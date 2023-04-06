Путин утвердил 40 членов Общественной палаты нового состава

Путин назвал послу США причины конфликта на Украине

Путин: Поддержка США госпереворота на Украине в 2014 году привела к нынешнему конфликту

Президент России Владимир Путин обвинил США с их политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего кризиса на Украине.

«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», – передает ТАСС слова Путина послу США Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.

Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться.