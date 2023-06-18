Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о намерении Киева использовать звезд из Латинской Америки

Киев хочет «выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия», у которых сохраняются дружеские отношения с Россией, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак сообщил, что для этого планируется в том числе «организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада». В частности, речь идет о колумбийском певце Малуме, у которого десятки миллионов подписчиков в соцсетях. «Я не знаю, этого певца. Его музыка не в моем вкусе. Но он нам нужен», – сказал Ермак.

В 2017 году Малуму привлекали к написанию официального гимна чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Напомним, Киев заручился поддержкой целого ряда голливудских актеров, СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский получил «почти легендарный статус в Голливуде». Так, Шон Пенн передал Зеленскому статуэтку «Оскар».

