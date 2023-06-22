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Днепр вернулся в свои берега ниже Каховской ГЭС
Сальдо сообщил о возвращении Днепра в свои берега ниже Каховской ГЭС
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Ниже Каховской ГЭС, разрушенной в результате украинских ударов, Днепр вошел в свои берега, но нижнее течение реки находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Как сообщил Сальдо, в населенных пунктах, «где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность». Он также рассказал, что «нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена», в том числе дом самого Сальдо на Карантинном острове.
Сальдо подчеркнул, что Украина, разрушив плотину Каховской ГЭС, навредила в том числе и своей Днепропетровской области, и правобережной части Херсонской области, которая сейчас также удерживается украинскими войсками, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Таврию».
Кроме того, по его словам, «нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут». «Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии», – сказал Сальдо, добавив, что «там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды».
Сальдо заявил, что Херсонская область чувствует поддержку всей России, «помощь идет со всей страны».
По словам губернатора, «рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить». Он полагает решение разрушить ГЭС сознательным. Также Сальдо заявил, что украинскими войсками управляют из Великобритании, которая желает «снова возродить колониальную систему всего мира». Сальдо подчеркнул, что возможное наступление вооруженных сил Украины в Херсонской области обречено на провал.
Напомним, число погибших после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления земель в Херсонской области возросло до 41 человека. По предварительным подсчетам, ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.
В Конгрессе США заявили о «вопиющем провале» Блинкена в Китае
Конгрессмен Маккол назвал «вопиющим провалом» визит Блинкена в Китай
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Визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай стал «вопиющим провалом», заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол.
Маккол в своем письменном заявлении отметил, что результатом 11 часов переговоров и тысяч долларов, потраченных на визит, стало лишь «простое обещание новых встреч в будущем», передает ТАСС.
Конгрессмен считает неприемлемым то, что в ходе переговоров не удалось достигнуть никакого прогресса по вопросу задержанных в Китае американцев. В частности, он упомянул Марка Свидана, который более десяти лет содержится под стражей в Китае.
Также назвал неудачей Блинкена вопрос, касаемый «агрессивных действий» Китая в отношении Тайваня. США, по мнению конгрессмена, должны дать «сильный и решительный ответ» на «угрозу стабильности в регионе», которую своими действиями якобы создает Пекин.
Кроме того, обратил внимание Маккол, Блинкен проигнорировал историю со сбитым над территорией США китайским аэростатом. По его словам, госсекретарь таким образом пренебрег опасениями американского народа. Не затронул Блинкен и вопрос о строительстве военного тренировочного лагеря Китая в Кубе, указал Маккол.
В ходе будущих контактов с Китаем госсекретарю США следует приложить больше усилий, уверен Маккол, призвав занимать «твердую и непоколебимую» позицию по ключевым вопросам.
Напомним, 18–19 июня Блинкен посетил Пекин и встретился с представителями китайского руководства. Президент США Джо Байден по итогам заявил, что отношения Соединенных Штатов и Китая находятся на «верном пути». В Китае, напротив, заявляли, что отношения двух стран оказались на самой низкой точке с момента установления дипломатических отношений.
Российские силы заняли укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Пушилин: Российские военные взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Российские военные установили контроль над укрепрайоном «Зверинец» на Марьинском направлении, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что укрепрайон «Зверинец» является важной позицией на Марьинском направлении, которую давно пытались взять российские силы.
«Там серьезный укрепрайон. Мы к нему подходили уже с разных сторон. Сейчас он контролируется нашими подразделениями», – сказал Пушилин, передает ТАСС.
Ранее Пушилин сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается.
В бундесвере обвинили ВСУ в неправильном обращении с нежной немецкой военной техникой
Junge Welt: Украинские военные раскритиковали немецкую технику
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Военные ВСУ записывают видео, где критикуют поставленную Киеву немецкую технику, в частности самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщило издание Junge Welt.
По данным газеты, солдаты ВСУ недовольны «очень сложной системой заряжания» орудий, а также «недостаточной надежностью в боевых условиях», передает Telegram-канал Baltnews.
Один из украинских военных заявил, что советское оружие служит гораздо дольше, а поломку немецкого вооружения самостоятельно устранить не удалось. В связи с этим гаубицу пришлось разобрать и отправить в тыл для ремонта.
В Германии ответили на претензии украинцев. Ряд высокопоставленных офицеров бундесвера негативно отнесся к подобным жалобам. В ФРГ украинцев назвали неблагодарными, а также не способными освоить технику.
Глава Территориального командования генерал-лейтенант Карстен Бройер заявил: «Panzerhaubitze 2000 – это нежная, но при этом очень точная машина. Я сомневаюсь, что украинцы способны правильно эксплуатировать данные гаубицы».
Ранее в ВСУ заявляли, что немецкие самоходные артустановки Panzerhaubitze 2000 оказались не приспособлены для использования в период весенней распутицы.
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Путин: ВСУ пытаются восстановить боеспособность и боятся новых потерь
ВСУ сейчас занимаются восстановлением своей боеспособности, комбинируя новые подразделения из бригад, понесших потери, но при этом украинские войска опасаются еще больших потерь, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что ВСУ также опасаются масштабных потерь в будущем, так как это может привести не только к утрате наступательного потенциала, но и к утрате боеспособности армии в целом, передает ТАСС.
«На сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал ВСУ пока не исчерпан, есть резервы, которые противник думает, где и как выводить. Но благодаря мужеству и героизму наших бойцов, готовности командиров шансов у противника нет. Они это понимают, поэтому и встали сейчас», – сказал президент.
Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что ВСУ не имеют успехов в ходе контрнаступления.
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
На Украине признали удар по штаб-квартире Главного управления разведки
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подвергалась российским ударам, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он подтвердил, что атаки были, при этом Юсов отметил, что ведомство продолжает работать штатно, передает ТАСС.
В Киеве ранее не комментировали удары по штаб-квартире ГУР в Киеве.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удары по ГУР стали ответом Москвы на пересечение красных линий.
Украинские летчики рассказали о страхе перед российскими Су-35
CNN: Украинские летчики боятся Су-35 и просят Запад быстрее поставить F-16
Летчики украинских ВВС остерегаются российской противовоздушной обороны и истребителей Су-35, а потому просят западные страны скорее передать американские F-16, сообщает CNN.
Пилот украинского штурмовика Су-25 Алексей заявил CNN, что ВСУ потеряли много самолетов из-за российских Су-35, передает РИА «Новости».
Летчик с позывным Джус заявил, что ВВС Украины никак не способны бороться с ВКС России, им не помогают радары и ракеты, но F-16 «безусловно помогут».
По его словам, контрнаступление было бы эффективнее и безопаснее, если бы киевский режим получил для него эти американские самолеты. F-16, сказал собеседник, способны выполнять много важных задач.
Агентство Bloomberg писало, что в НАТО изучают возможность поставить киевскому режиму не новые, а подержанные истребители F-16.
Зеленский о неудачах контрнаступления: ВСУ продвигаются на поле боя так, как считают нужным
Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ происходит «медленнее, чем хотелось бы»
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Контрнаступление украинских сил происходит «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корпорации Би-би-си.
«Некоторые считают, это как в голливудском кино, ожидают немедленных результатов. Но это не так», – заявил Зеленский Би-би-си.
По его словам, украинские силы проводят контрнаступление «медленнее, чем хотелось бы». Но Зеленский добавил, что ВСУ продолжат продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на «попытки оказать давление» на киевские власти, передает ТАСС.
Одновременно он в очередной раз заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой и не пойдет на замораживание конфликта, «потому что война – это бесперспективное развитие для Украины».
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
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Премьер Госсовета Китая проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Politico: Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал попытки Шольца обсудить Украину
Премьер Госсовета Китая Ли Цян проигнорировал инициативы канцлера Германии Олафа Шольца, направленные на обсуждение украинской тематики в ходе переговоров в Берлине, пишут американские СМИ.
Как подметил портал Politico, Ли Цян, стоя рядом с Шольцем, избегал упоминания России и Украины и заявлял о желании Китая установить тесное экономическое сотрудничество с Германией.
Отмечается, что премьер Госсовета Китая сосредоточил диалог с канцлером Германии на торговых отношениях Берлина и Пекина, передает РИА «Новости».
Шольц на совместной с Ли Цяном пресс-конференции в Берлине заявил, что Германия надеется на «особую роль» Китая в урегулировании украинского кризиса. Он также выразил надежду, что Пекин «окажет влияние» на Москву.
Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской бронетехники «Аллигаторами»
Уничтожение украинской бронетехники на Запорожском направлении разведывательно-ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор» показало Министерство обороны России.
Экипажи ударных Ка-52 уничтожили бронемашины ВСУ, с помощью этой техники украинские военные пытались атаковать и доставлять своих боевиков в район спешивания, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В ролике записаны две реплики пилотов, сообщивших о прямом попадании в бронетехнику ВСУ. «Аллигаторы» в ролике уничтожили две бронемашины.
Ранее Минобороны также показывало уничтожение двух украинских танков вертолетом «Аллигатор».
Минкульт Украины не увидел опасности в песнях Цоя
Минкульт Украины: Виктор Цой не являлся россиянином и не представляет угрозы
Исполнение песен лидера группы «Кино» Виктора Цоя не запрещено на Украине, заявила ио главы подведомственного Минкультуры госагентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская.
Согласно сообщению ведомства, песни и творчество Виктора Цоя, не являвшегося российским гражданином, не подлежат запрету на публичное исполнение на территории Украины, передает ТАСС.
Также в ответе указано, что Виктор Цой не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Напомним, 3 июня во Львове депутат горсовета вызвала полицию из-за того, что молодой человек пел на улице песню Виктора Цоя на русском языке.
Зеленский заявил о становлении Киева «ключевым поставщиком энергии для Европы»
Президент Украины Зеленский счел вероятным становление Киева «ключевым поставщиком энергии для Европы»
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы готов взять на себя роль одного из ключевых поставщиков «зеленого водорода и чистой электроэнергии для Европы».
По его словам, Украина якобы способна взять на себя роль «одного из ключевых поставщиков чистой электроэнергии и зеленого водорода» для Европы, оценивая потенциал работы этой области в 400 млрд долларов, передает ТАСС.
Также Зеленский заявил, что Украина якобы может даже стать одним из ключевых «глобальных центров зеленой металлургии благодаря природным ресурсам и промышленным традициям», отметив, что страна богата залежами критически важных для современной экономики ресурсов, в частности, лития.
Примечательно, что двумя днями ранее Украина попросила Европу увеличить поставки электричества с 1 тыс. мегаватт до 2 тыс. мегаватт в связи с необходимостью поддерживать электросети.
Экономист Иван Лизан рассказал газете ВЗГЛЯД, что Украине удается переживать энергетический кризис только за счет европейских поставок электричества. По его мнению, это продлится до тех пор, пока ВКС России не ударит по Бурштынской и Добротворской ТЭС.
Минобороны сообщило о трех сбитых украинских дронах в Подмосковье
Минобороны: Пресечена попытка киевского режима осуществить тремя дронами террористическую атаку в Подмосковье
Минобороны сообщило о пресечении попытки киевского режима осуществить тремя беспилотниками террористическую атаку по объектам в Московской области.
Как уточнили в Telegram оборонного ведомства, все украинские дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, они потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет.
Ранее правоохранители сообщали, что в Новой Москве и в Наро-Фоминском районе Подмосковья с применением средств радиоэлектронной борьбы сбили три беспилотных летательных аппарата.
Взрывы прогремели в трех областях Украины
«Зеркало недели»: Взрывы прозвучали в Житомирской, Сумской и Черкасской областях Украины
Украинские СМИ сообщают о взрывах, прогремевших ранним утром среды, 21 июня, в трех областях страны.
Так, издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Житомирской, Сумской и Черкасской областях. Деталей не приводится.
В данных регионах действует воздушная тревога, передает ТАСС.
В Киеве воздушная тревога не объявлялась, однако сирены звучат в Винницкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ровненской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Накануне после взрывов, раздавшихся утром, многие районы украинской столицы оказались обесточены.