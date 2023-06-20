В Херсонской области из-за ЧП на Каховской ГЭС возникли проблемы с водоснабжением

В ряде населенных пунктов Херсонской области, расположенных выше Новой Каховки по течению Днепра, из-за ЧП на Каховской ГЭС возникли проблемы с водоснабжением, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Он пояснил, что эти населенные пункты со времен СССР брали воду из водохранилища. На дынный момент уровень воды упал уже на 15 м, и нормальное снабжение оттуда невозможно, передает ТАСС.

Алексеенко отметил, что трубы и насосы имеющихся артезианских скважин с советских времен прогнили насквозь, поскольку их никогда не ремонтировали.

По его словам, решить проблему необходимо постепенно: в первую очередь будет организована доставка бесплатной бутилированной воды. Также начата замена насосов на скважинах, питающих крупные населенные пункты. Для этих целей заксобрание Краснодарского края предоставило восемь единиц современного насосного оборудования.

Алексеенко добавил, что запуск этого оборудования позволит обеспечить водой 80% населения Горностаевского округа. «Ведем обследование скважин других районов», – сказал он.

Напомним, жертвами ЧП после прорыва Каховской ГЭС стали 38 человек, 115 человек пострадали.