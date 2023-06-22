Минтранс Крыма: Движение транспорта через Крымский мост проходит в штатном режиме

Движение транспорта через Крымский мост проходит в штатном режиме после удара ВСУ по Чонгарскому мосту, сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко.

В своем Telegram-канале он отметил, что движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост проходит в штатном режиме, также функционирует паромная переправа.

Лукашенко добавил, что пункты пропуска в Армянске работают в штатном режиме с учетом переориентации транспортных потоков.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью были переориентированы, передает РИА «Новости».

«На Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме», – заверили в пресс-службе.

Согласно информации крымского Минтранса, следовавшие через пункт пропуска Джанкой рейсовые автобусы переориентированы на пункт пропуска Армянск. Тем временем движущиеся по новому сухопутному пути организованные транспортные колонны грузовиков направляются на пункт пропуска Перекоп.

Ранее в четверг ВСУ нанесли удар по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.