протест из-за недавних высказываний президента Соединенных Штатов Джо Байдена о председателе Китая Си Цзиньпине, заявила спикер МИД КНР Мао Нин.
Согласно ее заявлению, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию, передает ТАСС.
Напомним, Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Венгрия заявила о нежелании покупать у США ракетные системы HIMARS
Правительство Венгрии опровергло заявление сенатора-республиканца Джима Риша, который заявил о том, что Венгрии заблокировали покупку у США реактивных систем залпового огня HIMARS.
По словам главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша, договоренностей о покупке между странами не было, передает ТАСС.
«Не было никакого письма о намерениях или контракта», – заявил он.
Ранее в Венгрии СМИ сообщали, что Вашингтон и Будапешт в 2022 году только в предварительном порядке обсуждали эту тему. США на просьбу предоставить информацию о РСЗО HIMARS не ответили, поэтому в Венгрии посчитали тему закрытой.
Пентагон: США принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
Пентагон: США знали и принимали в расчет гибель украинцев при контрнаступлении
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Гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх, отметив, что американское военное ведомство знало об этом и брало это в расчет.
«Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери», – приводит ее слова РИА «Новости».
Сингх назвала потери среди украинцев «печальной частью» украинского конфликта.
По ее словам, американская сторона изначально давала «довольно четкие оценки», понимая, что «битва» будет тяжелой.
Заместитель спикера американского военного ведомства добавила, что киевскому режиму нужно время. При этом она выразила уверенность, что у украинской стороны есть все необходимые мощности для проведения контрнаступления.
Подобное заявление от американских властей звучит не впервые. Так, ранее представитель Белого дома Джон Кирби назвал потери ВСУ в ходе наступления «ожидаемыми».
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин. А официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что нынешние события хорошо укладываются в западную теорию о «золотом миллиарде».
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Американист объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Американист Дробницкий: Байден назвал Си Цзиньпина диктатором в надежде, что тот об этом не узнает
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Байден должен был что-то заявить по итогам поездки Блинкена в Пекин. Его речь призвана выполнить две функции – поддержать американцев и не разозлить китайцев. В итоге получилось несуразное выступление, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее МИД Китая выразил протест из-за заявления Байдена о Си Цзиньпине как диктаторе.
«Байдену необходимо было подобное заявление, чтобы США не казались слабыми по отношению к Китаю. Но сделать это надо было максимально незаметно. Поэтому и была выбрана непубличная речь Байдена. Тем не менее выступление стало предметом для широкого обсуждения», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.
«Сама встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Китая Си Цзиньпина прошла достаточно спокойно, хотя прошлые визиты обычно заканчивались скандалом. Пекин в этот раз четко дал понять, что любое неосторожное высказывание американца приведет к окончанию переговоров», – отмечает эксперт.
«На фоне этого Байдену надо было как-то прокомментировать поездку. С одной стороны, он должен был поддерживать образ США как гегемона, а с другой – ему нужно заискивать перед Китаем. Необходимость сочетания двух этих элементов и привела к такой неловкой речи», – подчеркивает собеседник.
«Америка сегодня вынуждена играть роль мирового гегемона, что приводит ее к неизбежной конфронтации с Пекином. Даже во время визита Блинкена в КНР вводились санкции против китайских компаний. Более того, США, несмотря на официальную риторику, активно поддерживают Тайвань. По этой причине отдельные высказывания Байдена не играют большой роли и укладываются в общую повестку дня с точки зрения отношений с Пекином», – резюмировал Дробницкий.
Ранее Китай выразил протест из-за речи Байдена о Си Цзиньпине. Согласно заявлению спикера МИД КНР Мао Нин, высказывания американского президента являются безответственными и идут вразрез с дипломатическим этикетом, представляя собой открытую провокацию.
В Москве слова Байдена о Си Цзиньпине назвали проявлением непредсказуемости политики США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он отметил, что продолжение подобных менторских проявлений уже стало неприемлемым для значительного количества государств, чье число постоянно растет.
Напомним, что Джо Байден на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Также американский лидер сказал, что глава Китая не мог не знать о местонахождении китайского аэростата, который был сбит 4 февраля в воздушном пространстве США, и о том, что аппарат отклонился от курса.
Напомним, что в понедельник состоялась встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем КНР Си Цзиньпином. Нынешний визит в Китай стал первым за пять лет и проходил на фоне ухудшающихся отношений между странами.
По результатам прошедшей встречи председатель КНР Си Цзиньпин сделал заявление. В нем он выразил надежду, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена внесет положительный вклад в стабилизацию отношений двух стран. Китайский лидер подчеркнул, что взаимодействие между Пекином и Вашингтоном всегда должно основываться на взаимном уважении и искренности.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в целях Блинкена при поездке в Поднебесную.
Сын Байдена признался в налоговых нарушениях
Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, об этом Минюст сообщил суду штата Делавэр.
Хантера Байдена подозревают в двух эпизодах, касающихся налоговой информации, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ. Речь идет о двух эпизодах «умышленной неуплаты налогов».
Кроме того, Байден признался, что в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом Colt, что является нарушением закона. По этому эпизоду Байден-младший пошел на сделку со следствием, и его теперь могут обязать пройти курс реабилитации от наркозависимости.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп обвинял Джо Байдена и его сына в коррупции. Он считает, что Байден-младший «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов.
Экс-разведчик рассказал о панике в Белом доме после слов Путина о потерях ВСУ
Бывший разведчик Риттер рассказал о панике в Вашингтоне после слов Путина о потерях ВСУ
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Американский президент Джо Байден и другие официальные лица США начали паниковать после слов президента России Владимира Путина об уничтоженной в ходе контрнаступления технике ВСУ, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер.
«Посмотрите на командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса после слов Путина о потерях ВСУ. Взгляните на советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и президента Джо Байдена. Они в панике», – заявил Риттер в эфире Youtube-канала Judging Freedom.
Риттер выразил мнение, что Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, передает Ura.ru.
Напомним, Путин на встрече с выпускниками военных вузов сообщил, что только в ночь на 21 июня ВС России уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. Президент добавил, что на поле боя уничтожается и иностранная военная техника «горит за милую душу».
Также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что ВСУ с начала контрнаступления в июне потеряли более 13 тыс. личного состава. Также было уничтожено два ЗРК, четыре вертолета, 264 беспилотника и 424 единицы автомобильной техники.
Блинкен: России придется заплатить за восстановление Украины
Блинкен выразил мнение, что Россия в конечном итоге «оплатит» расходы на восстановление Украины
России в конечном итоге придется заплатить за восстановление Украины, а до этого момента Запад будет помогать построить украинскую армию, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен перед участниками проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.
«Россия в конечном итоге оплатит расходы на восстановление Украины», – сказал американский госсекретарь, пообещав до этого времени поддерживать Киев, передает ТАСС.
Блинкен также указал, что все усилия в сфере восстановления Украины зависят от способностей Киева «защищаться от будущих атак со стороны России». В связи с этим, заявил американский госсекретарь, Запад должен построить украинскую армию, которая будет достаточно сильной для защиты своего суверенитета.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналены Бербок заявила о планах провести «кампанию по восстановлению» Украины и намерении Берлина выделить «масштабную гуманитарную помощь» для помощи семьям, наиболее пострадавшим от разрушений и необходимости покинуть свои дома.
Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в британской столице. В мероприятии должны принять участие более 1 тыс. иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.
В Швецию прибыли стратегические бомбардировщики США
На учения в Швецию прибыли бомбардировщики США В-1
Два американских стратегических бомбардировщика В-1 прибыли на авиабазу Норрботтена на севере Швеции, чтобы принять участие в учениях с местными военными.
Сообщается, что самолеты подобного класса из США в Швецию прибывают впервые, передает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.
«То, чему мы сегодня стали свидетелями, является историческим событием», – заявил заместитель командующего ВВС Томми Петерссон.
Весной в Швеции в воздухе, на земле и в море прошли крупнейшие за последние 25 лет международные военные учения «Аврора-23».
В мае российские истребители Су-35С и Су-27П сопроводили два бомбардировщика В-1В ВВС США над Балтийским морем.
Пентагон пообещал Украине свой путь вступления в НАТО
Пентагон: У Киева будет свой путь вступления в НАТО
Присоединение к НАТО каждой страны является уникальным процессом, это применимо и к стремлению Киева вступить в Североатлантический альянс, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что у Украины «будет свой путь вступления в НАТО», передает ТАСС.
Сейчас, по ее словам, американские власти концентрируются на поставках военной помощи Украине.
Она добавила также, что США «воодушевлены» прогрессом Швеции в процессе присоединения к альянсу.
Ранее сообщалось, что позиция Парижа по вопросу присоединения Украины к Североатлантическому альянсу изменилась, теперь Франция рассматривает такую возможность.
В Кремле подчеркивали, что агрессивный блок НАТО посягает на безопасность России, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.
Захарова: Запад стремится уничтожить население Украины
Спикер МИД Захарова: Запад стремится уничтожить население Украины, наращивая Киеву поставки оружия
Страны Запада стремится уничтожить население Украины, наращивая Киеву поставки вооружения, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, ненавистью, ретивостью и непримиримостью в вопросе поставок вооружений Киеву западные страны демонстрируют, что имеют глубинное желание просто уничтожить население Украины, передает радио Sputnik.
Спикер МИД добавила, что все американские официальные лица продолжают настаивать на нежелании заморозить поставки и невозможности ведения мирных переговоров.
«Только в ходе боевых действий должен и решиться этот, как они считают, «вопрос», – сказала она, подчеркнув, что именно «вопросом» является для американцев население Украины.
Захарова отметила, что «ненависть по национальному признаку имеет место быть не только в контексте русскоязычного и русского населения, но и в том числе в отношении коллективного Запада в контексте населения Украины».
Напомним, в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.
США решили закупить ракеты AMRAAM класса «воздух – воздух» на 1,1 млрд долларов
Соединенные Штаты заключили контракт с оборонной компанией Raytheon на производство ракет AMRAAM класса «воздух – воздух» на сумму более 1,1 млрд долларов, сообщается в заявлении Пентагона.
Отмечается, что такоц контракт предусматривает поставки в Бахрейн, Бельгию, Болгарию, Канаду, Финляндию, Венгрию, Италию, Японию, Нидерланды, Норвегию, Катар, Саудовскую Аравию, Сингапур, Южную Корею, Испанию, Швейцарию, на Украину и в Британию, на долю которой приходится примерно 39% стоимости контракта, передает ТАСС.
При этом бывший верховный главнокомандующий НАТО по трансформации, французский генерал Жан-Поль Паломерос выразил сомнения по поводу использования в скором времени Украиной истребителей четвертого поколения F-16.