Председатель парламента Грузии высказался о нанесенном Западом репутационном ущербе

Запад нанес Грузии серьезный ущерб дезинформацией о бывшем президенте Михаиле Саакашвили, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Большая дезинформационная кампания, которая, как это ни было бы иронично, велась не с Севера (из России), а с Запада, нанесла ущерб репутации Грузии на мировом уровне. В течение многих месяцев эта кампания вредила Грузии, когда стране надо было решать намного более серьезные проблемы – геополитического порядка, интеграции с Евросоюзом», – сказал он.

По его словам, в кампании участвовали местные и внешние игроки.

Шалва Папуашвили подчеркнул, что западные политики «осознанно или нет» внесли своим участием вклад в антигрузинскую кампанию.

По его словам, «они, особенно европарламентарии, должны теперь извиниться перед народом Грузии».

«В целом масштаб мошенничества и политические итоги кампании о здоровье Саакашвили показывают, что ложь радикальной оппозиции Грузии безгранична, а также, что более важно, что наши западные партнеры легко поддаются неверным восприятиям, и это подрывает наши отношения», – сказал председатель парламента Грузии.

Он напомнил, что недавно ЕСПЧ отказал Саакашвили в вывозе на лечении за границу, и это поставило точку в кампании обвинений властей Грузии о «негуманном обращении» с отбывающим шестилетнее заключение экс-президентом, который вслед за этим вердиктом неожиданно «выздоровел» и решил вернуться в политику.

Как считает спикер парламента Грузии, поддерживавшие Саакашвили политики теперь попали в «неловкое положение».

В числе таких политиков он назвал президентов Украины и Молдавии, которые выразили солидарность Саакашвили.