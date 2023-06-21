Минкультуры подвело промежуточные итоги деятельности в новых регионах

Министерство культуры в 2022 году взяло шефство над профильными учреждениями в новых регионах, об этом глава ведомства Ольга Любимова рассказала на заседании итоговой коллегии.

В прошлом году был принят разработанный нами закон об особенностях правового регулирования сферы культуры в новых регионах. Федерализованы два творческих вуза в Донецке и Луганске. Федеральный статус получил музей-заповедник «Каменная могила» в Запорожской области, написала министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.

Также в новых регионах успешно реализуется программа кинофикации. Помимо этого, за прошлый год творческие коллективы из Луганска, Донецка и Мариуполя посетили более 100 городов.

По нацпроекту «Культура» в 2023-м будут оснащены около 50 детских школ искусств, созданы 12 модельных библиотек, приобретены 28 автоклубов. Любимова уточнила, что уровень кассового исполнения нацпроекта «Культура» вышел на один из самых высоких показателей и составил 99,9%. «Отмечу, что эти и другие мероприятия – не просто меры поддержки, а процесс интеграции регионов в единое культурное пространство страны», – подчеркнула министр.

На заседании были подведены и другие итоги деятельности Минкультуры за прошлый год. Так, в 2022 году портал «Культура.РФ» посетили 148 млн человек, афиша охватила свыше 2 млн событий.

«Госфильмофонд в 2022 году оцифровал 2678 картин, за весь период программы – 12 509 материалов. В 2022-м запущено в производство 406 национальных фильмов. В прокат вышло 111 картин при поддержке Минкультуры и Фонда кино», – указала Любимова.

В 2022 году посещаемость федеральных музеев составила почти 40 млн человек, а выпускниками творческих вузов в 2022-м стали 10 346 человек, трудоустроились 77%. По итогам прошлого года завершены ремонтно-реставрационные работы на более чем 85 объектах культурного наследия.