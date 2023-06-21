Стало известно о решении папы римского направить посланника по Украине в Москву

Председатель Союза староверов Севастьянов сообщил о решении папы римского Франциска направить кардинала Дзуппи в Москву

Папа Римский Франциск решил направить в ближайшие дни своего посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи в Москву, сообщил поддерживающий отношения с понтификом председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Севастьянов сообщил ТАСС, что получил от понтифика «письмо с подтверждением». Как следует из письма, «в эти дни, скорее всего до конца недели», папа римский «посылает своего посланника кардинала Дзуппи в Москву» для «создания и продвижения атмосферы мира», сказал Севастьянов. Папа Франциск рассчитывает, что его усилия будут оправданы.

В беседе с РИА «Новости» Севастьянов сообщил, что «папа подтвердил, что в эти дни приедет кардинал Дзуппи в Москву». По его словам, кардинал стремится, чтобы «люди были настроены на мир».

В конце мая папа римский Франциск велел возглавить «мирную миссию» по Украине главе Конференции итальянских епископов кардиналу Маттео Дзуппи. Кардинал отметил, что есть возможность, что в Москве его примут представители правительства и РПЦ. Дзуппи указал, что ездил в Киев, чтобы заявить украинской стороне: «Мы с вами, и как сможем, поможем прийти к миру». Напомним, до этого Зеленский в мае отверг мирную инициативу Ватикана.

