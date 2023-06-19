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Политолог назвал главные итоги работы седьмого состава Общественной палаты РФ
Политолог Мартынов: Общественная палата стала важным негосударственным институтом общественно-политической жизни страны
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Работа седьмого состава Общественной палаты РФ пришлась на ключевые исторические моменты последних лет: это пандемия, спецоперация на Украине и вхождение новых регионов в состав России. Работа ОП в этих условиях органично вписалась в общественно-политическую повестку, она инициировала и реализовала важнейшие гуманитарные и общественные проекты, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В понедельник действующий состав палаты прекращает свою работу.
«Работа VII состава Общественной палаты РФ подчеркнула особенность и важность этого сложившегося негосударственного института для нашей общественно-политической жизни. Это площадка для диалога, куда направляются представители общественных организаций, делегаты от президента, от регионов. То есть ОП РФ – это полноценный срез нашего общества», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
«Очевидно, что для седьмого состава одним из приоритетных направлений была гуманитарная помощь Донбассу, которая, кстати, направлялась в регион и до СВО. Также была учреждена премия «Своих не бросаем!», которая помогает развивать гражданское общество на уровне субъектов и направлена на поддержку социальных проектов в новых регионах», – указал аналитик.
«Нельзя не отметить отдельно волонтерство, развиваемое в том числе и силами ОП, а также Фонд «Круг добра» для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Кроме того, в ОП РФ проводилась экспертиза многих законопроектов в рамках так называемых нулевых чтений. Все вышеперечисленные треки органично вписались в нашу общественно-политическую повестку», – заметил эксперт.
«Помимо всего прочего, ОП оказала поддержку в создании Президентского фонда культурных инициатив, значение которого не только в финансовой поддержке проектов культуры, искусства и творческих индустрий, но и в факте привлечения самого общества к реализации этих проектов. Смысл – в вовлечении регионов в совместную работу по улучшению нашего общественного пространства. Соборность – одна из традиций нашего общества», – пояснил собеседник.
«Кстати, заметьте, ротация палаты произошла примерно на 50%, и это очень хороший признак того, что ОП – живой организм, развивается и совершенствуется. Кроме того, это отличный социальный лифт: после работы здесь люди уходят на работу в госорганы, избираются в парламент. Важно, что ОП – институт с двусторонним кадровым движением», – подчеркнул политолог.
«Важным для уходящего состава ОП был и перезапуск деятельности таких исторически значимых, фундаментальных для нашей страны общественных организаций, как Российский Красный Крест и Общество «Знание», которое было драйвером просвещения в советское время. Посмотрите, какие марафоны проводит «Знание»! Там участвуют ведущие ученые мира, люди искусства, мыслители», – восхитился спикер.
«Что касается Красного Креста, то в последние годы эту организацию подмяли под себя политические западные структуры, используя ее для каких угодно целей, кроме надлежащих – помощи людям. Поэтому крайне важно, что Российский Красный Крест работает именно на гуманных принципах, присущих этой организации. Кстати, России не мешало бы инициировать еще и возрождение Олимпийских игр, которые были бы оторваны от политики и зиждились на заложенных Пьером де Кубертеном основаниях», – добавил политолог.
«Отдельно отмечу и то, что институт общественного наблюдения также предполагает мониторинг соблюдения избирательных прав граждан. Через механизмы ОП это можно сделать гораздо эффективнее и качественнее, что и показала введенная при седьмом составе в 2018 году практика назначения наблюдателей на избирательные участки при проведении выборов», – резюмировал эксперт.
Напомним, полномочия VII состава Общественной палаты РФ истекают в понедельник 19 июня. В течение трех лет в палате работали 168 членов – граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, представителей благотворительных фондов, профсоюзов и НКО, общественных лидеров регионов.
«Членам VII состава ОП РФ пришлось столкнуться с немалым количеством вызовов, связанных с самыми яркими и сложными историческими событиями. Среди них пандемия COVID-19, принятие поправок в Конституцию, выборы в Госдуму, специальная военная операция и вхождение новых регионов в состав РФ», – говорится в сообщении на сайте палаты. Первое пленарное заседание VIII состава ОП пройдет 20 июня.
Украинский журналист Гордон о контрнаступлении ВСУ: Рывка не получается
Украинский журналист Гордон пожаловался жене, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий
Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) в разговоре со своей женой – журналисткой Алесей Бацман – пожаловался на ход контрнаступления вооруженных сил Украины.
«Многим из нас и мне тоже казалось, что сейчас как рванем… Но не получается рвануть», – заявил Гордон на записи, которую выложила Бацман. По его словам, «рывка в обозримом будущем не предвидится».
Напомним, Минобороны России сообщало, что ВСУ продолжают безуспешные попытки наступления. Глава российского государства Владимир Путин указывал, что ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений контрнаступления.
Военкоры показали подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Камера российского дрона сняла подбитый танк ВСУ Leopard с оторванной пушкой
Опубликован снятый российским беспилотником кадр, на котором запечатлен танк Leopard вооруженных сил Украины с оторванной пушкой.
Как сообщают «Военкоры Русской весны», пушки лишился Leopard 2A6.
Напомним, немецкая пресса сообщает, что танкисты ВСУ в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники, чтобы «откосить» от наступления. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 на Украине будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.
Рогов: Солдаты ВСУ начинают активно сдаваться в плен на Запорожском направлении
Рогов: Солдаты ВСУ целыми группами сдаются в плен на Запорожском направлении
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Активные бои продолжаются на Времевском выступе и в районе города Орехов. ВС РФ применяют артиллерию и ВКС для отражения атак противника. Все больше украинских солдат начинают сдаваться в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя ситуацию на запорожском участке фронта.
«На Запорожском направлении продолжаются активные боевые действия в предполье. Противнику до сих пор не удалось даже подойти к первой линии обороны ВС РФ. Основным местом сражений стал Времевской выступ. Действия происходят на десятикилометровом участке между Великой Новоселкой и Старомайорским», – сказал Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией».
«Каких-либо заметных успехов у ВСУ нет. Офис Зеленского пытается представить грандиозной победой небольшие вклинивания в районах Урожайного и Новодонецкого. При этом продолжаются попытки со стороны Украины занять Макаровку. Идут атаки на Левадное, Новодаровку и Приютное. Везде наблюдается высокая динамика боестолкновений. Частота огневого контакта рекордная», – отмечает эксперт.
«В настоящий момент Пятихатки находятся в серой зоне. Здесь в ходе боев было убито несколько сотен военнослужащих ВСУ. Еще больше выбывает из сражений раненых. Противника удалось заманить в низины. Фактически образовался огневой мешок, по которому ВС РФ ведут обстрел со стратегических высот», – подчеркивает Рогов.
«Задействованы артиллерия и ВКС. В какой-то момент нами был применен «Солнцепек». Российские военные выбили ВСУ из населенного пункта, однако украинское командование продолжает посылать людей на убой. Техника высаживает пехоту и тут же направляется в тыл за новой группой бойцов», – уточняет собеседник.
«На Ореховском направлении основные сражения развернулись в селе Работино. Мы продолжаем отбивать те волны живой силы, которые посылает в бой противник. Здесь также активно работает артиллерия. Если ВСУ подходит близко к территории, находящейся под контролем ВС РФ, то к работе по целям подключаются «Солнцепеки», – акцентирует эксперт.
«Количество солдат ВСУ, сдающихся в плен, резко увеличилось. Ежедневно складывают оружие целые группы противника. Десятки человек отказываются идти в бой. Это вызвано большими потерями со стороны Украины. К военным постепенно приходит осознание, что их бросают на убой», – резюмирует Рогов.
Накануне, как сообщает Минобороны РФ, на Запорожском направлении происходили наиболее активные боевые действия. Противник предпринимал безуспешные попытки наступательных действий в районах населенных пунктов Новопокровка, Новоданиловка и Малая Токмачка. За сутки были уничтожены 33 танка, 30 боевых машин пехоты и 35 боевых бронированных машин украинской армии.
Ранее российская тактическая авиация нанесла упреждающий удар по местам скопления украинских военных и их тяжелой техники в районе города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
На Южно-Донецком направлении российские военные за минувшие сутки отбили четыре атаки ВСУ около населенных пунктов Новодонецкое, Ровнополь и Новодаровка. Общие потери Украины на этом участке за сутки составили до 380 военнослужащих, 35 танков, 33 боевые машины пехоты, в том числе две Bradley, а также 38 боевых бронированных машин.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе. Кроме того, рядом с некоторыми машинами была обнаружена подробная инструкция по их эксплуатации.
В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца 37-й одесской бригады ВСУ. Об этом сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
Минобороны: Российские войска нанесли удар по местам хранения западного вооружения ВСУ
Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли удар по местам хранения западного вооружения ночью в понедельник. Отмечается, что все объекты поражены, а цели достигнуты.
Ранее российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной.
Штурмовой отряд морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев
Штурмовой отряд из 23 морпехов ТОФ уничтожил более 100 украинских морских пехотинцев у Новодонецкого
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В районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины, сообщил Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов.
Курбанов сообщил, что ВСУ пять часов удерживали Новодонецкое. В результате трехчасового боя 103 морских пехотинцев 37-й одесской бригады уничтожены. По словам Курбанова, предпринявший очередную попытку контрнаступления противник был разбит встречным ударом штурмового отряда, передает ТАСС.
И. о. командира штурмового отряда бригады морской пехоты ТОФ с позывным «Ива» сообщил, что подбит французский танк АМХ-10, при этом ВСУ бросили раненого бойца – помощь ему оказывали российские военные.
По словам Курбанова, рядом с французским танком нашли подробную инструкцию по эксплуатации. Он заявил, что «у всей техники, оставленной в Новодонецком, проблемы с электроникой».
Начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что на Южно-Донецком направлении «при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику, который пытается вести наступательные действия». Он сообщил, что у Новодонецкого сорваны две атаки ВСУ, «уничтожены танк, боевые бронированные машины и более половины наступающей живой силы». Отбиты атаки ВСУ в направлении Равнополя, уничтожены бронетехника и живая сила противника, передает РИА «Новости».
На Запорожском направлении в районе Чаривного ВСУ предприняли разведку боем, но украинские военные попали под удар гаубичной артиллерии. Южнее Новоданиловки и Малой Токмачки ВСУ атаковали «силами до батальона при поддержке тяжелой техники», но потеряли «танки, БМП, боевые бронированные машины», также была уничтожена «живая сила националистов». Нанесены авиаудары по скоплениям украинских войск у Малой Токмачки и Макаровки. У Степногорска уничтожена гаубица ВСУ.
Чехов рассказал, что на Запорожском направлении раненые минометчики продолжали бой, уничтожив огневую точку противника и внеся значительный вклад в срыв наступления. В расчет входят младший сержант Александр Гаврилюк, младший сержант Максим Ефимов и ефрейтор Николай Ефремов. Гаврилюк получил осколочное ранение плеча, Ефремов – осколочное ранение ног. Ефимов оказал им первую доврачебую помощь.
Напомним, Минобороны России накануне сообщило, что на Купянском и Краснолиманском направлениях за сутки уничтожено до 130 украинских военных. На Донецком направлении за сутки уничтожено до 210 украинских военных. На Запорожском направлении за сутки уничтожено свыше 200 украинских военных и 33 танка.
Командир российских морпехов пристыдил ВСУ за брошенного сослуживца
Командир российских морпехов Курбанов пристыдил ВСУ за брошенного ими сослуживца около Новодонецкого
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Герой России, командир танковой роты бригады морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов обратился к ВСУ, которые бросили сослуживца на окраине Новодонецкого.
Видеообращение Курбанова опубликовано в Telegram-канале Министерства обороны России. Капитан подчеркнул, что украинские военные были разгромлены возле поселка Новодонецкое, бросили не только технику, но и своих товарищей.
Курбанов показал военнослужащего ВСУ, который три дня лежал на окраине Новодонецкого, никто из сослуживцев его не забрал, помощь оказали бойцы ВС России.
Сдавшийся в плен военнослужащий 37-й одесской бригады призвал своих «бывших коллег» думать, что они делают.
Ранее Герой России, командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ капитан Руслан Курбанов сообщил, что в районе Новодонецкого штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота в составе 23 человек уничтожил 103 морских пехотинца вооруженных сил Украины.
Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье и Херсоне
В Одессе прогремели взрывы, также взрывы были слышны в Запорожье и Херсоне, которые удерживаются вооруженными силами Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога звучала в Сумской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях Украины, а также на той части Запорожской области, которую удерживают украинские войска, передает РИА «Новости».
Позднее сирены прозвучали в Харьковской области. В 03.17 мск предупреждения были отменены, передает ТАСС.
Накануне мощные взрывы прозвучали в Кривом Роге. Военный аналитик Михаил Онуфриенко указывал, что Россия систематически наносит прицельные удары по складам с боеприпасами и техникой противника.
Борис Галкин объяснил русофобские взгляды актрисы Ады Роговцевой
Актер Борис Галкин: Ада Роговцева стала жертвой украинской пропаганды
Актер Борис Галкин прокомментировал русофобские высказывания народной артистки СССР, украинской актрисы Ады Роговцевой, назвав ее жертвой пропаганды Киева.
Галкин считает, что виной этому стала пропаганда, а русофобские высказывания Роговцевой – не ее личная позиция. Артист предположил, что актриса проглотила ложь, которой закармливали на Украине националисты людей в последние годы, она свято верит в это, передает «Аргументы и факты».
Ранее Ада Роговцева призвала украинцев изолировать себя от россиян.
Украинская актриса, активно снимавшаяся в советских кинолентах, выступила против присоединения Крыма в 2014 году и СВО в 2022 году.
Военкоры показали трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
Военкоры показали оставленную ВСУ трофейную технику НАТО после боя на Времевском выступе
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«Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.
«Еще одной очень горячей точкой на стыке ДНР и Запорожской области является поселок Новодонецкое. Здесь бойцы ОБТФ «Каскад» и морпехи отражают атаки больших сил врага на натовской технике, включая французские колесные танки», – сообщает Telegram «Военкоры Русской весны».
Авторы канала опубликовали кадры того, как после боя российские военные осматривают трофеи на окраинах Новодонецкого. В частности, в руки российских сил попали более 50 единиц вражеской техники, преимущественно Североатлантического альянса. Кроме того, рядом с некоторой техникой обнаружена подробная инструкция по эксплуатации боевых машин.
Ранее Министерство обороны опубликовало видео с трофейной техникой украинских сил на Запорожском направлении, на кадрах можно заметить немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley.
Берлин допустил ответственность Киева за подрыв аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
Bild сообщила, что минобороны Германии подозревает Украину в подрыве аммиакопровода «Тольятти – Одесса»
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Украинская сторона могла «участвовать в разрушении» аммиакопровода «Тольятти – Одесса» в Харьковской области, говорится в докладе минобороны Германии.
Как утверждает Bild, доклад имеет гриф «Только для служебного пользования». В нем эксперты ведомства указывают, что украинцы проводят диверсии за линией соприкосновения. Отмечается, что нельзя исключать «участия украинской стороны» в подрыве аммиакопровода, который находится на территории, контролируемой украинскими войсками. Эксперты подчеркивают, что Россия больше всех заинтересована в возобновлении работы аммиакопровода.
Также в докладе сказано, что, «скорее всего, проукраинские группы, прибегнув к диверсионной деятельности, нарушили основную железнодорожную линию» в Запорожской области, передает ТАСС.
Кроме того, в докладе сказано, что российская армия при отражении контрнаступления украинских войск все больше делает ставку на «воздушные, ракетные удары и атаки беспилотников». Также в докладе говорится, что в районе Артемовска российские войска остаются «по-прежнему под давлением».
Напомним, Минобороны России сообщило, что украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод «Тольятти – Одесса» в районе Масютовки Харьковской области.
Российские артиллеристы уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной
Марочко: Артиллеристы России уничтожили колонну с техникой и солдатами ВСУ под Кременной в ЛНР
Артиллерийским ударом уничтожено шесть машин и около 20 солдат ВСУ в районе Кременной в Луганской народной республике, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что колонна противника была уничтожена на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Координаты движущейся техники и солдат ВСУ выявили средства объективного контроля России, после чего был нанесен удар, в результате которого безвозвратные потери в личном составе составили около 20 боевиков, передает ТАСС.
Ранее Минобороны России сообщило о ходе боевых действий в районах ЛНР. В частности, на Купянском направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений Западной группировки войск пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп в районе населенного пункта Новоселовское ЛНР.
Переодетые в российскую форму украинские диверсанты уничтожены в Запорожье
Украинские диверсанты в форме ВС РФ пыталась проникнуть на российские позиции
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Группа переодетых в российскую военную форму украинских диверсантов пыталась проникнуть на «Урале» на российские позиции на Запорожском направлении, они были ликвидированы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он уточнил, что диверсанты ликвидированы в районе города Каменское на Васильевском направлении запорожского фронта. Как уточнил Рогов в Telegram, украинские военные были одеты в форму российских войск и пыталась проникнуть на российские позиции на «Урале» с символикой Z, под прикрытием того, что везут раненых бойцов.
Рогов добавил, что украинские военные «прокололись» на том, что «приехали за ранеными» значительно позже настоящей эвакуационной группы. В результате короткого боестолкновения диверсанты были уничтожены.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины закупили 700 комплектов формы российских силовых структур России и, вероятно, готовят провокации на Херсонском направлении.
Кедми: Сообщения о передаче танков «Меркава» Польше и Украине – лживая дезинформация
Политолог Кедми: Израиль продолжает придерживаться позиции о невозможности поставок своего оружия Украине
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Сообщения о передаче Украине и Польше израильских танков «Меркава» – лживая дезинформация польских СМИ. Израиль не намерен передавать никакое оружие украинским военным. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Яков Кедми.
«Появившиеся новости о том, что Израиль якобы готовится передать свои танки «Меркава» Польше и Украине – обычная лживая дезинформация одного из польских агентств. На самом деле, израильское государство уже в течение тридцати лет пытался продать эти танки хоть какому-нибудь государству», – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».
«Насколько можно судить по сообщениям министерства обороны Израиля, возможна сделка по продаже нескольких танков двум государствам, причем только одно из них европейское. Поэтому не совсем понятно, почему речь вдруг пошла о Польше и Украине», – отметил он.
«Израиль не отправлял и не собирается отправлять оружие на Украину. Более того, мы не разрешаем третьим странам передавать купленное у Израиля вооружение и технику. Поэтому можно сделать вывод, что кроме необоснованных фантазий, нет никаких оснований ожидать передачу этих танков Украине. Израильское государство продает вооружений на семь миллиардов долларов в год. И ничего из этого не попадало и не попадает на Украину», – рассуждает собеседник.
«Что касается характеристик самого танка «Меркава», то он проектировался для природных условий, рельефа и почв Ближнего Востока. И несмотря на то что сам по себе машина достаточно хорошая, она не подходит для равнинной европейской местности с большим количеством водных препятствий. В этой связи, его большой вес – до 70 тонн – можно отнести скорее к недостаткам», – указал Кедми.
Ранее стало известно, что Израиль может вести переговоры с Польшей и Украиной о поставках списанных танков «Меркава». Об этом заявили израильские СМИ со ссылкой на неназванного польского военного эксперта. Собеседник полагает, что машины могут пройти модернизацию в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями. По его словам, Украина «пытается собрать силы на конец 2024 года».
Израильские СМИ считают, что переговоры могли быть вызваны давлением со стороны США. При этом источник портала в израильских военных кругах заявил, что переговоры с двумя европейскими странами продолжаются, пока рано говорить о сделке.
Как ранее сообщал израильский чиновник, глава минобороны Израиля Йоав Галант заявил руководителю Пентагона Ллойду Остину, что Израиль не станет передавать Украине летальное оружие. Кроме того, СМИ Израиля отмечали, что государство планирует поставку более 200 списанных танков «Меркава» предыдущих поколений двум странам, одна из которых находится в континентальной Европе. Переговоры идут на фоне возросшего спроса на израильскую военную технику из-за истощившихся арсеналов западных стран из-за помощи Украине.
Напомним, Украина использовала визит главы израильского МИДа Эли Коэна в Киев для шантажа и вымогательства. Бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми выказывал уверенность, что Украина не получит от Израиля ни денег, ни оружия.
Нарышкин рассказал о замыслах США и Британии по замене «закончившихся» украинцев
Нарышкин рассказал, кто по замыслу США и Британии будет следующим после «закончившихся» украинцев
Вашингтон и Лондон рассчитывают, что, когда украинцы закончатся, то на их место придут поляки и немцы, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью «Российской газете».
По его словам, логика Британии и США следующая: «когда украинцы, что называется, закончатся, на их место придут поляки, а затем, вероятно, немцы», передает ТАСС.
Он отметил, что это ясно в том числе и из документальных материалов. Говоря про Украину, Нарышкин заявил, что США и Великобритания готовы превратить эту страну в «черную дыру», чтобы не допустить ее сближения с Россией.
«В оптике англосакской элиты украинцы являются «пушечным мясом», которое не жалко использовать, чтобы сберечь драгоценные жизни американских и британских военных», – отметил глава СВР.
Ранее Нарышкин заявлял, что США и Европа дестабилизируют ситуацию на Украине.
Военкоры показали кадры боя в ЛНР из кабины штурмовика
Военкоры показали кадры боя у города Кременная в ЛНР из кабины штурмовика группировки «Отважных»
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Военкоры «Русской весны» опубликовали кадры того, как российские штурмовики группировки «Отважных» уничтожают врага в лесах у города Кременная в Луганской народной республике.
По словам военкором, скорость полета составляет около 900 км/ч, а высота не превышает 25 метров. В таких условиях экипажи штурмовиков Су-25СМ группировки «Центр» выполняют боевые задачи по уничтожению огневых средств и пехоты ВСУ на Краснолиманском направлении, говорится в Telegram «Военкоров Русской весны».
В частности, на кадрах можно увидеть, как боевые пары приблизились к линии фронта и нанесли удары 80-миллиметровыми кумулятивно-осколочными неуправляемыми ракетами по боевикам, артиллерии и легкобронированной технике ВСУ. Также на видео попали пуски по площадным целям с кабрированием, сопровождаемым резким набором высоты и задиранием носа самолета выше горизонта для задания нужного угла выпускаемым ракетам.
Ранее «Военкоры Русской весны» опубликовали видео, на котором запечатлено более 50 единиц трофейной техники НАТО, оставленной украинскими силами после боя на Времевском выступе – восточной части Запорожского фронта.