ВТБ: Мошенники стали использовать сервисы бронирования отелей для доступа к деньгам жертв

Во время туристического сезона мошенники стали активно пользоваться сервисами для бронирования отелей, используя ее как приманку для получения персональных данных и денежных средств своих жертв, сообщают в пресс-службе ВТБ.

Уточняется, что мошенники создают группу в мессенджерах либо отправляют СМС с предложением оценить сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking. Переходя по указанной в сообщении ссылке, человек видит корректировку темы – теперь ему предлагается помочь онлайн-магазинам «в продажах» и обещают крупные доходы до десятков тысяч рублей в день, передает ТАСС.

Также в пресс-службе пояснили, что клиенту отправляют ссылку на фишинговый сайт, где необходимо пройти регистрацию, указав свои персданные – ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Далее человека убеждают внести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов.

«В конце «рабочего» дня на счете клиента инвестированная сумма увеличивается в несколько раз, однако позднее клиент осознает, что вывести свои «заработанные» деньги не получается, а попытки связаться с личным «менеджером» ни к чему не приводят», – указали в банке.

Как заметил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов, используемый мошенниками прием схож с приемом на «работу» в различные маркетплейсы.

«Основной целью является выманивание как можно большего денег у потенциальной жертвы. Чтобы обезопасить себя и защититься от подобных атак, мы рекомендуем не реагировать на подозрительные спам-рассылки, не участвовать в групповых чатах, участники которых вам не знакомы», – приводит его слова пресс-служба.

Кроме того, по словам Чугунова, мошенники часто пишут с иностранного номера, используя странные названия аккаунтов и неграмотные формулировки.

«При любых подозрительных действиях клиенты ВТБ могут оперативно сообщать информацию в наш онлайн-чат», – заключил он.

Ранее заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников раскрыл новую схему мошенников – злоумышленники пытаются вынудить жертв взять новый кредит для рефинансирования изначального долга перед банком, а потом требуют перевести средства на «безопасный» счет.