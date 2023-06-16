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В России сформирован восьмой состав Общественной палаты
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Общественная палата России объявила итоги конкурса по отбору членов Палаты от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций, проводившегося по 14 направлениям общественной деятельности. Особое внимание будет уделено освещению спецоперации и жизни новых регионов России.
Заместитель руководителя рабочей группы для организации и проведения конкурса Александр Воронцов заявил, что среди кандидатов были как известные общественники и члены Общественной палаты седьмого состава, так и новые люди, которые заявили о себе как общественные лидеры. По его словам, они помогут всем по-новому посмотреть на многие процессы, которые происходят сегодня в обществе, говорится в сообщении на сайте Общественной палаты.
Он особо выделил современные цифровые сервисы, впервые разработанные для организации конкурса, а также отметил, что подсчет голосов был проведен на высоком организационном уровне и проведен в автоматической системе, исключающей технические ошибки и человеческий фактор.
Восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению спецоперации и жизни новых регионов России. Впервые в ОП РФ вошли гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона «Спарта» Александра Аграновича, ведущая популярного Telegram-канал «Катруся».
Не менее важны темы восстановления мирной жизни на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, оказания помощи военнослужащим и их семьям, сохранения исторической памяти. Среди прочих эти вопросы попадут в спектр внимания советника председателя Комитета семей воинов Отечества Евгения Машарова, управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, руководителя (командира) центрального штаба Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Дмитрия Парамонова, председателя совета учредителей Национальной ассоциации объединений офицеров запаса ВС («Мегапир») Александра Каньшина, председателя Российского Красного Креста Павла Савчука и других членов ОП РФ.
Планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. Впервые в качестве членов Палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта «Улицы России» Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин.
В свою очередь продолжат работу в Общественной палате в данном направлении генеральный директор Благотворительного фонда святителя Василия Великого Сергей Рудов, директор ассоциации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина и основатель и руководитель благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» Елизавета Олескина.
В результате конкурсного отбора представительство некоммерческих организаций в ОП РФ обновилось более чем на 50%. Всего же в новый состав Палаты войдет 71 новый член, включая четырех представителей общественных палат новых субъектов РФ.
Первое пленарное заседание восьмого состава Общественной палаты пройдет 20 июня. На нем будут избраны Секретарь ОП РФ и его заместители, а также утверждены председатели профильных комиссий.
ВСУ попали в засаду под Новобахмутовкой в ДНР
Российские силы взяли в плен попавших в засаду 17 военнослужащих ВСУ под Новобахмутовкой
Украинские военные попали в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой, российские силы взяли в плен 17 солдат ВСУ, сообщил представитель силовых ведомств ДНР.
Источник сообщил, что в плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, их отправили в атаку без должной поддержки артиллерии. Отмечается, что во время попытки наступать погибли десятки украинских военнослужащих, передает ТАСС.
Ранее в плен российским военным на Авдеевском направлении в ДНР сдались десять украинских солдат двух экипажей БМП, среди них есть тяжелораненые.
Рогов: Каховское водохранилище прекратило существование
После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, Каховское водохранилище перестало быть отдельным водоемом, теперь оно является руслом реки Днепр с мелкими заливами, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что произошедшее стало причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне.
Напомним, плотина Каховской ГЭС, которая была частично разрушена в результате удара ВСУ, подлежит восстановлению, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Полковник США объяснил двумя словами причины провала контрнаступления ВСУ
Успеху контрнаступления украинской армии помешала «стальная стена», заявил американский полковник, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.
Американский военный отметил, что Украина потеряла за неделю безрезультативно 7 тыс. убитых в бою, 160 танков и 360 бронемашин. Кроме того, уничтожены танки Leopard и Bradley, которые повсюду валяются обугленные. Блэк считает бесчеловечным требовать от Украины воевать до последнего украинца, передает РИА «Новости».
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ в ходе контрнаступления на Запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.
Напомним, по данным СМИ, украинские войска уже лишились большей части полученных американских БМП Bradley. Президент России Владимир Путин указывал, что ВСУ потеряли до трети переданной киевскому режиму западной техники.
На Украине прокомментировали сообщения о ранении Буданова
Представитель ГУР Юсов: С главой украинской разведки Будановым все в порядке
С главой Главного управления разведки (ГУР) Украины Кириллом Будановым все в порядке, у него прекрасное здоровье и много планов, заявил представитель украинского ведомства Андрей Юсов.
Украинское издание «Страна.ua» приводит комментарий Юсова, который утверждает, что у Буданова все отлично, «прекрасное здоровье, хороший аппетит». По его словам, он разговаривал с главой ГУР «10 минут назад», и отметил, что у того «много планов и очень мало свободного времени».
Ранее стало известно, что начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов получил ранение в ходе российского ракетного удара и сейчас находится на лечении в Германии, в тяжелом состоянии.
В начале июня украинские СМИ сообщили о гибели Буданова.
Рогов: МАГАТЭ играет в разведчиков для ВСУ
Рогов рассказал об итогах визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси занимает проукраинскую позицию. Его не интересуют реальные факты, о которых пытается рассказать российская сторона. В результате сложившаяся ситуация позволяет ВСУ пойти в наступление на ЗАЭС. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Визит Гросси не принесет положительных результатов. МАГАТЭ сложно назвать нейтральным актором. Напомню, что ротация инспекторов на АЭС должна была произойти еще в конце мая, но этот процесс саботировался как самой организацией, так и западными государствами. Фактически они сознательно создают условия для снижения уровня безопасности на ЗАЭС», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Сам Гросси неоднократно прибегал к антироссийским высказываниям. В частности, за несколько дней до визита он заявил, что тяжелого оружия на станции обнаружено не было, однако это якобы не говорит о его полном отсутствии. Кроме того, ему предоставлялись доказательства обстрелов со стороны Украины. Тем не менее он упорно закрывает глаза на реальные факты», – подчеркивает эксперт.
«Также во время визита сотрудники МАГАТЭ фотографировали наши фортификационные сооружения и блокпосты. Это военные объекты, представляющие интерес для ВСУ. Видимо, организация решила поиграть в разведчиков. До этого подобным занимались эксперты из ОБСЕ. Разумеется, представители ВС РФ попросили их удалить все полученные материалы», – акцентирует собеседник.
«Между тем действия противника уже привели к обмелению Каховского водохранилища. Создается опасная ситуация, которая позволит украинским военным быстрее продвигаться в данном направлении. Площадь зеркала Днепра заметно сократилась. Там, где когда-то была вода, сегодня находится несколько сотен метров суши», – считает Рогов.
«Хочу отметить, что на этой территории не будет болотистой местности. Южное солнце и степной ветер быстро высушивают поверхность. Фактически никаких естественных преград для противника не остается. Кроме того, раньше водный простор был достаточно хорошо заминирован, и у ВС РФ имелась четкая карта: что и где лежит», – отмечает собеседник.
«Теперь же расположение мин изменилось. Для украинского десанта открывается множество относительно безопасных участков.
Это требует новых инженерных работ с нашей стороны. Риски растут: Зеленскому необходимо показать США и ЕС уверенные победы в преддверии саммита НАТО, что может вынудить его пойти в атаку на ЗАЭС», – подчеркивает эксперт.
«В целом обстановка на Запорожском направлении сложилась неспокойная. Не утихают столкновения на Времевском выступе. Бои носят характер высокой интенсивности. В частности, село Макаровка несколько раз за сутки переходило из рук в руки», – уточняет Рогов.
«Противник вводит в конфликт новые подразделения. Делает это точечно, малыми группами. Подобная тактика призвана снизить эффективность авиаударов ВКС РФ. Задействовано большое количество техники. Отмечу, что личный состав ВСУ используют безжалостно: бросают людей по низинам, которые достаточно легко поражаются нашими военными», – акцентирует собеседник.
«Поэтому потери со стороны Украины как в технике, так и в живой силе достаточно большие. Сражения ведутся без передышек. Фактически столкновения продолжаются на протяжении нескольких дней. Ситуация сложная, но ВС РФ продолжают держать ее под контролем», – резюмирует Рогов.
Накануне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал на Запорожскую АЭС. Во время визита ВСУ открыли огонь по делегации, когда та подъехала близко к контролируемой Украиной территории. Представитель организации пояснил, что стрельба была слышна несколько минут, но непосредственной опасности для кортежа не было.
В ходе визита Гросси осмотрел «и брызгальные бассейны, и пруд-охладитель, и оба канала – и подпиточный, и сбросной, и удостоверился, что коллектив станции обеспечивает полную безопасность Запорожской атомной станции даже в условиях украинского удара по (Каховской) гидроэлектростанции», цитирует РИА «Новости» слова гендиректора Росатома Алексея Лихачева. Глава МАГАТЭ назвал достаточным уровень воды для охлаждения на Запорожской АЭС.
Между тем Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование и перестало быть отдельным водоемом. Об этом ранее заявил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, теперь водохранилище является руслом реки Днепр с мелкими заливами. Также он отметил, что произошедшее стало причиной трагических последствий для растений и животных в пострадавшей зоне.
На этом фоне военная обстановка в Запорожской области и соседних с ней районах ДНР останется напряженной. Как сообщает Минобороны, в течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
«На Времевском выступе наиболее активные боевые действия шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное ДНР, где в результате мужественных действий российских подразделений группировки войск «Восток», ударов авиации и огня артиллерии отражены пять атак подразделений ВСУ», – говорится в докладе военного ведомства.
«За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи», – добавили в Минобороны.
Под Москвой решили построить деревню для иностранцев из недружественных стран
Около 27 га выделят в районе подмосковного Серпухова на создание «американской деревни» для иностранцев, которые хотят жить в России, сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков на ПМЭФ-2023.
Есть граждане недружественных стран, которые уже переселяются под Ярославль, Примаков считает, что таких поселений будет появляться все больше, сообщают «Известия».
Будущие переселенцы, рассказал он, считают, что «Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия», где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Байдена высмеяли за планы построить железную дорогу через Индийский океан
Президент США Байден предложил построить железную дорогу от Тихого до Индийского океана
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Президент США Джозеф Байден заявил о планах строительства железной дороги «из Тихого океана через Индийский океан», его высмеяли за это высказывание в социальных сетях.
США якобы планируют «построить железную дорогу» от Тихого океана к Индийскому океану, заявил глава американского государства на ежегодном ужине со своими избирателями-экологами, пишет Fox News. В этой же речи он также рассказал об идее возвести в Анголе одну из крупнейших солнечных электростанций в мире.
Его высказывание быстро распространилось в социальных сетях, один из пользователей в Twitter (заблокирован в России) иронично назвал план Байдена «океанским поездом».
«Это будет потрясающая железная дорога», – пошутил в Twitter консультант Республиканской партии Мэтт Уитлок.
Внимание к физическому и психическому здоровью Байдена приковано на протяжении всего его президентства. В мае обсуждалось очередное видео, на котором Байден споткнулся.
В начале июня президент США на торжественной церемонии в Академии ВВС США в штате Колорадо, находясь на трибуне, споткнулся и упал, а после возвращения в Вашингтон ударился головой при выходе из вертолета.
Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники
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С начала проведения спецоперации выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника получили более 10 тыс. российских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
Так, в 2022 году за личное уничтожение 11 тыс. 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 тыс. 64 российских военнослужащих. За первые пять месяцев 2023 года за лично уничтоженные 4 тыс. 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 тыс. 193 российских военнослужащих, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
В ведомстве подчеркнули, что ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими единиц техники противника нет.
В частности, военные летчики и операторы средств ПВО получили в 2023 году по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных 45 вертолетов и 71 самолета воздушных сил Украины. По 300 тыс. рублей также получили военнослужащие за уничтожение 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса «Точка-У» и систем залпового огня HIMARS.
По 200 тыс. рублей получили военнослужащие ВМФ России, уничтожившие шесть украинских быстроходных безэкипажных катеров, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму.
По 100 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ. По 50 тыс. рублей в 2023 году получили военнослужащие за уничтожение 1 тыс. 501 бронемашины, 203 самоходных артустановок и 85 установок РСЗО.
Также по 50 тыс. рублей получили военнослужащие, осуществившие успешный перехват средствами ПВО 941 ракеты, выпущенной ВСУ из тактических комплексов «Точка-У», РСЗО «Ольха», «Смерч», «Ураган» и HIMARS, а также за уничтожение каждого из 1 тыс. 211 украинских дронов.
В Минобороны добавили, что в настоящее время в ведомстве решают вопрос оформления выплат за уничтожение танков Leopard и бронемашин США и других стран НАТО.
Ранее звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. В экспертной среде отметили полезность инициативы звезд, однако в распоряжении противника есть куда более опасная техника, поражение которой премируется недостаточно.
Учившийся в США летчик ВСУ погиб в одном из первых боев на Украине
Politico: Учившийся в США пилот ВСУ был сбит в первом вылете
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Пилот истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Савельев, учившийся два года в США по программе подготовки боевых летчиков, погиб во время одного из первых вылетов после возвращения на Украину, сообщило Politico.
Издание пишет, что летчик с позывным Кочевник завершил военную программу подготовки пилотов США, предназначенную для развития военных отношений с иностранными государствами, в марте 2023 года, после чего вернулся на Украину. О его гибели в бою сообщили 2 июня ВВС Украины, пишет Politico.
Между тем, полковник США в отставке Джеффри Фишер рассказал изданию, что программа по подготовке перспективных пилотов была создана в 1995 году и финансируется ВВС США, считается отличной.
Ранее глава украинского Министерства обороны Алексей Резников заявил, что контактная группа формата Рамштайн по Украине обсудит вопросы подготовки летчиков ВСУ, а также вопросы «самолетной коалиции».
До этого командующий ВВС Украины заявил о гибели лучших пилотов ВСУ в ожидании истребителей F-16.
Актриса из сериала «Беспринципные» задержана в Москве
Актриса из сериала «Беспринципные» Кристина Бабушкина задержана в Москве за белый порошок
Московские сотрудники ДПС в ходе проверки нашли в автомобиле актрисы Кристины Бабушкиной белый порошок неизвестного происхождения, артистка и ее супруг Андрей Гацунаев задержаны.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль с актрисой Кристиной Бабушкиной и ее мужем Андреем Гацунаевым на Коровьем валу в центре столицы, чтобы проверить документы, однако во время проверки у супругов нашли пакетик с белым порошком неизвестного происхождения.
Бабушкину и Гацунаева задержали, им предстоит пройти медосвидетельствование. Изъятое вещество отправили на экспертизу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал «112».
Бабушкиной 45 лет. Она снималась в сериалах «Беспринципные», «13-я клиническая», фильмах «Звезда» и «Слушая тишину».
В Киеве прогремела серия взрывов
В Киеве прогремела серия взрывов, сработала система ПВО
Серия взрывов прогремела в Киеве, в городе сработала система противовоздушной обороны, сообщают очевидцы.
По их словам, звуки мощных взрывов доносились из района аэропорта Жуляны в 11.20 мск, в данный момент система ПВО продолжает работу, передает ТАСС.
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, взрыв произошел в Подольском районе.
Накануне взрывы произошли в Одессе, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Белоусов назвал комфортный для экономики курс рубля
Первый вице-премьер Белоусов заявил о нахождении рубля в комфортной зоне по отношению к другим валютам
Рубль на данный момент находится в комфортной для экономики страны зоне по отношению к другим валютам, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на ПМЭФ.
Вариация между 80 и 90 рублями за доллар – это комфортный для экономики России с точки зрения бюджета показатель, удобный для экспортеров и импортеров, сказал Белоусов, передает РБК.
Вы следите за нынешними колебаниями курса рубля?
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что недавнее ослабление курса российской валюты будет переноситься в цены.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – 2023 проходит в Санкт-Петербурге 14–17 июня.
Арнольд Шварценеггер захотел баллотироваться в президенты США
Актер Арнольд Шварценеггер заявил о желании баллотироваться в президенты США
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что готов участвовать в выборах президента США, но по закону не имеет на это право.
По словам актера, согласно конституции, президент должен быть рожден в США, в то время как Шварценеггер является эмигрантом из Австрии, передает РИА «Новости».
Бывший губернатор штата Калифорния заявил, что он представляет, как бы мог выиграть выборы.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за борьбу за пост президента США вступил Корнел Уэст, кандидат, который обещает распустить НАТО.
Военкор Поддубный рассказал о ситуации в Марьинке
ВСУ перебрасывают резервы в Марьинку, где бойцы группировки «Южная» отражают атаки противника в западной части города, сообщил военкор Евгений Поддубный.
Поддубный со ссылкой на врио главы ДНР Пушилина сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Марьинку, чтобы удержать город и продолжать обстрелы Донецка.
По словам Поддубного, в самой Марьинке бойцы группировки «Южная» продолжают отражать атаки противника в западной части населенного пункта.
Ранее глава Чечни Кадыров заявил о скором освобождении Марьинки в ДНР.
В Ивано-Франковской области объявили всеобщую мобилизацию
«Страна.ua»: Военнообязанным в Ивано-Франковске приказали явиться в военкомат
Глава Ивано-Франковского городского территориального центра комплектования (так на Украине называют военкоматы) издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в течение десяти дней.
Так, всем военнообязанным мужчинам, проживающим на территории Ивано-Франковской территориальной общины следует явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение десяти суток, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на приказ.
В документе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. В случае неисполнения приказа нарушителям грозит уголовная ответственность.
Официально власти пока не комментировали эту информацию.