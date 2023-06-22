Днепр вернулся в свои берега ниже Каховской ГЭС

Сальдо сообщил о возвращении Днепра в свои берега ниже Каховской ГЭС

Ниже Каховской ГЭС, разрушенной в результате украинских ударов, Днепр вошел в свои берега, но нижнее течение реки находится в состоянии экологической катастрофы, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Как сообщил Сальдо, в населенных пунктах, «где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность». Он также рассказал, что «нижняя часть Херсона, та, что на острове находится, она затоплена», в том числе дом самого Сальдо на Карантинном острове.

Сальдо подчеркнул, что Украина, разрушив плотину Каховской ГЭС, навредила в том числе и своей Днепропетровской области, и правобережной части Херсонской области, которая сейчас также удерживается украинскими войсками, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Таврию».

Кроме того, по его словам, «нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут». «Все, что сейчас есть в реке Днепр, оно попадает в воду и выносится в Черное море, а дальше по течению идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии», – сказал Сальдо, добавив, что «там тоже возможны экологические серьезные неприятности, связанные с заражением воды».

Сальдо заявил, что Херсонская область чувствует поддержку всей России, «помощь идет со всей страны».

По словам губернатора, «рука человека и его голова, который отдал приказ добить Каховскую ГЭС, обагрены кровью на тысячу лет вперед, за это придется ответить». Он полагает решение разрушить ГЭС сознательным. Также Сальдо заявил, что украинскими войсками управляют из Великобритании, которая желает «снова возродить колониальную систему всего мира». Сальдо подчеркнул, что возможное наступление вооруженных сил Украины в Херсонской области обречено на провал.

Напомним, число погибших после прорыва Каховской ГЭС и масштабного подтопления земель в Херсонской области возросло до 41 человека. По предварительным подсчетам, ущерб инфраструктуре Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС оценивается в 11,5 млрд рублей.