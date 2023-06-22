МИД: У Москвы больше нет контактов с Западом по вопросам прав человека

Западные государства и Россия больше не вступают в диалог по вопросам прав человека, так как Запад отказывается выслушивать какую-либо иную точку зрения, кроме собственной, заявил в ООН в Женеве спецпредставитель МИД России по правам человека Григорий Лукьянцев.

По его словам, правозащитные органы ООН, такие как УВКПЧ или Совет по правам человека, могут осознавать проблему политизации вопроса прав человека, но не заявляют об этом, передает РИА «Новости».

«Тема прав человека все еще используется некоторыми странами как предлог для вмешательства во внутренние дела независимых государств. Это относится к некоторым «образцовым демократиям» коллективного Запада, некоторые из которых, среди прочего, готовят политически мотивированные доклады о ситуации с правами человека во всем мире», – заметил Лукьянцев.

Он также добавил, что в своих усилиях они навешивают на страны ярлыки «лидеров» и «проигравших», а такой подход в данный момент распространен повсеместно и требует реакции со стороны международного сообщества.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что государства Запада одержимы сохранением гегемонии на международной арене и «осознанием непоправимой уверенности в собственной правоте».