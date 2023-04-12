Председатель правления фонда «Круг добра» рассказал о планах работы в составе ОП России

Новому составу Общественной палаты (ОП) России необходимо будет работать в условиях новых серьезных вызовов, рассказал председатель правления фонда поддержки детей с тяжелыми и редкими заболеваниями «Круг добра», председатель Комиссии по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко, который был включен в состав ОП указом президента.

«Благодарен президенту России за доверие, очень рад оказаться среди уважаемых и авторитетных людей, которые предложены в новый состав Общественной палаты. Уверен, что и в дальнейшем палата будет эффективно работать в качестве важнейшего института гражданского общества нашей страны – института гражданского контроля, общественной экспертизы и мониторинга», – приводятся его слова на сайте палаты.

«ОП РФ и дальше будет главной площадкой для взаимодействия граждан, общественных объединений с органами государственной и муниципальной власти, будет инструментом поддержки некоммерческого сектора, общественных инициатив, поддержки гражданских активистов», – добавил Ткаченко.

Он отметил, что условия, в которых придется работать новому составу ОП РФ, изменились – появились новые серьезные вызовы: «Сегодня предельно ясно, что залог решения любых проблем страны – объединение усилий. Важно, чтобы общественное доверие, которое есть у власти, было подкреплено новыми идеями и инициативами некоммерческих организаций».

Общественник обратил внимание, что последние пять лет тема социального партнерства и объединения усилий государства, общественников и бизнеса активно обсуждались на различных конференциях и встречах.

Многие инициативы уже подтвердили эффективность этого подхода. Например, динамичное развитие системы помощи тяжело и неизлечимо больным детям было бы невозможно, если бы некоммерческие организации и государственные институты не объединили бы свои ресурсы и не начали вместе строить хосписы и обучать специалистов, отмечает Ткаченко.

«На мой взгляд, сейчас очень важно перейти от обсуждения и реализации отдельных инициатив социального партнерства к тому, чтобы такое партнерство стало привычным делом во всех сферах, связанных с решением социальных проблем. Другими словами, нужно вместе работать и оперативно решать возникающие проблемы, с максимальным эффектом использовать открывающиеся возможности и готовность многих граждан поддержать социальную политику государства – на благо всей страны, ее граждан, особенно тех, кому нужны дополнительное внимание и помощь», – сказал Ткаченко.

Напомним, в новый состав ОП РФ по президентской квоте вошли 40 российских граждан, имеющие особые заслуги перед государством и обществом.