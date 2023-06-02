Группа пьяных подростков изнасиловала девушку в Туве

Группа пьяных подростков изнасиловала 17-летнюю девушку в Туве

Группа из шестеро пьяных несовершеннолетних от 14 до 17 лет изнасиловала 17-летнюю девушку в Эрзинском районе Тувы, сообщает СК республики.

В ведомстве сообщили: девушка сама заявила в полицию о групповом изнасиловании. По факту произошедшего возбуждено дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней).

Согласно сообщению СК, к преступлению оказались причастны шестеро односельчан несовершеннолетней, всем им от 14 до 17 лет. 29 мая на берегу реки Теректиг у села Берт-Даг Тес-Хемского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемые совершили преступление сексуального характера в отношении потерпевшей, передает РИА «Новости».

По данным Следственного комитета, соучастникам преступления уже предъявлены обвинения. Пятерых из них суд уже поместил под домашний арест, по шестому решение еще не вынесено. МВД республики уточняет, что один из подростков был бывшим одноклассником потерпевшей.

Ранее Кызылский горсуд приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего директора городского Центра социальной помощи семье и детям, которая приняла на работу воспитателем ранее судимого мужчину, обвиняемого в изнасиловании нескольких детей.