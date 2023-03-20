Эксперты предложили законодательно закрепить участие ОП в заседаниях избирательных комиссий

В России возможность участия представителей общественных палат (ОП) в заседаниях избирательных комиссий необходимо закрепить законодательно, а общественный контроль за выборами стоит распространить на все стадии избирательного процесса, включая этапы выдвижения и регистрации кандидатов, заявил член СПЧ при президенте РФ, председатель НОМ Александр Брод.

На площадке Общественной палаты РФ прошла конференция, приуроченная к пятилетию создания института общественного контроля в России. Организатором мероприятия выступил Координационный совет при ОП РФ по общественному контролю за голосованием, говорится в сообщении на сайте ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ).

Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев пояснил, что во всех проектах по наблюдению, контролю за выборами за пять лет участвовало более миллиона человек – это один из самых крупных проектов российского гражданского общества. По его словам, в наборе и подготовке наблюдателей сегодня участвуют более двух тысяч общественных организаций и более 400 экспертов НОМ, работая в партнерстве с системой общественных палат.

Александр Брод отметил, что необходимо законодательно закрепить возможность участия представителей общественных палат в заседаниях избирательных комиссий. Ассоциация НОМ также считает необходимым закрепить правовой статус мобильных групп, чья роль в предотвращении нарушений на выборах очень высока.

Становление института общественного наблюдения проходило в непростых условиях, но ОП РФ, палаты субъектов страны и ЦИК России с достоинством с ними справились, заявил ответственный Секретарь СПЧ при президенте РФ Александр Точенов.

«Взаимодействие с Общественной палатой, политическими партиями и общественными организациями мы обязательно продолжим в этом году. Так, совместными усилиями мы планируем разработать «Золотой стандарт» наблюдения ДЭГ, чтобы у всех было единое внимание, как и за чем наблюдать при работе этой технологии», – рассказал генсек партии Прямой демократии, IT-специалист Олег Артамонов.

Большой шаг вперед институт общественного наблюдения сделал и в направлении контроля за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах лишения свободы. «В 2021 году на выборах депутатов Госдумы мы понимали, что в закрытых учреждениях находится большое число граждан, голоса которых должны быть учтены. Без общественного наблюдения этот процесс был бы неполным. В места принудительного содержания мы направили представителей ОНК – института, аналогов которому нет в мире. Контроль за соблюдением избирательных прав граждан такой категории избирателей мы обязательно продолжим в этом году», – сообщил председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Воронцов.

Политолог, правозащитник Йохан Бекман (Финляндия) заявил, что в России «самый масштабный и прозрачный аппарат наблюдения», которого нет ни в одной стране на Западе. В Финляндии, как рассказал эксперт, такой институт попросту отсутствует.

В Латвии институт общественного наблюдения есть, но он действует формально и фактически никакого влияния на соблюдение чистоты голосования не оказывает, подтвердил в свою очередь общественный деятель, правозащитник Александр Гапоненко (Латвия). «Все обращения наблюдателей отбрасываются в сторону. Нет в Латвии никакого общественного наблюдения и в электронном голосовании», – указал он.