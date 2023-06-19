Политолог назвал главные итоги работы седьмого состава Общественной палаты РФ

Политолог Мартынов: Общественная палата стала важным негосударственным институтом общественно-политической жизни страны

Работа седьмого состава Общественной палаты РФ пришлась на ключевые исторические моменты последних лет: это пандемия, спецоперация на Украине и вхождение новых регионов в состав России. Работа ОП в этих условиях органично вписалась в общественно-политическую повестку, она инициировала и реализовала важнейшие гуманитарные и общественные проекты, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник действующий состав палаты прекращает свою работу.

«Работа VII состава Общественной палаты РФ подчеркнула особенность и важность этого сложившегося негосударственного института для нашей общественно-политической жизни. Это площадка для диалога, куда направляются представители общественных организаций, делегаты от президента, от регионов. То есть ОП РФ – это полноценный срез нашего общества», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Очевидно, что для седьмого состава одним из приоритетных направлений была гуманитарная помощь Донбассу, которая, кстати, направлялась в регион и до СВО. Также была учреждена премия «Своих не бросаем!», которая помогает развивать гражданское общество на уровне субъектов и направлена на поддержку социальных проектов в новых регионах», – указал аналитик.

«Нельзя не отметить отдельно волонтерство, развиваемое в том числе и силами ОП, а также Фонд «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Кроме того, в ОП РФ проводилась экспертиза многих законопроектов в рамках так называемых нулевых чтений. Все вышеперечисленные треки органично вписались в нашу общественно-политическую повестку», – заметил эксперт.

«Помимо всего прочего, ОП оказала поддержку в создании Президентского фонда культурных инициатив, значение которого не только в финансовой поддержке проектов культуры, искусства и творческих индустрий, но и в факте привлечения самого общества к реализации этих проектов. Смысл – в вовлечении регионов в совместную работу по улучшению нашего общественного пространства. Соборность – одна из традиций нашего общества», – пояснил собеседник.

«Кстати, заметьте, ротация палаты произошла примерно на 50%, и это очень хороший признак того, что ОП – живой организм, развивается и совершенствуется. Кроме того, это отличный социальный лифт: после работы здесь люди уходят на работу в госорганы, избираются в парламент. Важно, что ОП – институт с двусторонним кадровым движением», – подчеркнул политолог.

«Важным для уходящего состава ОП был и перезапуск деятельности таких исторически значимых, фундаментальных для нашей страны общественных организаций, как Российский Красный Крест и Общество «Знание», которое было драйвером просвещения в советское время. Посмотрите, какие марафоны проводит «Знание»! Там участвуют ведущие ученые мира, люди искусства, мыслители», – восхитился спикер.

«Что касается Красного Креста, то в последние годы эту организацию подмяли под себя политические западные структуры, используя ее для каких угодно целей, кроме надлежащих – помощи людям. Поэтому крайне важно, что Российский Красный Крест работает именно на гуманных принципах, присущих этой организации. Кстати, России не мешало бы инициировать еще и возрождение Олимпийских игр, которые были бы оторваны от политики и зиждились на заложенных Пьером де Кубертеном основаниях», – добавил политолог.

«Отдельно отмечу и то, что институт общественного наблюдения также предполагает мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Через механизмы ОП это можно сделать гораздо эффективнее и качественнее, что и показала введенная при седьмом составе в 2018 году практика назначения наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов», – резюмировал эксперт.

Напомним, полномочия VII состава Общественной палаты РФ истекают в понедельник 19 июня. В течение трех лет в палате работали 168 членов – граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, представителей благотворительных фондов, профсоюзов и НКО, общественных лидеров регионов.

«Членам VII состава ОП РФ пришлось столкнуться с немалым количеством вызовов, связанных с самыми яркими и сложными историческими событиями. Среди них пандемия COVID-19, принятие поправок в Конституцию, выборы в Госдуму, специальная военная операция и вхождение новых регионов в состав РФ», – говорится в сообщении на сайте палаты. Первое пленарное заседание VIII состава ОП пройдет 20 июня.