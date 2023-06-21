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Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 39-му отдельному вертолетному полку
Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 39-му отдельному вертолетному полку
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Президент Владимир Путин присвоил 39-му отдельному вертолетному полку и 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование «гвардейская».
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 39-му отдельному вертолетному полку почетное наименование «гвардейский», – говорится в документе на официальном портале правовой информации.
Другим указом президент присвоил почетное наименование «гвардейская» 27-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты.
Указы вступили в силу со дня подписания.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
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Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Пентагон нашел еще 6 млрд долларов для Украины
Пентагон: Перерасчет оценки военной помощи Украине позволяет США потратить еще 6 млрд долларов
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Пентагон в связи с допущенными ошибками произвел перерасчет оценки предоставленной Украине военной помощи, США могут потратить на поставки оружия киевскому режиму еще свыше 6 млрд долларов, заявила заместитель официального представителя американского минобороны Сабрина Сингх.
Сингх сообщила, что «несоответствия в оценке снаряжения» обнаружились в ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона уточнила, что имели место случаи «переоценки стоимости оборудования», которые из американских запасов поставляются Киеву.
Сингх сообщила, что на 2023 финансовый год у Пентагона подтверждены 3,6 млрд долларов, а на 2022 финансовый год – 2,6 млрд долларов. В совокупности речь идет о 6,2 млрд долларов, которые американские власти могут направить для военной поддержки Украины, сказала она.
В начале июня сообщалось, что Пентагон намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине общим объемом более 2 млрд долларов.
Кроме того, Сингх заявила, что гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта.
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.
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Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство
Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
Путин запустил первый маршрут речного электротранспорта на Москве-реке
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта на Москве-реке
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Президент России Владимир Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке.
Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский», передает РИА «Новости».
«Гудит, как настоящий», – заметил Собянин. «И есть настоящий», – прокомментировал отправление судна Путин, передает ТАСС.
Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта – речных электросудов, которые с 20 июня начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут длиной более 6,5 км связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной – активно строящиеся и развивающиеся районы столицы. Провозная способность составит 15–16 тыс. пассажиров в сутки, говорится на сайте Кремля.
По маршруту будут ходить восемь электросудов, названых в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Глава государства поднялся на борт одного из них – Сходни, он ознакомился с оснащением пассажирского салона.
Помимо этого президент осмотрел выставку «Москва-река. Московское золотое кольцо» Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале. Экспозиция рассказывает об истории вокзала, эволюции отечественного судостроения и развитии речных маршрутов.
Ранее Собянин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня.
В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста
В Ивано-Франковской области запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста
В Ивано-Франковской области Украины принято решение о временном запрете плановых госпитализаций мужчин призывного возраста, необходимо согласование данного вопроса с военкоматами, сообщил руководитель Коломыйской военной администрации Любомир Глушков.
Глушков на брифинге заявил, что с учетом объявленного военного положения пациентов-военнообязанных не будут планово госпитализировать без согласования с территориальным центром комплектования (ТЦК), передает ТАСС.
Кроме того, ежедневно больницы должны будут оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которые поступили за неотложной помощью.
Также Глушков сообщил, что на блокпосте будут забирать в полицию всех, у кого нет с собой документов.
Напомним, в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию.
Украинский политолог Владимир Скачко отметил, что такое решение приняли, поскольку ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. По мнению эксперта, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт.
Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве
Президент России Владимир Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве, его сопровождает мэр города Сергей Собянин.
Путин и Собянин дадут запуск движению речных электросудов, передает ТАСС.
Глава государства также проведет совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов правительства, губернаторов и представителей бизнеса.
Напомним, в 2021 году Северный речной вокзал Москвы был признан одним из лучших в мире проектов архитектуры и дизайна в рамках международного конкурса A`Design Awards.
Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов
Президент России Владимир Путин предложил расширить программу выпуска отечественных речных судов, об этом он сказал на совещании о развитии речного судоходства.
«Для увеличения пассажирских, грузовых перевозок, конечно же, нужно обновлять и наращивать речной флот. Давайте подумаем над расширением этой программы как по числу судов, так и по объему финансирования. Прошу правительство определить конкретные параметры с акцентом на суда для пассажирских перевозок», – приводит его слова ТАСС.
Он также напомнил, что существует перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года, которым предусматривается создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок.
Кроме того, Путин поставил задачу развития водного пассажирского транспорта для перевозок не только между регионами, но и между соседними населенными пунктами страны и внутри городов.
«Еще одна ключевая задача – развитие водного пассажирского транспорта. Необходимо наращивать его использование не только для перевозок между регионами, но и между соседними населенными пунктами, внутри городов. Здесь очень важен опыт Москвы, других субъектов Федерации, где водный транспорт уже встроен в систему внутригородских перевозок», – сказал он.
Ранее Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке. Путин вместе с Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский».
Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка»
Песков объяснил сокращение саммита «Россия – Африка» нюансировкой программы
Саммит «Россия – Африка», запланированный на июль, сократили из-за нюансировки программы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это связано с программой, просто нюансировка программы саммита», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Напомним, даты проведения форума «Россия – Африка» в Петербурге изменили на 27-28 июля. До этого сроки саммита обозначали с 26 по 29 июля.
Между тем Песков не уточнил, обсуждал ли президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой возможность своего участия в саммите БРИКС в этой африканской стране, передает ТАСС.
«Вопросы подготовки к предстоящему саммиту были на повестке дня. Обсуждение продолжается», – сказал он.
Напомним, отдельная встреча Путина с Рамафосой прошла после окончания переговоров с главами делегаций африканских стран на прошлой неделе.
Путин обозначил сроки начала реконструкции канала имени Москвы
Путин поставил задачу начать реконструкцию канала имени Москвы не позднее 2025 года
Реконструкцию канала имени Москвы необходимо начать не позднее 2025 года, такое поручение президент РФ Владимир Путин дал правительству и заинтересованным регионам на совещании по развитию внутренних водных путей.
Он подчеркнул, что канал обеспечивает судоходство и водоснабжение в Центральной России и уже нуждается в модернизации, передает ТАСС.
«Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 2025 года приступить к выполнению программы реконструкции этого канала», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин предложил расширить программу выпуска российских судов.
Британию предупредили о риске утраты позиций в НАТО
Генерал Редфорд: Британия лишится позиции в НАТО при дальнейшем уменьшении армии
Великобритания, если не откажется от политики сокращения армии, рискует утратить влияние в Североатлантическом альянсе, заявил заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд.
Редфорд в статье для The Daily Telegraph пишет, что британская армия «слишком мала» и ей «необходимо расти». «Мы рискуем не удержаться», – приводит его слова ТАСС.
Генерал уверен, что Лондону необходимо быть «очень бдительным», чтобы «не провалиться глубоко вниз». При этом он считает неправильным говорить, что Британия живет за счет прошлого.
Королевство обладает влиянием в Североатлантическом альянсе, занимает в НАТО «удачную позицию», отметил Редфорд, выразив беспокойство тем, что если Лондон не будет инвестировать в армию, не создаст собственную производственную базу и не будет «показывать лидерство», то это положение будет утрачено.
У Британии нет достаточного числа военных для реагирования угрозы, возникающие в мире, продолжил генерал. Он указал, что модернизация техники и вооружений должна проходить одновременно с наращиванием численного состава королевских ВС.
По данным военачальника, в настоящее время численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек – это самый низкий показатель с начала XIX века. Он напомнил, что в 1990 году в Сухопутных войсках королевства числилось вдвое больше военных. Более того, отметил автор публикации, в ближайшее время численность армии планируется еще сократить – до 72,5 тыс. человек.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как украинский кризис обнажил проблемы западного ВПК.
Названы сроки спуска на воду нового ракетоносца «Дмитрий Донской»
Источник в ОПК: Новый ракетоносец проекта 955А «Дмитрий Донской» спустят на воду в 2025 году
Новый атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А (шифр «Борей-А») «Дмитрий Донской», строящийся на «Севмаше», будет спущен на воду через два года и передан в состав Северного флота в 2026 году, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах Международного военно-морского салона.
Строящийся на Севмаше по модернизированному проекту 955А «Борей-А» атомоход «Дмитрий Донской» является преемником тяжелого стратегического ракетоносца ТК-208. Он будет спущен на воду в 2025 году, а в 2026-м будет передан в боевой состав Северного флота, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Официальное подтверждение этой информации не поступало.
ТК-208 «Дмитрий Донской» был спущен на воду в 1980 году. В 2002 году корабль прошел модернизацию по проекту 941УМ, после чего был задействован в испытаниях ракетного комплекса «Булава». В 2022 году самая большая в мире стратегическая атомная подводная лодка «Дмитрий Донской» была выведена из боевого состава ВМФ России.
Тем временем генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что третий фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко», построенный на Северной верфи, и многоцелевой корвет проекта 20380 «Резкий», построенный на Амурском судостроительном заводе, будут переданы в состав Военно-морского флота в ближайшее время.
Также в этом году Кронштадтский морской завод передаст флоту после ремонта большой десантный корабль проекта 775 «Александр Шабалин».
Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в России
Путин: Россия будет форсировать выпуск дронов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях
Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений.
«Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он призвал обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
Глава государства также отметил, что планы по повышению потенциала всех компонентов Вооруженных сил России будут реализованы в полном объеме на собственной научной и производственной базе, передает ТАСС.
Президент также отметил огромный вклад в решение боевых задач СВО новейших образцов бронетехники, ракетных комплексов, а также систем ПРО и РЭБ.
В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Путин допустил введение уголовной ответственности за намеренный поджог леса
Путин допустил введение уголовной ответственности за намеренный поджог леса и травы
Российский лидер Владимир Путин допустил возможность введения уголовной ответственности за намеренный поджог сухой растительности и лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба.
На сайте Кремля указано, что президент поручил членам правительства рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в законодательство РФ изменений, предусматривающих уголовную ответственность за намеренные поджоги сухой растительности или лесных насаждений вне зависимости от наступившего ущерба в срок до 1 августа.
Также Путин поручил правительству совместно с Госдумой в нынешнюю сессию принять закон о расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию упаковки.
Ранее Путин утвердил сроки рассмотрения закона об утилизации упаковки.
Песков: Путин поздравит Собянина с днем рождения по телефону
Президент Владимир Путин выскажет поздравления мэру столицы Сергею Собянину с 65-летием по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Точно могу сказать, что как минимум по телефону он его поздравит», – сказал Песков, передает ТАСС.
Он также не смог уточнить, что мог бы президент подарить градоначальнику на день рождения.
Представитель Кремля отметил, что успехи Собянина как главы Москвы «очевидны», поскольку российская столица стала одним из лучших городов мира, «который стремительно развивается, причем не только с точки зрения физической красоты, но и с точки зрения финансового потенциала, промышленного потенциала, туристического потенциала».
Песков добавил, что Путин виделся с Собяниным 20 июня на церемонии запуска новых электрических трамваев по Москве-реке, но глава государства не поздравлял мэра, так как «в России так не принято».
Песков анонсировал встречу Путина и премьера Катара Абдель Рахмана Аль Тани
Песков анонсировал встречу президента России Путина и премьера Катара Абдель Рахмана Аль Тани
У российского президента Владимира Путина на четверг запланирована встреча с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Путин примет его завтра», – цитирует Пескова ТАСС.
На среду планируются переговоры премьера России Михаила Мишустина и катарского премьера. В пресс-службе российского правительства указали, что Катар – важный партнер России в Ближневосточном регионе.